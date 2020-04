"Game of Thrones"-Geschenke: 11 Ideen für Fans der Serie

Fehlt sie Dir auch? Die alljährliche Vorfreude auf eine neue "Game of Thrones"-Staffel? Okay, uns bleiben noch noch die Serienboxen, mit denen wir alle acht Seasons immer und immer wieder ansehen können. Aber was, wenn das nicht reicht? Dann machen wir uns einfach selbst ein Geschenk mit praktischen Fanartikeln – wir hätten da so ein paar Ideen. Ach so: Du kannst die Sachen natürlich auch genauso gut an Freunde verschenken.

Lasset die Spiele beginnen!

No Risiko, no Fun! "Ich klage an: Es war Jamie mit Cersei in der Besenkammer." Wie hier wohl die Ereigniskarten aussehen? "Du hast Sansa gefoltert. Gehe direkt ins Gefängnis, gehe nicht über Los!"

"Game of Thrones" ist nicht nur das Spiel um den Eisernen Thron, sondern auch um die strategische Invasion von Westeros, um die Aufklärung eines mysteriösen Mordes – und die teuersten Hotels. Mit den Fantasy-Editionen von Risiko, Monopoly und Cluedo kannst Du ganz eigenen Spielen um den Eisernen Thron nachgehen und wie Daenerys Targaryen die Königslande überrennen, einen mysteriösen Mord am Kommandanten der Goldenen Kompanie aufklären oder Vier-Sterne-Hotels in Meereen oder Braavos errichten.

Kostenpunkt: ab 33 Euro

Stilvoll Whiskey schlürfen

Statt "Prost" heißt es nun: "Valar Dohaeris" und "Valar Morghulis".

Ob Bourbon oder Scotch – den "Game of Thrones"-Gläsern ist es herzlich egal, welchen Whiskey Du aus ihnen trinkst. Die 9 Zentimeter hohen und 8 Zentimeter breiten Gläser haben ein Fassungsvermögen von 250 Millilitern und lassen sich problemlos in der Spülmaschine reinigen. Und wenn Du es ganz stilvoll willst, kannst Du natürlich auch zum exklusiven "Game of Throns"-Whiskey greifen:

Kostenpunkt: rund 18 Euro für zwei Gläser, gibt's auch bei SATURN

Her mit dem Humpen!

Bierkrug von Haus Stark Bierkrug von Haus Lannister Bierkrug von Haus Targaryen Bierkrug der Nachtwache Glaskrug von Haus Targaryen Glaskrug von Haus Stark

Für Tyrion Lannister wäre so ein Bierkrug wahrlich nichts, schließlich bevorzugt er edlere Weintropfen. Für Connaisseure malziger Brauereiprodukte, die selbst die leichteste Honig- oder Nussnote herausschmecken, sind die Bierkrüge im "Game of Thrones"-Look jedoch ideale Begleiter. Sogar die Hitze der Mikrowelle halten sie aus – die Frage wäre hier eher: Wer will schon heißes Bier? Wie dem auch sei, für "Game of Thrones"-Fans ein Must-have in jeder Vitrine.

Kostenpunkt: rund 15 Euro pro Krug

Jetzt heißt es: Flagge zeigen!

Statt Fußballflagge: Macht sich auch bestimmt gut im Schrebergarten. Oder doch lieber das Wappen der Starks? Schwierig ...

Für welches "Game of Thrones"-Haus schlägt Dein Herz: Bist Du Team Stark oder Team Targaryen? Oder sollten wir eher fragen, ob Du auf Schattenwölfe oder Drachen stehst? Ist ja auch egal, denn am Ende wurde klar: Beide Häuser sind eng miteinander verwoben. Wenn Du Dich nicht zwischen den Flaggen entscheiden kannst, nimm einfach beide. Den Zorn wirst Du damit zumindest nicht auf Dich ziehen. Gut, außer vielleicht den der Lannisters ...

Kostenpunkt: ab 21 Euro

Step up!

Hereinspaziert! Damit wird Dein Zuhause zu einer kleinen Ausgabe der Winterfell-Festung. Das Motto der Starks wird von den Gästen vermutlich nur widerwillig mit Füßen getreten. Oder Du nimmst einfach das "Game of Thrones"-Logo.

