G'Day Mate! Mit nahezu 60 Filmen kann Hugh Jackman auf eine beeindruckende Schauspielkarriere zurückblicken. Was dem skandalfreien Vollblut-Australier noch fehlt, ist endlich der erste Oscar. Dass der inzwischen überfällig ist, zeigen die meisten Hugh-Jackman-Filme der folgenden Liste.

Zugegeben, "X-Men" ist nicht der erste Film mit Hugh Jackman, doch ihm verdankt der Australier seinen Durchbruch. Über 17 Jahre hinweg spielt er den Mutanten Wolverine, der nicht nur in den "X-Men"-Filmen zu sehen ist, sondern auch drei Solofilme erhielt.

Weiter geht es für Hugh Jackman direkt mit "Password: Swordfish", in dem er an der Seite von John Travolta und Halle Berry spielt. Auch wenn der Film bei den Kritikern eiskalt durchfällt, scheint es, dass Newcomer Jackman in seiner Rolle als Hacker überzeugt. Es folgen zahlreiche weitere Angebote ...

... doch man kann mit seiner Filmauswahl nicht immer richtig liegen. So entscheidet er sich für die Rolle des Monsterjägers Van Helsing und hat mit Kate Beckinsale als Anna Valerious einen schönen Sidekick an seiner Seite. Doch es hilft alles nichts: Von der Fantasy-Action zeige sich niemand so recht überzeugt.

In der Versenkung verschwindet Hugh Jackman deshalb glücklicherweise nicht. Offenbar reicht es, um Darren Aronofsky auf sich aufmerksam zu machen. Gut, ob das jetzt nur an seiner Van-Helsing-Rolle liegt oder vielleicht doch eher an zwei weiteren "X-Men"-Filmen, sei dahingestellt. Doch das Science-Fiction-Drama ist ein weiterer Boost für Hugh Jackmans Karriere. Darin spielt er einen verzweifelten Wissenschaftler, der alles versucht, um die Krebserkrankung seiner Frau aufzuhalten.

"Prestige – Die Meister der Magie" (2006)

Das Ende des 19. Jahrhunderts wurde vor allem von Zauberkünstlern dominiert. Sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, ist gar nicht so einfach. Das müssen auch die Rivalen Angier (Hugh Jackman) und Borden (Christian Bale) feststellen. Darum feilen beide an der ultimativen Illusion – ohne Rücksicht auf Verluste.

Ob es eine Herzensangelegenheit für Hugh Jackman war, in diesem Epos mitspielen zu können? Immerhin macht der Hollywoodstar keinen Hehl aus seiner Herkunft und betont immer wieder, wie gerne er Australier ist. Doch trotz atemberaubender Bilder und zwei tollen Hauptdarstellern (an Jackmans Seite spielt Nicole Kidman), bleibt das romantische Drama hinter den Erwartungen zurück. Vor allem, weil der Film mit einer Laufzeit von 2:45 Stunden einfach viel zu lang geraten ist.

"Real Steel – Knallharte Gegner" (2011)

Wer sich immer wieder fragt, wie doch gleich der Roboter-Film mit Hugh Jackman heißt, erhält hier seine Antwort. In "Real Steel" haben boxende Maschinen den Menschen im Ring schon längst abgelöst. Ein Promoter und ehemaliger Box-Profi (Jackman) stolpert über eine verrostete Schrottlaube und macht es sich zum Ziel, ihn fit zu machen und mit ihm die nächste Meisterschaft zu gewinnen.

Dass Hugh Jackman nicht nur ein großartiger Schauspieler, sondern auch ein begnadeter Sänger ist, stellt er eindrucksvoll als Jean Valjean in dem Musical-Film "Les Misérables" unter Beweis. Zwar ist er für einen Oscar nominiert, geht am Ende allerdings leer aus. Neben Jackman können auch Russell Crowe, Anne Hathaway, Eddie Redmayne und Amanda Seyfried zeigen, welch musikalisches Talent in ihnen steckt.

Ein Horrorszenario für alle Eltern: Für einen kurzen Moment nicht aufgepasst und schon sind die Kinder verschwunden. Was sich jedoch meist schnell auflöst, wird in "Prisoners" von Denis Villeneuve zur Tortur für die ganze Familie. Zwar setzt Detective Loki (Jake Gyllenhaal) alles daran, den vermeintlichen Täter zu finden, doch für Vater Keller Dover (Hugh Jackman) ist das nicht genug – er nimmt die Sache selbst in die Hand.

2017 ist es so weit: Wir müssen Abschied von Hugh Jackman und seiner Paraderolle als Wolverine nehmen. Doch der Australier verabschiedet sich immerhin mit einem lauten Knall und hinterlässt mit "Logan" ein letztes, phänomenales Präsent, das einen mehr als würdigen Abschluss von fast zwei Jahrzehnten als "X-Men"-Mutant darstellt.

"The Greatest Showman" (2017)

Fantastische Kostüme und einen großartigen Soundtrack bietet "The Greatest Showman". Mehr noch: Hugh Jackman sorgt mit seiner Stimme wieder für Gänsehaut und Unterhaltung – man denke dabei an das Duett mit Zac Efron in der Bar. Eines ist sicher: Hugh Jackman ist nicht nur im Film, sondern auch im wahren Leben wohl einer der größten Showmen. Nicht umsonst reist der Australier im Anschluss an den Film mit seiner eigenen Show um die ganze Welt.

Die komplette Kehrtwende beim Genre gibt's ein Jahr später. Statt stimmungsvolle Gesangseinlagen wartet auf Hugh Jackman in "Der Spitzenkandidat" eine Kampagne zur Präsidentschaftswahl. Der Film beruht auf den wahren Ereignissen rund um Senator Gary Hart (Jackman), die sich Ende der 1980er-Jahre ereignen. Hart gilt als politisches Ausnahmetalent und hat die besten Chancen, in der Präsidentschaftswahl gegen Bush zu gewinnen. Wenn er sich nicht bei einer Affäre hätte erwischen lassen, die ihn samt seiner Karriere zu Fall bringt.

Für HBO wird Hugh Jackman 2019 zum Leiter des Roslyn-Schuldistrikts von Long Island. Schüler und Lehrer lieben den charmanten Frank Tassone, der vor allem für die Roslyn High School eine ganze Menge getan hat. Eine Schulreporterin will über ihn einen Artikel in der Schülerzeitung schreiben und stolpert während ihrer Recherchen über einige Unstimmigkeiten in den Finanzen des Distrikts. Im Nu befinden sich Tassone sowie seine Vertretung Pam Gluckin mitten im größten Korruptionsskandal, den der Schulsektor der Vereinigten Staaten von Amerika je hervorbrachte.

Ausblick: Neue Filme mit Hugh Jackman