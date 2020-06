Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Deutsche TV-Serien haben ihren alten Mief abgeschüttelt und können nicht erst seit der heimischen Netflixproduktion "Dark" mit internationalen Produktionen mithalten. Hier findest Du 15 Beispiele dafür, dass sich TV-Serien aus Germany machen – und einen kleinen Ausblick auf das, was noch kommen wird.

"Club der roten Bänder"

Lange flimmerte nicht mehr eine so bewegende deutsche Serie wie "Club der roten Bänder" über die Bildschirme. Die TV-Serie begleitet die sechs Jugendlichen Leo, Emma, Alex, Jonas, Hugo und Toni, die in einem Kölner Krankenhaus Krebs und andere Erkrankungen bekämpfen. Der Zusammenschluss zum Club der roten Bänder gibt ihnen dabei Halt. Die dritte Staffel der Serie, die unter anderem den Deutschen Fernsehpreis und Grimme-Preis erhielt,wurde im Herbst 2017 auf VOX ausgestrahlt. Im Februar 2019 folgte der Kinofilm "Club der roten Bänder – Wie alles begann".

Laufzeit: 2015 - 2017

2015 - 2017 Staffeln: 3

Kritik zur finalen Staffel Primetime Wa?! "Der Tatortreiniger" verabschiedet sich mit Filzgleiter-Tourette

Wer hätte gedacht, dass das Beseitigen von menschlichen Überresten das Zeug für eine der besten deutschen Comedyserien im hiesigen Fernsehen hat. Viel Situationskomik durch skurrile Situationen und Personen verleihen der kammerspielartig inszenierten Serie ihren besonderen Charme. Doch nicht zuletzt Bjarne Mädel als Titelfigur Schotty trägt die NDR-Produktion, die leider nur drei bis vier Folgen im Jahr abliefert.

Laufzeit: 2011 - 2018

2011 - 2018 Staffeln: 7

Als nichts weniger als das deutsche "Stranger Things" wurde die Mysteryserie "Dark" von der Presse kurz vor dem Start bezeichnet. Dabei ist die erste deutsche Serienproduktion von Netflix viel mehr als das. Die Ausgangslage ist jedoch recht ähnlich: In der beschaulichen Kleinstadt Winden verschwinden zwei Kinder auf mysteriöse Weise. Vier Familien im Mittelpunkt der Serie versuchen mit der Situation fertig zu werden – und offenbaren dabei immer mehr dunkle Geheimnisse. Interessant an der Produktion ist vor allem, dass sich alles auf mehreren Zeitebenen zuträgt.

Laufzeit: 2017 - 2020

2017 - 2020 Staffeln: 3

"You Are Wanted"

Matthias Schweighöfer war bisher auf romantische Komödie abonniert. Doch mit der Thrillerserie "You Are Wanted", in der er nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern die er auch produziert und bei der er gemeinsam mit Bernhard Jasper Regie führt, hat er einen echten Glücksgriff getan. Die Story rund um das Opfer eines Hackerangriffes kam beim Streamingdienst Amazon Prime national wie international so gut an, dass direkt eine zweite Staffel bestellt wurde – danach war allerdings Schluss.

Laufzeit: 2017 - 2018

2017 - 2018 Staffeln: 2

Mystery aus deutschen Landen? Wenn eine Serie als "modernes Schauermärchen in der Tradition der deutschen Romantik" konzipiert wird, klappt das natürlich auch in der Heimat von Heinrich Heine und Novalis. "Weinberg" erzählt die Geschichte eines Fremden, der ohne Erinnerung in den vernebelten Weinhängen erwacht und in ein verwunschenes Weindorf stolpert.

Laufzeit: 2015

2015 Staffeln: 1

Wer hätte gedacht, dass gerade eine historische Serie dem Pay-TV-Anbieter Sky den stärksten Serienstart seit "Game of Thrones" beschert. Doch genau das hat "Babylon Berlin" geschafft. In der Serie taucht der Zuschauer in das Berlin der 1920er- und 1930er-Jahre ein, in dem rauschhafter Exzess, Kunst und Extremismus Hand in Hand gehen. Als es den Kölner Kriminalkommissar Gereon Rath wegen eines Falls in die Hauptstadt der Weimarer Republik zieht, findet sich er sich schnell in einem "undurchschaubaren Dschungel" wieder.

Laufzeit: seit 2017

seit 2017 Staffeln: 3

Man nehme ein bisschen "Grey’s Anatomy", eine Prise "Bridget Jones" und viel deutschen Humor – und heraus kommt eine der charmantesten deutschen TV-Serien der vergangenen Jahre. Wie Ärztin Gretchen Haase (Diana Amft) durch ihr Liebesleben strauchelt, ist nicht nur amüsant, sondern einfach liebenswert. Leider konnten die Folgestaffeln nicht mehr die Qualität der ersten aufrechterhalten.

Laufzeit: 2008 - 2011

2008 - 2011 Staffeln: 3

Wie spannend die deutsche Geschichte sein kann, beweist die ARD-Eigenproduktion "Weissensee". Im Mittelpunkt der Serie steht ein Jahrzehnt im Leben der Familien Kupfer und Hausmann in Ostberlin – von 1980 bis zum Mauerfall. Das Konzept ist so erfolgreich, dass es Preise wie den Deutschen Fernsehpreis und den Adolf-Grimme-Preis regnete.

Laufzeit: 2010 - 2018

2010 - 2018 Staffeln: 4

Es geht historisch weiter, denn gute deutsche Serien sind immer da zu finden, wo es um die Aufarbeitung der eigenen Geschichte geht. In "Deutschland 83" steht ein Grenzsoldat der DDR im Mittelpunkt, der mitten im Kalten Krieg in die Bundeswehr eingeschleust wird. Von Kritikern hochgelobt und auch mit internationalen Preisen ausgezeichnet, konnte die Serie jedoch bei den Einschaltquoten nicht überzeugen. Die erste Staffel wurde dennoch an 38 TV-Sender und Videoplattformen weltweit verkauft. 2018 folgte mit "Deutschland 86" die zweite Staffel, die hauptsächlich in Angola spielt. "Deutschland 89" soll der Abschluss der Serie werden und sich um den Mauerfall drehen. Noch ist unklar, wann Staffel 3 ausgestrahlt wird.

Laufzeit: seit 2015

seit 2015 Staffeln: 3

Staffel 3 im Check Primetime "Jerks": Die peinlichste Serie im deutschen Fernsehen

Deutsche TV-Serien können auch immer wieder beim Humor punkten: "Stromberg" und "Türkisch für Anfänger" sind das beste Beispiel dafür. Und die Comedyserie "Jerks" mit Christian Ulmen und Fahri Yardim reiht sich da problemlos ein. Die Schauspieler spielen sich selbst und die Serie soll teilweise auf wahren Begebenheiten beruhen – und das geht manchmal bis zur Schmerzgrenze. Zeit Online bezeichnet "Jerks" als "beste deutsche Comedy seit 'Stromberg'."

Laufzeit: seit 2017

seit 2017 Staffeln: 3

Als Problemviertel und sozialer Brennpunkt liefert Berlin-Neukölln die perfekte Kulisse für die deutsche Dramaserie "4 Blocks". Sie spielt im Milieu eines arabischen Clans, der mafiaähnliche Strukturen aufweist. Im Mittelpunkt steht Familienoberhaupt Ali "Toni" Hamady, der seine kriminelle Vergangenheit eigentlich hinter sich lassen möchte. Nachdem jedoch sein Schwager bei einer Razzia verhaftet wurde, muss er die Zügel wieder in die Hand nehmen. Nicht zuletzt, damit sein unberechenbarer Bruder Abbas nicht die Macht an sich reißt.

Laufzeit: 2017 - 2019

2017 - 2019 Staffeln: 3

Investmentbankerin Jana Liekam wird gefeuert – nur um im Anschluss von ihrer Ex-Chefin als Informantin bei der Konkurrenz eingeschleust zu werden. Dort macht sie Karriere und bekommt ein Großprojekt übertragen. Dabei kommt sie allerdings den geheimen Machenschaften ihres neuen Arbeitgebers auf die Spur – und weiß es zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Laufzeit: seit 2018

seit 2018 Staffeln: 2

"Dogs of Berlin"

Review zu Staffel 1 Primetime "Dogs of Berlin": Ein Satz mit X ...

Nach dem Erfolg von "Dark" orderte Netflix mit "Dogs of Berlin" direkt die zweite deutsche Eigenproduktion. Fahri Yardim und Felix Kramer übernahmen die Hauptrollen in der Serie und nahmen in Berlin die Ermittlungen auf: Ein deutsch-türkischer Fußballnationalspieler wurde getötet, der Fall führt die beiden in die kriminellen Abgründe der deutschen Hauptstadt.

Laufzeit: 2018

2018 Staffeln: 1

Staffel 1 im Check Primetime "Das Boot" als Serie: Gelungene Fortsetzung oder billiger Abklatsch?

"Das Boot" im Serienformat baut auf dem gleichnamigen Film von Wolfgang Petersen auf und setzt rund ein Jahr nach den Erlebnissen der U96 ein. In der Serie steht die U612 im Fokus, die mitten in feindliche Gewässer geschickt wird. Parallel dazu formiert sich ein Widerstand in der französischen Hafenstadt La Rochelle.

Laufzeit: seit 2018

seit 2018 Staffeln: 2

"Wir sind die Welle"

Der Titel legt es bereits nahe: Die Grundlage der Netflix-Serie aus Deutschland ist der Roman "Die Welle" von Morton Rhue, allerdings nur lose. In der Serie steht nämlich kein Schulexperiment im Vordergrund, das aus dem Ruder läuft, sondern die Wellen-Bewegung wird von einer Gruppe Jugendlicher selbst ins Leben gerufen. Es geht um Themen wie Klimawandel, Tierquälerei, Mobbing und viele andere aktuelle Dinge, die die Gesellschaft bewegen.