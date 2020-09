"Now, this is a story all about how my life got flipped-turned upside down" – mit diesen Songzeilen beginnt die Karriere von Will Smith. Aus dem "Der Prinz von Bel-Air"-Darsteller und Teilzeit-Rapper ist mittlerweile einer der größten Hollywoodstars unserer Zeit geworden. Wir stellen 15 spannende, witzige und dramatische Filme mit Will Smith aus den vergangenen 20 Jahren vor.

"Bad Boys – Harte Jungs", "Bad Boys 2" & Bad Boys for Life" (1995/2003/2020)

Nach dem Erfolg der Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" (1990-1996) wechselt Will Smith auf die große Leinwand. Nach Nebenrollen in "Straßenkinder" oder "Made in America" gelingt ihm schließlich 1995 der Durchbruch mit der Action-Komödie "Bad Boys" an der Seite von Co-Star Martin Lawrence. Durch den Blockbuster etabliert Will Smith auch sein Image als Action-Held, der nie um einen flotten Spruch verlegen ist. Mit "Bad Boys 2" folgt acht Jahre später eine Fortsetzung, Teil 3 erscheint im Januar 2020 in den Kinos.

Einspielergebnis: 141,4 Millionen US-Dollar ("Bad Boys 1"), 273,3 Millionen US-Dollar ("Bad Boys 2") und 424,6 Millionen US-Dollar ("Bad Boys 3")

Die Rolle des Sprüche klopfenden Helden darf Will Smith in seinem nächsten Blockbuster weiter festigen. Als US-Pilot Captain Steve Hiller muss er an der Seite von Satellitentechniker David Levinson (Jeff Goldblum) die Welt vor fiesen Aliens retten. Legendär ist dabei bis heute die Szene, in der Will Smith einem Alien mit dem lakonischen Spruch "Willkommen auf der Erde" ins Gesicht schlägt. Beim Nachfolger "Independence Day 2" (2016) ist Smith allerdings nicht mehr dabei.

Einspielergebnis: 817,4 Millionen US-Dollar

"Men in Black 1-3" (1997/2002/2012)

Und noch ein Film für Fans des Plappermauls Will Smith: Als New Yorker Polizist James Edwards wird er von der geheimen US-Regierungsbehörde Men in Black rekrutiert, die sich um die Kontrolle und Überwachung aller auf der Erde lebenden Aliens kümmert – und Störenfriede notfalls aus dem Verkehr zieht. An der Seite von Tommy Lee Jones folgen nach dem Erfolg des ersten Teils von "Men in Black" noch zwei weitere Sequels. Ein Spin-off namens "Man in Black: International" startet 2019 in den Kinos – allerdings ohne Will Smith und Tommy Lee Jones.

Einspielergebnis: 589,4 Millionen US-Dollar ("Men in Black 1"), 441,8 Millionen US-Dollar ("Men in Black 2") und 624 Millionen US-Dollar ("Men in Black 3")

Special: Die "Men in Black"-History zum Scrollen

"Hitch – Der Date Doktor" (2005)

In "Hitch – Der Date Doktor" kann Will Smith nach den ganzen Action-Komödien sein Talent auch einmal in einer romantischen Komödie beweisen. Als "Date-Doktor" Alex Hitchens gibt er Männern Tipps, um ein erstes Date mit ihrer Angebeteten zu bekommen – und hat dabei selber genug Probleme mit seiner Flamme Sara Melas, gespielt von Eva Mendes.

Einspielergebnis: 368,1 Millionen US-Dollar

"I Am Legend" (2007)

Zurück ins Action-Fach wagt sich Will Smith 2007 in "I Am Legend" – wenn auch mit einem deutlich düstereren Anstrich. In der (losen) Verfilmung des gleichnamigen Romans von Richard Matheson spielt Smith den Virologen Robert Neville, der nach dem Ausbruch eines Virus als letzter Mensch in New York City gegen die mutierten Überlebenden kämpfen muss.

Einspielergebnis: 585,3 Millionen US-Dollar

Dass Will Smith nicht nur Action und Comedy kann, beweist er 2008 in dem Drama "Sieben Leben". Er spielt dabei Tim Thomas, der für den Unfalltod von sieben Menschen verantwortlich ist und in der Folge Menschen hilft, indem er seine Organe spendet – bis hin zu seinem eigenen Tod.

Einspielergebnis: 166,6 Millionen US-Dollar

Dramatisch bleibt es auch im Football-Film "Erschütternde Wahrheit". Darin übernimmt Will Smith die Rolle des Neurowissenschaftlers Dr. Bennet Omalu, der die schwerwiegenden Folgen von Gehirnerschütterungen bei Football-Spielern aufdeckt – und sich dadurch mit der mächtigen National Football League (NFL) anlegt.

Einspielergebnis: 48,6 Millionen US-Dollar

2016 kehrt Will Smith ins Action-Metier zurück und übernimmt in der DC-Comic-Verfilmung "Suicide Squad" die Rolle des Meisterschützen Deadshot. Obwohl der Blockbuster von David Ayer nicht gerade mit positiven Kritiken überhäuft wird, mutiert der Film zu einem der kommerziell erfolgreichsten mit Will Smith und bekommt daher auch ein Sequel.

Einspielergebnis: 746,8 Millionen US-Dollar

Noch einmal David Ayer, noch einmal Kontroverse: In dem Fantasy-Film "Bright" spielt Will Smith den Polizisten Daryl Ward, der in einer Fantasy-Parallelwelt mit Orks und Elfen für Recht und Ordnung sorgen muss. Das Besondere: "Bright" erscheint exklusiv beim Streaming-Anbieter Netflix. Auch hier sind die Kritiken eher durchwachsen, bei vielen Fans kommt der Film aber durchaus gut an.

Einspielergebnis: k.A. (Netflix)

2019 sehen wir doppelt! Für Starregisseur Ang Lee ("Life of Pi") schlüpft Will Smith in eine Doppelrolle: Als junger Klon "Junior" kämpft er gegen sein älteres Ich! Dafür ließ sich der Schauspieler sogar digital verjüngen. Das Ergebnis ist verblüffend!

Einspielergebnis: 173,5 Millionen US-Dollar

Im gleichen Jahr erscheint die Realverfilmung zu Disneys Zeichentrickklassiker "Aladdin". Will Smith übernimmt die Rolle des Dschinni aus der Wunderlampe und dieser Charakter ist ihm geradezu auf den Leib geschneidert: Er darf singen, er darf tanzen – und kann plappern, was das Zeug hält!

Einspielergebnis: 1,05 Milliarden US-Dollar

Ausblick: Neue Filme mit Will Smith