Mit diesen "Game of Thrones"-Fußmatten begrüßt Du Deinen Besuch in Deiner Festung stilecht. Vor jedem Eintreten kannst Du Deinen Besuch bitten, ein Codewort oder viel mehr den Slogan der Starks zu nennen. So weißt Du gleich, ob Du es mit Kennern zu tun hast. In diesem Sinne: "Tritt ein und sprich Freund!" Moment, das war gar nicht "Game of Thrones", oder?

Kostenpunkt: ab 19 Euro

Sind die flach, Mann!

Die abgeänderte Version des Zuprostens hatten wir ja weiter oben schon. Tyrion wäre stolz auf diesen Flachmann.

Der Spruch auf dem schwarzen Flachmann kann nur von einem "Game of Thrones"-Charakter stammen: Tyrion! Kein Wunder, dass die Worte auf zahlreichen Produkten zur Serie zu finden sind. Auf einem T-Shirt oder Laptop-Skin mag das schon witzig sein, auf einem Flachmann wirkt es aber noch authentischer. Vor allem weiß ja niemand, was Du in das Gefäß gefüllt hast. Also geh hinaus in die Welt, brüste Dich mit Tyrions Worten – und trinkt heimlich aus dem Flachmann einen ordentlichen Schluck Apfelsaft!

Kostenpunkt: ab 16 Euro

Dein eigener Eiserner Thron

Macht sich auch als Kaktus-Alternative extrem gut.

Zugegeben, selbst wirst Du auf diesem Eisenen Thron nicht Platz nehmen können. Mit einer Höhe von 12,5 Zentimetern ist er dann doch ein Mü zu klein. Auf der Fensterbank hingegen oder im Regal neben den "Game of Thrones"-Büchern macht er dafür eine äußerst gute Figur. Ein Blickfang ist der Eiserne Thron allemal – selbst im Miniformat.

Kostenpunkt: rund 27 Euro, gibt's auch bei SATURN

Sei ein Meister der Münze

Geldbeutel

Mit seinen Maßen 12 x 17,5 Zentimetern ist der "Game of Thrones"-Fanartikel äußerst handlich und damit praktisch. Allerdings wirst Du nicht allzu viel Münzen darin verstauen können, dafür aber umso mehr Karten und Scheine. Und eigentlich ist man doch sowieso viel lieber ein Meister der Scheine statt der Münzen, oder?

Kostenpunkt: rund 21 Euro, gibt's auch bei SATURN

Es ist so FLAUSCHIG!

Haus Targaryen ... ... oder Haus Stark: Auf welches Kissen möchtest Du Dich lieber betten?

Du suchst einen "Game of Thrones"-Fanartikel der gleichermaßen praktisch und dekorativ ist? Dann hätten wir hier noch zwei Kissen als weitere Geschenk-Idee. Vor allem die Targaryen-Version bringt richtig Farbe ins Zimmer! Übrigens: Wenn Du alle Häuser gleich gerne hast und Dich nicht festlegen möchtest, dreh die Kissen einfach um. Auf der Rückseite sind nämlich alle Hauswappen abgedruckt.

Kostenpunkt: ab rund 18 Euro

Geschenk-Set für "Game of Thrones"-Neulinge

Das optimale Einsteiger-Set für "Game of Thrones"-Neulinge. Vorausgesetzt, sie mögen das Haus Stark!

Morgens ein heißer Kaffee, zum Mittagessen ein kaltes Glas Wasser und nach dem Abendessen noch ein kurzer Absacker – ein echter Anhänger vom Hause Stark trinkt natürlich aus entsprechenden Tassen und Gläsern. In der Geschenk-Box sind neben einem Becher auch ein Shot- sowie ein normales Trinkglas enthalten. Dann kann die Festtafel ja gedeckt werden.

Kostenpunkt: rund 15 Euro, gibt's auch bei SATURN

Für alle Unwissenden

Alle acht Staffeln auf einen Streich – UND ein Fotobuch!

Ganz klar, ein "Game of Thrones"-Fan ist schon längst im Besitz dieser Sammelbox, die nicht nur alle acht Staffeln der Serie, sondern auch ein Fotobuch zu Staffel 8 enthält (oder? ODER??). Doch es gibt sie noch: Leute, die noch keine einzige Folge der erfolgreichen Fantasyserie gesehen haben – dies aber vielleicht noch nachholen wollen. Gehört ein guter Freund möglicherweise dazu? Dann komm ihm zuvor und mach ihm eine Freude mit der Box. Du musst ihm ja nicht sagen, dass Du sie ihm nur schenkst, damit Du die komplette Serie noch mal gucken kannst. Das bleibt Dein kleines Geheimnis.