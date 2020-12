Geschenke vom Streaming-Santa: 9 festliche Weihnachtsfilme auf Netflix

Du kannst Deine Bleibe mit zahlreichen Lichterketten dekorieren oder haufenweise Lebkuchen essen, um Dich in Festtagsstimmung zu bringen. Oder Du gönnst Dir ein paar gemütliche Netflix-Abende: Der Streamingdienst hat die Bescherung in diesem Jahr vorverlegt und versüßt uns die Vorweihnachtszeit mit jeder Menge Weihnachtsfilme. Die folgenden Highlights stehen auf unserer Wunschliste – Pardon, Watchlist.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Darum geht's: Nach dem Tod ihres Vaters wird das herzensgute Aschenbrödel von ihrer bösen Stiefmutter und deren verwöhnter Tochter nach Strich und Faden ausgenutzt und wie eine Dienstmagd behandelt. Ein zufälliges Zusammentreffen mit dem Königssohn im Wald und ein Zweig mit drei Haselnüssen bringen die schicksalhafte Wende.

Einschätzung: Der Streamingriese zeigt nur kitschige US-Neuverfilmungen? Von wegen! Netflix zeigt in diesem Jahr auch einige Klassiker wie eben den Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Die deutsch-tschechische Koproduktion verzaubert seit mehr als 40 Jahren die Zuschauer – nun auch bei Netflix.

Erscheinungsjahr: 1973

Darum geht's: Mit giftgrünem Pelz, gelben Augen und einer riesen Ladung schlechter Laune kommt der Grinch aus seiner Höhle gekrochen und versucht, den Bewohnern von Whoville das Weihnachtsfest zu vermiesen. Die kleine Cindy Lou Who bemerkt jedoch schnell, dass hinter der fiesen Fassade mehr steckt, als der Griesgram alle Welt glauben machen will.

Einschätzung: Comedian Jim Carrey spielt als Weihnachtshasser Nummer eins ganz groß auf! Der teils alberne, teils bitterböse Humor entlockt sogar dem größten Festtagsmuffel ein Lachen. Und vielleicht erinnert sich sogar der eine oder andere Zuschauer daran, dass am Fest der Liebe eben nicht die Geschenke im Vordergrund stehen sollten ...

Erscheinungsjahr: 2000

"A Christmas Prince"

Darum geht's: Eine ehrgeizige junge Journalistin wird in ein verschneites kleines Königreich entsandt. Sie soll dort als Nanny getarnt belastendes Material über den Kronprinzen sammeln.

Einschätzung: ein modernes Märchen mit "iZombie"-Star Rose McIver. Genau der richtige Netflix-Content für alle, die kein Weihnachtsfest ohne den Kultklassiker "Sissi" verbringen können! Und das Beste: "A Christmas Prince" kommt nicht allein. Die Fortsetzungen "A Christmas Prince: The Royal Wedding" (2018) und "A Christmas Prince: The Royal Baby" (5. Dezember 2019) sind ebenfalls auf Netflix verfügbar.

Erscheinungsjahr: 2017

Darum geht's: Nach reichlich schlechter Presse wird die abgehobene Unternehmertochter Ellen von ihrem Vater in ihre verschlafene Heimatstadt geschickt. Ihr Auftrag ist simpel – eigentlich: Sie soll dem Geschäftspartner ihres Papas eine Karte überbringen. Letztlich soll die Reise Ellen jedoch daran erinnern, worauf es im Leben wirklich ankommt.

Einschätzung: Kitschig-besinnliche Romanze mit "The 100"-Star Eliza Taylor. Auf überraschende Wendungen oder kreative Story-Elemente darf der Zuschauer bei diesem Drama nicht hoffen. Wer aber ganz entspannt mit einer Tasse Tee bei einer winterlichen Liebesgeschichte abschalten möchte, ist mit diesem Netflix-Weihnachtsfilm bestens bedient.

Erscheinungsjahr: 2017

"The Christmas Chronicles"

Darum geht's: Zwei Geschwister wollen den Weihnachtsmann am Heiligabend auf frischer Bescherungs-Tat ertappen. Sie legen sich auf die Lauer und schaffen es sogar in Santa Claus' Schlitten. Blöd nur, dass sie einen Unfall verursachen und das ganze Weihnachtsfest in Gefahr bringen. Gemeinsam mit dem Weihnachtsmann und seinen fleißigen Helfern versuchen die Kinder, ihren Fehler wiedergutzumachen.

Einschätzung: Das äußerst simpel gestrickte Fantasy-Abenteuer wird Festtagsmuffel nicht plötzlich an den Zauber von Weihnachten glauben lassen. Allerdings ist Kurt Russell vermutlich der coolste Santa Claus, den es je gegeben hat. Und in "The Christmas Chronicles 2" (2020) bekommt auch Goldie Hawn als Mrs. Claus mehr Screen Time.

Erscheinungsjahr: 2018

Darum geht's: Postboten-Azubi Jesper wird in das eisige Örtchen Zwietrachting strafversetzt. Der Name ist Programm: Die Einwohner sind wortkarg und missgünstig. Jesper muss aber mindestens 6.000 Briefe für die kontaktscheuen Bewohner austragen, um in seine Heimat zurückkehren zu dürfen. Als er den Zimmermann Klaus kennenlernt, fasst der Postbote einen Plan: Er will das Lachen und menschliche Nähe nach Zwietrachting zurückzubringen.

Einschätzung: Rührender Animationsfilm für Jung und Alt. Um einen anderen animierten Weihnachtsfilm zu zitieren: Dieser Film lässt sogar das Herz eines eingefleischten Miesepeters "drei Nummern wachsen". Einer unserer klaren Favoriten unter den Netflix-Weihnachtsfilmen 2020!

Erscheinungsjahr: 2019

"The Knight Before Christmas"

Darum geht's: Ein junger Ritter aus dem Mittelalter wird auf magische Weise ins Hier und Jetzt befördert. Er landet im vorweihnachtlichen Ohio, wo er sich in eine Lehrerin verliebt. Während der Ritter die Romantikskeptikerin für sich zu gewinnen versucht, stellt ihn der moderne Alltag vor immer neue Herausforderungen.

Einschätzung: Eine seichte RomCom mit "High School Musical"-Star Vanessa Hudgens. Ziemlich kitschig, aber das passt ja zu Weihnachten mit all seinen blinkenden Lichterketten und Schokoweihnachtsmännern.

Erscheinungsjahr: 2019

Darum geht's: Der erfolglose Musiker Bastian kehrt über Weihnachten in seine pittoreske Heimatstadt in der Eifel zurück. Blöd nur, dass ausgerechnet sein Bruder nun mit seiner Ex-Freundin zusammen ist und diese auch noch zum Familienfest mitbringt. Zudem hüten Bastis Eltern ein Geheimnis, das für weiteren Zündstoff sorgt ...

Einschätzung: Zugegeben, genau genommen ist "ÜberWeihnachten" kein Weihnachtsfilm, sondern eine dreiteilige Miniserie mit dem deutschen Comedian Luke Mockridge. Da die Netflix-Adaption des Romans "7 Kilo in 3 Tagen: Über Weihnachten nach Hause" mit einer Gesamtlaufzeit von 141 Minuten jedoch kaum länger ist als ein Spielfilm, nehmen wir sie hier einfach trotzdem auf. Außerdem dürften sich viele Zuschauer in dem immer gleichen Weihnachtstrott inklusive Reise in die Heimat, Last-Minute-Tannenbaumkauf und viel zu viel Essen wiedererkennen.

Erscheinungsjahr: 2020

"Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten!"

Darum geht's: Der Spielzeugmacher Jeronicus Jangle wurde einst von seinem Lehrling hintergangen und steht nun vor dem Ruin. Es bräuchte schon ein Wunder, damit er seinen Laden noch vor dem Aus retten kann. Als plötzlich Enkelin Journey auf der Matte steht, kehrt jedoch auch die Magie in Jeronicus' Leben zurück.

Einschätzung: Ein mitreißendes Fantasy-Musical über ein Weihnachtswunder – besonders die Songs sorgen für gute Laune und sind eine nette Abwechslung zu den bekannten Weihnachtsliedern, die im Radio alle Jahre wieder hoch- und runterlaufen (hust, "Last Christmas", hust).

Erscheinungsjahr: 2020