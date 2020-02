Die längsten Serien aller Zeiten? Diese 12 Shows liefen quasi ewig

Ist Dir nach einem richtig ausgedehnten Serienmarathon ohne Kompromisse? Dann brauchst Du die längsten Serien aller Zeiten mit den meisten Folgen! Diese zwölf Sendungen lassen Dich für Tage, Wochen und sogar Monate mit Deinem Fernsehsessel regelrecht verschmelzen.

Eine Warnung vorab: Um die längsten Serien der Welt zu finden, müssten wir uns eigentlich tief ins Gebiet der Daily Soaps und seichten Telenovelas wagen. Die laufen schließlich (fast) täglich und haben deshalb auch die meisten Folgen. Der Rekordhalter ist hier die Serie "Springfield Story", die sich mit erstaunlichen 57 Jahren Laufzeit (von 1952 bis 2009) den Titel "längste Serie aller Zeiten" gesichert und es damit sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat. Gemeinsam mit den Radioepisoden der Serie, die 19 Jahre lang liefen, häufte die US-Serie sagenhafte 18.262 Folgen an.

Zugegeben: Die folgenden Serien können damit kaum mithalten, haben über die Jahre aber auch Hunderte Folgen angesammelt. Dafür haben sie deutlich mehr Spannung, Kultpotenzial und oft auch Qualität zu bieten als Seifenopern, Dokusoaps und Co., die wir vorsorglich lieber rausgefiltert haben.

Es scheint fast so, als hätten die Winchester-Brüder einen Pakt mit dem Teufel geschlossen: Die Mysteryserie "Supernatural" war ursprünglich für fünf Staffeln konzipiert, konnte diese Anzahl aber inzwischen verdreifachen. Nach Staffel 15 ist dann aber endgültig Schluss mit der Jagd der Brüder nach bösen Kreaturen.

Laufzeit: 2005 bis 2020

2005 bis 2020 Staffeln: 15

15 Folgen: 327

327 Besonderheit: Ursprünglich hat Dean-Darsteller Jensen Ackles für die Rolle von Sam Winchester vorgesprochen und sein späterer Serienbruder Jared Palecki für Dean.

"Emergency Room" ist "Supernatural" noch etwas voraus – allerdings mit nur einer Handvoll Episoden. Die Krankenhausserie, der George Clooney seinen Starruhm verdankt, punktete mit ihrer temporeichen Darstellung der Ereignisse in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Das lockte 15 Staffeln und 330 Episoden lang zahlreiche Fans vor den Fernseher.

Laufzeit: 1994 bis 2009

1994 bis 2009 Staffeln: 15

15 Folgen: 331

331 Besonderheit: Bestsellerautor und "Jurassic Park"-Erfinder Michael Crichton war an der Entwicklung der mehrfach Emmy-prämierten Serie beteiligt.

Schauspieler und Comedian Seth MacFarlane ist mit "Family Guy" ein echter Dauerbrenner geglückt. Die Zeichentrickserie begleitet die dysfunktionale Familie Griffin in ihrem alltäglichen, absurden Leben – und das bereits seit inzwischen über 20 Jahren.

Laufzeit: seit 1999

seit 1999 Staffeln: bisher 18

bisher 18 Folgen: 346

346 Besonderheit: "Family Guy" wurde bereits zweimal von Fox gecancelt. Das gute Rating und erfolgreiche DVD-Verkäufe stimmten das Network jedoch um.

"Grey's Anatomy" wandelt inhaltlich auf den Spuren von "Emergency Room", hat die Krankenhausserie was die Folgen betrifft jedoch schon hinter sich gelassen. Inzwischen 15 Jahre begleiten wir Dr. Meredith Grey und ihre Kollegen in und außerhalb des OPs. Ein Ende ist nicht in Sicht ...

Laufzeit: seit 2005

seit 2005 Staffeln: bisher 16

bisher 16 Folgen: 357

357 Besonderheit: Der Titel der Serie ist eine Abwandlung des Buchtitels "Gray's Anatomy", einem Klassiker der Medizin über die menschliche Anatomie.

Die amerikanische Krimiserie kann mit Telenovelas natürlich nicht mithalten, doch "Navy CIS" hat sich mit bislang 17 Staffeln und 394 Episoden dennoch als enorm langlebig erwiesen. Ein Ende für die Ermittler bei der US-Navy ist noch nicht in Sicht. Übrigens ist auch der Serienableger "Navy CIS: L.A." äußerst erfolgreich und kann bislang auf 254 Episoden in elf Staffeln zurückblicken.

Laufzeit: seit 2003

seit 2003 Staffeln: bisher 17

bisher 17 Folgen: bisher 394

bisher 394 Besonderheit: Das Team von "Navy CIS" reist rund um den Globus, um Straftaten innerhalb der Navy und dem Marinekorps aufzuklären.

