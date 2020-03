Mehr als ein Bond-Girl: 7 Filme mit Ana de Armas für Deine Watchlist

Ana de Armas steht vor der Kamera, seitdem sie 16 Jahre alt ist. Ihre ersten Erfolge als Schauspielerin feierte sie in Spanien. Die Traumfabrik Hollywood erreichte die gebürtige Kubanerin erst 2014, spätestens seit ihrer Rolle in "Blade Runner 2049" ist sie Kinogängern ein Begriff. Welche Filme mit Ana de Armas besonders gelungen sind, verraten wir Dir in der folgenden Liste.

Kaum ein Jahr in Hollywood, feierte Ana de Armas mit "Knock Knock" ihren Durchbruch. Beim Dreh zu dem Erotik-Thriller haderte die Schauspielerin noch stark mit der englischen Sprache – die Kubanerin war erst ein Jahr zuvor in die USA übergesiedelt. Zwei Jahre lang nahm sie fleißig Sprachkurse, um ihr Defizit aufzuholen.

In "Knock Knock" spielt Ana de Armas eine von zwei attraktiven Freundinnen, die eines Abends bei dem glücklich verheirateten Familienvater Evan Webber (Keanu Reeves) auf der Türschwelle stehen und um Hilfe bitten. In Abwesenheit seiner Frau und Kinder lässt der sich auf eine gemeinsame Nacht mit den beiden jungen Frauen ein – doch das vermeintlich harmlose sexuelle Abenteuer nimmt eine blutige Wendung.

Genre: Thriller

Thriller Erscheinungsjahr: 2015

"Hands Of Stone"

Der Sportfilm von Jonathan Jakubowicz erzählt die Geschichte des 1951 geborenen Profiboxers Roberto Durán, der sich sein Leben lang – im wahrsten Sinne des Wortes – durchschlagen musste. Ana de Armas spielt die Ehefrau und Mutter von Duráns Kindern und hat erneut einen Hollywoodstar als Kollegen: Robert De Niro ("Taxi Driver", "Joker") verkörpert im Film Duráns Trainer Ray Arcel.

Genre: Sportdrama

Sportdrama Erscheinungsjahr: 2016

Zwei kiffende junge Chaoten bekommen einen 300-Millionen-Dollar-Rüstungsauftrag von der US-Regierung: Sie sollen die Truppen in Afghanistan mit Waffen beliefern. Eine absurde Vorstellung? Tatsächlich basiert die irrwitzige Satire von Todd Phillips ("Joker") auf einer wahren Begebenheit! Ana de Armas spielt in "War Dogs" zwar nur eine Nebenrolle (die enttäuschte Freundin von einem der Nachwuchswaffenhändler), dennoch ist die Komödie absolut sehenswert.

Genre: Crime, Drama, Comedy

Crime, Drama, Comedy Erscheinungsjahr: 2016

"Blade Runner 2049"

Mit ihrem Auftritt im späten Sequel zu Ridley Scotts Sci-Fi-Epos "Blade Runner" (1982) erreicht Ana de Armas endgültig weltweite Bekanntheit. 35 Jahre nach dem Original erzählt Regisseur Denis Villeneuve ("Arrival") die Geschichte von Replikanten-Jäger Rick Deckard (Harrison Ford) weiter. Er trifft im Film auf einen neuen Blade Runner des LAPD namens K (Ryan Gosling), der ein gefährliches Geheimnis aufgedeckt hat. Ana de Armas ist in "Blade Runner 2049" als holografische "Freundin" von Officer K zu sehen.

Genre: Sci-Fi, Drama, Action

Sci-Fi, Drama, Action Erscheinungsjahr: 2017

Ana de Armas, Scott Eastwood und Freddie Thorp sind der Dreh- und Angelpunkt des Action-Thrillers "Overdrive": Als Diebesbande, bestehend aus den Brüdern Garrett (Thorp) und Andrew Foster (Eastwood) sowie dessen Freundin (de Armas), stehlen sie in "Overdrive" kostbare Luxuskarossen. Als sie sich am Bugatti eines Mafiabosses vergreifen, werden die Foster-Brüder jedoch erwischt. Um ihre Köpfe aus der Schlinge zu ziehen, müssen sie für den Gangsterboss einen heiklen Auftrag erledigen.

Genre: Action, Thriller

Action, Thriller Erscheinungsjahr: 2017

"Knives Out – Mord ist Familiensache"

Einer der besten Filme mit Ana de Armas ist zweifellos "Knives Out". Der humorvolle Whodunit-Krimi von "Star Wars"-Regisseur Rian Johnson punktet mit einem spektakulären Star-Cast, einem spannenden Plot voller Twists – und Ana de Armas in der Hauptrolle!

Die Pflegerin Marta (de Armas) arbeitet für den Krimiautor und wohlhabenden Patriarchen Harlan Thrombey – bis dieser am Tag nach seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden wird. Das ruft den exzentrischen Ermittler Benoit Blanc (Daniel Craig) auf den Plan. Doch Thrombeys "schrecklich nette Familie" (unter anderem: Jamie Lee Curtis, Chris Evans und Toni Collette) macht ihm die Aufklärung des Falls schwer.

Genre: Crime, Comedy, Drama

Crime, Comedy, Drama Erscheinungsjahr: 2019

"The Night Clerk"

Auch in "The Night Clerk" wird Ana de Armas' Charakter in einen Mordfall verwickelt: Ein junger Hotelangestellter mit einer Autismus-Spektrum-Störung ("Ready Player One"-Star Tye Sheridan) hat es sich zur Angewohnheit gemacht, Hotelgäste über versteckte Kameras zu beobachten, um ein besseres Verständnis für soziale Situationen und Normen zu entwickeln. Als er einen Mord beobachtet und selbst ins Visier der Ermittler gerät, zögert er, seine geheimen Aufnahmen preiszugeben. Unterdessen baut er eine enge Bindung zu Hotelgast Andrea (de Armas) auf. Erst als Andrea in Gefahr gerät, erkennt der Nachtportier, dass er den Mörder aufhalten muss.

Genre: Crime, Drama

Crime, Drama Erscheinungsjahr: 2020

Ausblick: Kommende Filme mit Ana de Armas

Neuer Film mit Ana de Armas gefällig? Ab dem 12. November 2020 wird die Schauspielerin erneut an der Seite ihres "Knives Out"-Kollegen Daniel Craig in den Kinos zu sehen sein: In "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" verkörpert sie die CIA-Agentin Paloma. Craig höchstpersönlich soll sich die Kubanerin als Co-Star gewünscht haben!

Weitere angekündigte Filme mit Ana de Armas: