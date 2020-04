Mit ihrer Rolle als sympathische Hogwarts-Streberin Hermine Granger wurde Emma Watson über Nacht zum Superstar. Heute hat die gebürtige Britin Hollywood fest im Griff. Grund genug, einmal einen Blick auf alle Filme mit Emma Watson zu werfen.

Mit "Harry Potter" fängt alles an: Die Rolle in dem Millionen-Franchise ist der Startschuss für Emma Watsons beeindruckende Karriere. Acht Filme lang spielt sie Hermine Granger, eine Zauberschülerin aus Hogwarts mit Muggel-Eltern. Emsiges Lernen sowie Loyalität gegenüber ihren Freunden stehen bei ihr an oberster Stelle.

Aus heutiger Sicht ist die "Harry Potter"-Reihe ein schönes Stück Zeitgeschichte, das die Entwicklung von Emma Watson und ihren Schauspielkollegen von Kindern zu jungen Erwachsenen zeigt.

"My Week with Marilyn" (2011)

Die große Frage nach "Harry Potter": Kann Emma Watson an ihren Erfolg nahtlos anknüpfen? Die Antwort: Sie kann! Doch statt auf große Blockbuster zu setzen, fokussiert sich die Britin hauptsächlich auf Independent-Produktionen wie das Oscar-nominierte Biopic "My Week with Marylin". Zwar ist ihre Rolle vergleichsweise klein, doch selbst Monroe-Lover Colin Clark (gespielt von Eddie Redmayne) kann ihrem Charme nicht widerstehen.

Und nicht nur das: In ihrem ersten Film nach "Harry Potter" steht sie prompt mit der Crème de la Crème von Hollywood vor der Kamera. Darunter Michelle Williams, Kenneth Branagh, Julia Ormond oder eben Landsmann Eddie Redmayne.

"Vielleicht lieber morgen" (2012)

Nicht nur privat ist Emma Watson eine echte Leseratte (sie hat einen eigenen Lesekreis ins Leben gerufen), ihre Filmografie weist auch die eine oder andere Literaturverfilmung auf. Für "Vielleicht lieber morgen" kommt sogar Roman- sowie Drehbuchautor Stephen Chbosky auf Emma Watson zu, um sie für eine der Hauptrollen zu gewinnen. Es ist ihre erste große Rolle seit "Harry Potter" – und sie muss sich extra dafür einen US-amerikanischen Akzent aneignen. Ihren Co-Star Logan Lerman trifft sie zudem noch in einem späteren Film wieder ...

"The Bling Ring" (2013)

Zugegeben, meist spielt Emma Watson das brave Mädchen von nebenan. Dass sie aber auch anders kann, beweist sie in "The Bling Ring". Darin ist sie Teil einer Teenie-Gang, die in die Häuser ihrer superreichen Idole einsteigt und hier und da ein paar Besonderheiten einsteckt – die jedes für sich allerdings schon mehrere Tausend Dollar wert sind.

Um ihre Rolle so echt wie möglich erscheinen zu lassen, sieht sich Emma Watson in der Vorbereitung zahlreiche Reality-TV-Formate an – darunter "The Hills" und "Keeping Up with the Kardashians".

"Das ist das Ende "(2013)

Wenn man alle Filme mit Emma Watson aufzählt, darf natürlich auch "Das ist das Ende" nicht fehlen. In der völlig abgedrehten Fantasykomödie von Seth Rogen hat sie – wie unzählige andere Hollywoodstars – nur eine kleine Rolle, doch die brennt sich prompt ins Gedächtnis ein. Denn während sie sich in Sicherheit wiegt, debattieren James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen und die anderen Chaoten darüber, wie sie Emma Watson vergewaltigen könnten. Aber nicht mit ihr: Mit einem Beil macht sie ihren Standpunkt mehr als klar!