7. "Law and Order"

Wie die Ermittler des New York City Police Department in "Law and Order" für Recht und Ordnung sorgen, begeisterte Zuschauer in 456 Folgen über 20 Jahre lang. Die Folge waren vier Spin-offs und eines davon, "Law & Order: Special Victim's Unit", läuft bis zum heutigen Tag (siehe Punkt 6).

Laufzeit: 1990 bis 2010

1990 bis 2010 Staffeln : 20

: 20 Folgen: 456

456 Besonderheit: Die Plots der Folgen beruhen häufig auf wahren Fällen, über die in der Presse berichtet wurde.

6. "Law & Order: New York"

"Law & Order: New York", ein Spin-off zu "Law and Order", hat inzwischen mehr Folgen angesammelt als die Mutterserie selbst. Und es kommen immer mehr dazu. Derzeit bringt es die Crime-Serie aus dem Big Apple auf 21 Staffeln mit sagenhaften 480 Folgen.

Laufzeit: seit 1999

seit 1999 Staffeln : bisher 21

: bisher 21 Folgen: 480

480 Besonderheit: In "Law & Order: New York" klärt eine Spezialeinheit rund um Olivia Captain "Liv" Benson Sexualverbrechen in einem fiktiven Polizeibezirk von New York auf.

Der Collie-Hündin Lassie scheinen zumindest in der gleichnamigen Serie sieben Leben beschieden zu sein. Die Abenteuer der klugen Vierbeinerin, die ihre Freunde wiederholt aus gefährlichen Situationen rettet, liefen zwei Jahrzehnte und 19 Staffeln lang im US-Fernsehen und waren auch hierzulande ein voller Erfolg.

Laufzeit: 1954 bis 1974

1954 bis 1974 Staffeln : 19

: 19 Folgen: 595

595 Besonderheit: 1965 schaffte "Lassie" den Sprung von Schwarz-Weiß ins damals neue Farbfernsehen.

"Lassie" wird von der Westernserie "Rauchende Colts" übertroffen. Sie lief in 635 Folgen von Mitte der 1950er-Jahre bis weit in die 1970er hinein. Ab 1967 durften auch deutsche Zuschauer Dodge City, die letzte Stadt vor dem Wilden Westen, besuchen.

Laufzeit: 1955 bis 1975

1955 bis 1975 Staffeln : 20

: 20 Folgen: 635

635 Besonderheit: "Rauchende Colts" ist die langlebigste Westernserie aller Zeiten.

Die Zeichentrickserie "Die Simpsons" rund um die gelbhäutige Cartoonfamilie bestehend aus Homer, Marge und ihren Kindern Bart, Lisa und Maggie wirkt gar nicht altbacken. Dabei liegen ihre Ursprünge schon im Jahr 1989. Mit 31 Jahren Laufzeit ist die "Simpsons" die am längsten laufende Primetime-Serie in den USA.

Laufzeit: seit 1989

seit 1989 Staffeln : bisher 31

: bisher 31 Folgen: bisher 676

bisher 676 Besonderheit: Die Intromusik der Serie ist bis zum heutigen Tag nahezu unverändert. Die Bilder dazu werden allerdings von Folge zu Folge variiert.

Von den Simpsons lässt sich jedoch einer bestimmt nicht einschüchtern: der Doktor! In der britischen Science-Fiction-Serie "Doctor Who" rettet der Timelord schon seit 38 Staffeln und in insgesamt 857 Episoden regelmäßig die Menschheit. Derzeit ist Schauspielerin Jodie Whittaker als dreizehnte Inkarnation des Zeitreisenden zu sehen. Ein Ende der Serie ist noch nicht in Sicht.

Laufzeit: 1963 bis 1989 und seit 2005

1963 bis 1989 und seit 2005 Staffeln : bisher 38

: bisher 38 Folgen: bisher 857

bisher 857 Besonderheit: Der Titel für die am längsten laufende und erfolgreichste Science-Fiction-Fernsehserie geht an "Doctor Who".

Unser Spitzenreiter ist jedoch in heimischen Gefilden zu finden. Still und heimlich hat sich unsere liebste Sonntagabendbeschäftigung zur ältesten Krimireihe des deutschen Fernsehens gemausert. Im "Tatort" ermittelt, anders als in anderen Fernsehserien, eine Vielzahl von Ermittlern, die je nach Folge die Aufklärung eines Mordfalls übernehmen dürfen – es handelt sich also eigentlich um eine ganze Sammlung von Fernsehserien, was es natürlich leichter macht, auf über 1000 Folgen zu kommen.