Neues Jahr, neue Filme fürs Heimkino: Auch 2020 warten viele Neuerscheinungen auf Dich, mit denen Du Deine private Filmsammlung erweitern kannst. Ob blutdurstige Horrorclowns, royale Besucher in Adelshäusern, ein Polizist auf Fleischentzug oder die Rückkehr der Tripods: Der Januar hält für jeden Geschmack etwas bereit!

"Angel Has Fallen"

Genre: Action

Story: Secret-Service-Agent Mike Banning (Gerard Butler) konnte bereits zwei Terroranschläge auf den US-Präsidenten verhindern, weshalb auch das amtierende Staatsoberhaupt Allan Trumbull (Morgan Freeman) auf den erfahrenen Personenschützer schwört. Als es zu einem weiteren Anschlag kommt, gerät plötzlich Banning selbst ins Visier der Ermittler: Hat er die Tötung des Präsidenten von langer Hand geplant? Weil die Indizien gegen ihn sprechen, flieht Banning und setzt dann alles daran, seine Kollegen sowie Trumbull von seiner Unschuld zu überzeugen.

Key Facts zu "Angel Has Fallen" Release-Termin: 3. Januar 2020

Formate: DVD, Blu-ray (auch als Steelbook Edition), 4K UHD Blu-ray

Extras: 9 Featurettes

Genre: Krimikomödie

Story: Polizist Franz Eberhofer liebt Leberkäse. Dass er auf seine Leibspeise aufgrund zu hoher Cholesterinwerte künftig verzichten muss, ist für ihn der Super-GAU. Sein Leben wird nicht besser, als er sich um seinen Sohn kümmern muss, der ihn nachts vom Schlafen abhält. Und zu allem Übel wird seine Heimat Niederkaltenkirchen von kriminellen Machenschaften überrannt, die es aufzuklären gilt. Zum Glück kommt ihm sein Freund Rudi zur Hilfe, der ihm nicht nur bei den Untersuchungen unter die Arme greift, sondern zudem ein Experte in den Bereichen Ernährung und Erziehung ist.

Key Facts zu "Leberkäsjunkie" Release-Termin: 16. Januar 2020

Formate: DVD, Blu-ray

Extras: unbekannt

"Quentin Tarantino: The Bloody Genius"

Genre: Dokumentation

Story: Seine Liebe zum Film hat Quentin Tarantino schon früh entdeckt. Sein erster Job? Angestellter in einer Videothek. Die Dokumentation in Spielfilmlänge widmet sich dem Leben des Kultregisseurs und beleuchtet den filmischen Werdegang von "Reservoir Dogs" bis "The Hateful Eight". Exklusive Interviews mit Wegbegleitern zeichnen ein detailliertes Bild vom Charakter und Werk Tarantinos.

Key Facts zu "Quentin Tarantino: The Bloody Genius" Release-Termin: 16. Januar 2020

Formate: DVD, Blu-ray

Extras: Trailer zu seinen Filmen

"Es: Kapitel 2"

Genre: Horror

Story: 27 Jahre sind seit den schrecklichen Ereignissen in Derry vergangen. Pünktlich zum Jahrestag meldet sich Pennywise aus der Kanalisation zurück. Der Losers-Club sieht sich somit gezwungen, seinen Eid zu erfüllen: Sollte der Horrorclown jemals wieder in Erscheinung treten, nehmen die Freunde erneut den Kampf auf. Dieses Mal sind sie fest entschlossen, Pennywise ein für alle Mal den Garaus zu machen.

Key Facts zu "Es: Kapitel 2" Release-Termin: 23. Januar 2020

Formate: DVD, Blu-ray (auch als Limited Steelbook), 4K UHD Blu-ray (auch als Limited Steelbook), 4K UHD Blu-ray als Ultimate Collector's Edition

Extras: Doku: Der Sommer von Es Kapitel 1 "Du fliegst auch!" und Kapitel 2 "Es endet"; Behind the Scenes: Die Sitzung des Clubs der Verlierer ist offiziell eröffnet; Pennywise kehrt zurück; Auf der Suche nach den Totenlichtern; Audiokommentar von Regisseur Andy Muschietti

Genre: Drama, Historienfilm

Story: Familie Crawley ist in heller Aufregung: Die Königin und der König haben sich angekündigt, sie wollen Downton Abbey einen Besuch abstatten. Ausbaden müssen es vor allem die Bediensteten, es gilt den perfekten Empfang vorzubereiten. Dann mischen sich allerdings die royalen Diener ein, was Mrs. Carson, Mrs. Patmore und den übrigen Angestellten sauer aufstößt.

Key Facts zu "Downton Abbey" Release-Termin: 30. Januar 2020

Formate: DVD, Blu-ray (auch als Limited Special Edition mit Foto-Booklet und Rezepten von Mrs. Patmore)

Extras: Audiokommentar mit Regisseur Michael Engler; Gespräche mit den Darstellern; Der königliche Besuch; Wie in den Zwanzigern; Willkommen in Downton Abbey

"Rambo: Last Blood"

Genre: Action

Story: John Rambo (Sylvester Stallone) will eigentlich nur einen ruhigen Lebensabend verbringen. Mit Krieg, Blut und Morden hat er nichts mehr am Hut. Doch der Friede findet ein jähes Ende, als die Tochter einer Bekannten verschleppt wird. Rambo will die junge Frau retten, die sich in den Fängen eines mexikanischen Drogen- und Menschenhändlerrings befindet. Ein letztes Mal muss Rambo zu seinem alten Ich finden – und ein komplettes Kartell ausschalten.

Key Facts zu "Rambo: Last Blood" Release-Termin: 31. Januar 2020

Formate: DVD, Blu-ray (auch als Limited Steelbook Edition), 4K UHD Blu-ray (auch als Limited Steelbook Edition)

Extras: Drawing Last Blood; From First Note to Last Blood

"Krieg der Welten" (BBC-Version)

Genre: Science-Fiction

Story: England im Jahr 1905. Das Liebespaar Amy (Eleanor Tomlinson) und George (Rafe Spall) lebt in einem Dorf nahe London, als plötzlich Außerirdische die Erde überfallen.

Interessanterweise sind 2019 gleich zwei Serien über H. G. Wells "Krieg der Welten" erschienen. Die Variante der BBC ist nun für das Heimkino erhältlich, die FOX-Version lief gerade erst im Pay-TV. Der entsprechende DVD- und Blu-ray-Release dürfte daher noch auf sich warten lassen.