Viele Schauspieler wollen mindestens einmal in ihrer Karriere mit Darren Aronofsky zusammenarbeiten. 2014 kommt Emma Watson in den Genuss, als sie zusammen mit Russell Crowe, Jennifer Connelly und Anthony Hopkins für "Noah" vor der Kamera steht. Darin spielt sie Ila, ein Adoptivkind von Noah und Naameh, die später ihren Adoptivbruder Shem heiratet und zwei Kinder bekommt.

In diesem Film trifft sie wieder auf Logan Lerman, ihren Co-Star aus "Vielleicht lieber morgen".

"Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück" (2015)

Bei der Frage: "In welchen Filmen spielt Emma Watson mit?" muss sich auch "Colonia Dignidad – Es gibt kein Zurück" unter den Antworten befinden – auch wenn das Drama nur wenigen etwas sagen dürfte. In der europäischen Co-Produktion spielt Emma Watson an der Seite von Daniel Brühl. Sie ist Lena, die Daniel (wie Brühl mit Vornamen auch im Film heißt) während eines Militärputsches im Chile der 1970er-Jahre aus den Augen verliert und in der titelgebenden Sekte wiederfindet. Um ihn dort herauszuholen, tritt sie selbst der "Colonia Dignidad" bei – ein folgenschwerer Fehler.

Angeblich soll Watson unter anderem an der Rolle interessiert gewesen sein, da der Film das Klischee "Mann rettet Frau" auf den Kopf stellt.

Ebenfalls um einen religiösen Kult geht es in "Regression" aus dem gleichen Jahr. In dem Thriller spielt Emma Watson ein 17-jähriges Mädchen, das von ihrem Vater sexuell misshandelt wurde. Doch der kann sich an solche Handlungen nicht erinnern. Nun liegt es an Bruce Kenner (Ethan Hawke), das verstörte Mädchen zu befragen und mit psychoanalytischen Mitteln herauszufinden, was wirklich passiert ist.

"Die Schöne und das Biest" (2017)

Das größte Highlight in der Filmkarriere von Emma Watson seit "Harry Potter" ist wohl die Verfilmung des Disney-Klassikers "Die Schöne und das Biest". In dem Live-Action-Film von Bill Condon spielt sie die schöne Belle, die sich in einer selbstlosen Rettungsaktion in die Gefangenschaft des Biests begibt. Nur um am Ende dessen wahren Charakter kennen und lieben zu lernen – und damit den jahrelangen Fluch zu brechen.

Um Belle spielen zu können, sagt Emma Watson sogar das Rollenangebot für "La La Land" ab. Sie selbst ist großer "Die Schöne und das Biest"-Fan, weshalb es eine Herzensangelegenheit für sie ist, die Hauptrolle zu übernehmen. Auch wenn das bedeutet, dass sie singen muss.

Ein weiterer Film mit Emma Watson ist "The Circle". Trotz der gelungenen Romanvorlage von Dave Eggers, der auch beim Drehbuch seine Finger mit im Spiel hatte, kann die Verfilmung weder bei den Kritikern noch bei den Kinofans punkten. Zu oberflächlich ist die Auseinandersetzung mit dem Thema und zu unstrukturiert das Drehbuch, lautet das Fazit in unserer Kritik.

Fehlen darf "The Circle" in einer Liste aller Filme mit Emma Watson trotzdem nicht.

Der jüngste Film, den Emma Watson gedreht hat, ist "Little Women" von Greta Gerwig. Die Regisseurin erzählt aus der Sicht von Jo March (Saoirse Ronan) die Lebensgeschichte der vier March-Schwestern, zu denen auch Meg (Emma Watson), Amy (Florence Pugh) und Beth (Eliza Scanlen) zählen. Zur Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs leben die Schwestern über den Globus verteilt – bis eine schwere Erkrankung von Beth die March-Schwestern wieder zusammenbringt.

Ausblick: Neue Filme mit Emma Watson

Vorerst gibt es keine neuen Filme in der Liste von Emma Watson.