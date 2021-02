"Falcon & Winter Soldier"-Trailer, "Fast 9"-Clip und mehr zum Big Game

Alle Jahre wieder nutzen die Filmstudios das Finale der Football-Season, um neue Clips und Trailer kommender Filme sowie Serien zu veröffentlichen. So auch beim diesjährigen Big Game, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Hier gibt's einen kurzen Überblick mit den Highlights, sortiert nach TV- bzw. Kinostart!

"Der Prinz aus Zamunda 2"

Nachdem kurz vor Weihnachten der erste offizielle Trailer zu "Der Prinz aus Zamunda 2" veröffentlicht wurde, gibt's zum Big Game einen brandneuen Clip. Viel Neues gibt er leider nicht preis ... macht aber auch nichts, denn bis zum Release ist es gar nicht mehr lange hin. Also schnell noch mal den ersten Teil schauen, um für Anfang März perfekt vorbereitet zu sein, wenn Eddie Murphy als Akeem Clarence Saul den Thron an seinen Sohn weitervererben möchte.

Start auf Amazon Prime: 5. März 2021

"Raya und der letzte Drache"

Auch das neue Animationsabenteuer von Disney, "Raya und der letzte Drache", bekommt einen neuen Mini-Trailer. Eigentlich soll der Film ab dem 4. März hierzulande in einigen ausgewählten Kinos laufen, allerdings sieht es aktuell nicht so aus, als werde es dazu kommen. Zusätzlich wird "Raya und der letzte Drache" ab dem 5. März über den Premium-Zugang bei Disney+ für 21,99 Euro erhältlich sein.

Voraussichtlicher Kinostart und Release auf Disney+: 4. bzw. 5. März 2021

"The Falcon and the Winter Soldier"

Darauf haben Marvel-Fans lange warten müssen, nun ist er endlich da: Der erste lange Trailer zur neuen Marvel-Serie "The Falcon and the Winter Soldier". Die beiden Hauptcharaktere scheinen sich jedoch erst noch aneinander zu gewöhnen müssen. Doch schnell wird klar: So sehr sie sich auch Mühe geben, den anderen nicht zu mögen – wenn es hart auf hart kommt, halten die beiden zusammen. Besser ist es: Mit Zemo wartet ein Bösewicht, der kein Bock mehr auf Superhelden hat und sie am liebsten auslöschen möchte.

Start auf Disney+: 19. März 2021

Bob Odenkirk ("Better Call Saul") macht ernst! In dem actiongeladenen Thriller spielt er den eigentlich friedliebenden Familienvater Hutch. Selbst als Einbrecher in sein Haus kommen und seine Familie bedrohen, versucht er es auf die gewaltfreie Tour – und verscherzt es sich dabei mit Frau und Kindern. Doch scheinbar schlummert in dem Nobody eine dunkle Seite, von der er bisher noch nichts ahnte, weshalb sich Hutch auf einen blutigen Rachefeldzug begibt.

Voraussichtlicher Kinostart: 4. März 2021

"Fast & Furious 9"

Autorennen mit getunten Karren ist soooo 2000er! Darum setzt die "Fast & Furious"-Reihe von Film zu Film immer noch einen drauf. Im neuen Clip, der während des Big Game gezeigt wurde, geht's ordentlich zur Sache und es werden nicht nur zahlreiche Autos geschrottet, sondern auch Motorräder, LKWs und Gebäude. Und wie wir inzwischen wissen, wollen Dom und die übrige "Familie" im neunten Teil sogar nach den Sternen greifen. Weil ... warum nicht?!

Voraussichtlicher Kinostart: 27. Mai 2021

Regisseur M. Night Shyamalan meldet sich nach "Glass" mit seinem neuen Film "Old" zurück – zu dem es nun einen ersten Trailer gibt. Und wie man es von dem gefeierten Filmemacher gewöhnt ist, geht es in seinem neuen Werk nicht mit rechten Dingen zu. Mehrere, sich zum Teil unbekannte Menschen, verbringen einen scheinbar entspannten Tag am Meer. Doch dann beginnen alle plötzlich in nur wenigen Stunden zu altern und sich rasant ihrem Lebensende zu nähern. Was steckt hinter dem plötzlichen Alterungsprozess? Vielleicht erfahren wir es in diesem Sommer, wenn die Kinos wieder geöffnet haben und "Old" dann anlaufen sollte.