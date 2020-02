Harley Quinn ist zurück – und wie! Mit neuem Look feiert der Fanliebling aus "Suicide Squad" in "Birds of Prey" sein Comeback. Und die Clownprinzessin des Verbrechens ist nicht allein! Wer die Helden und Schurken im kommenden DC-Film sind, verraten wir Dir hier.

Margot Robbie als Harley Quinn

©Claudette Barius / Warner Bros. Entertainment Inc. 2020 fullscreen Margot Robbie als Harley Quinn

Der Dreh- und Angelpunkt des neuen Films ist Margot Robbies "Suicide Squad"-Alter-Ego Harley Quinn, ehemals bekannt als Dr. Harleen Quinzel. Als vielversprechende Psychologin arbeitete sie im Arkham Asylum, Gothams Psychiatrie, bis sie dort ihren "Puddin'" trifft – den Joker höchstpersönlich. Ms. Quinn ist der lebende Beweis, dass man tatsächlich "verrückt vor Liebe" sein kann. Kurzerhand kehrt Harleen Quinzel ihrem respektablen Leben den Rücken und wird der Sidekick für den Clownprinzen des Verbrechens.

Als der Joker sie jedoch mal wieder fallen lässt, legt sich Harley einen neuen Haarschnitt zu und tut sich (nicht ganz freiwillig) mit den Birds of Prey zusammen.

Mary Elizabeth Winstead als Huntress

©YouTube / ONE Media 2019 fullscreen Mary Elizabeth Winstead als Huntress

Verwechslung ausgeschlossen: Die Armbrust ist Markenzeichen und Lieblingswaffe von Huntress, die allerdings auch eine ebenso talentierte wie brutale Nahkämpferin ist. Sie ist im "Birds of Prey"-Film eine der Mitstreiterinnen von Harley Quinn ...

Jurnee Smollett-Bell als Black Canary

©YouTube / ONE Media 2019 fullscreen Jurnee Smollett-Bell als Black Canary

... ebenso wie Dinah Laurel Lance aka Black Canary. In den "Birds of Prey"-Comics ist sie eine der stärksten Martial-Arts-Kämpferinnen – und verfügt über die übermenschliche Fähigkeit, einen Sonarschrei auszustoßen. Auch in der Film-Version verfügt Black Canary über diese kraftvolle Stimme, trällert nebenbei aber auch als Sängerin im Club von Roman Sionis.

Rosie Perez als Renee Montoya

©Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. 2020 fullscreen Rosie Perez als Detective Renee Montoya

Renee Montoya ist lange Zeit ein Detective im Gotham City Police Department. Später wird sie selbst zur Verfechterin der Selbstjustiz und nennt sich fortan Question.

Ella Jay Basco als Cassandra Cain

©Courtesy of Warner Bros. Pictures & DC Comics 2020 fullscreen Ella Jay Basco als Cassandra Cain

Die junge Cassandra Cain wird in den Comics einzig für den Kampf großgezogen. Zudem ist sie in der Lage, die Körpersprache und Emotionen anderer zu "lesen". Niemand Geringeres als Bruce Wayne nimmt sie letztlich unter seine Fittiche. Später nimmt sie den Namen Batgirl an.

In "Birds of Prey" hingegen gerät die junge Diebin versehentlich ins Visier der Antagonisten Black Mask und Victor Zsasz. Wer wäre schon so verrückt, ihr in dieser aussichtslosen Situation zu helfen?

Chris Messina als Victor Zsasz

©YouTube / ONE Media 2019 fullscreen Chris Messina als Victor Zsasz

Schon der erste "Birds of Prey"-Teaser enthüllte den wahnsinnigen Serienkiller Victor Zsasz – obwohl dessen Aussehen auf den ersten Blick so gar nicht der Comicvorlage entspricht. In den Comics ist Victors Körper von Narben übersät, ritzt er sich doch für jedes seiner Opfer mit dem Messer einen Strich in die Haut. Aber Zsasz gibt sich auf diesem Bild auch ziemlich zugeknöpft ...

Ewan McGregor als Black Mask

©Claudette Barius / Warner Bros. Entertainment Inc. & DC Comics 2020 fullscreen Hat ein Faible für Masken: Ewan McGregor als Black Mask.

Wo wir gerade bei Schurken und ihrem Aussehen sind: Ewan McGregors sadistischer Mafiaboss und Dauergast in Arkham, Roman Sionis aka Black Mask, macht seinem Namen alle Ehre. Sein Markenzeichen? Eine schwarze Totenschädel-Maske.

Es fehlt: Batgirl aka Orakel

Ein Gründungsmitglied der Birds of Prey glänzt in der Verfilmung durch Abwesenheit: Barbara Gordon, die bekannteste Inkarnation von Batgirl. In den Comics war diese unter dem Namen Orakel ebenfalls Mitglied des Heldinnen-Teams. Später gab sie das Kostüm von Batgirl zudem an niemand Geringeres als Cassandra Cain weiter!