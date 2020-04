Mittelerde für Zuhause: 8 "Herr der Ringe"-Produkte für Fans der Saga

Bald gibt es neue Geschichten aus Mittelerde – in bewährter Serienform. Damit Du Dich bis dahin schon mal auf das "Herr der Ringe"-Feeling einstimmen kannst, haben wir ein paar Geschenke und Ideen zusammengestellt, die die Wartezeit auf den Serienstart versüßen.

Bauklötze staunen: "Herr der Ringe"-Welt aus Lego

Für Lego ist man nie zu alt, oder? Darum gibt es die gesamte "Herr der Ringe"-Welt zum Nachbauen. Mit dem Turm von Orthanc, dem Schwarzen Tor und der Ork-Schmiede kannst Du Dir Dein eigenes kleines Mordor nachbauen. Oder aber du stellst die Minen von Moria sowie Helms Klamm nach. Insgesamt gibt es mehr als zehn Lego-Sets rund um das Thema "Herr der Ringe".

Kostenpunkt: kleine Sets gibt's online schon ab rund 10 Euro

Gesellschaftsspiele im "Herr der Ringe"-Look

©SATURN 2020 fullscreen Ob es wohl den Schicksalsberg zu kaufen gibt? Und was er wohl kostet? ©SATURN 2020 fullscreen Angriff auf Mordor!! Da wird jeder gerne zum Superstrategen. ©SATURN 2020 fullscreen Wer das meiste "Herr der Ringe"-Wissen hat, ... ©SATURN 2020 fullscreen ... kann bei einer Partie "Trivial Pursuit" auf die Probe gestellt werden.

Oder hast Du Lust auf eine Runde "Monopoly" mit Mittelerde-Flair? Dann baue Dein Haus in Bree oder auf der Wetterspitze und zieh dem Besuch das Geld aus den Taschen. Schließlich ist es Deeeein Schaaaaatz!

Gehörst Du eher zu jenen, die ihr eigenes Imperium erschaffen wollen? Dann schnapp Dir Dein Heer an Orks oder Elben und begib Dich in die "Risiko"-Schlacht um Mittelerde. Das "Herr der Ringe"-Spiel kommt mit entsprechenden Figuren, mithilfe derer Du auf Eroberungszug gehst.

Wenn Du eher der Faktensammler bist, solltest Du Dein Wissen unbedingt in der "Trivial Pursuit"-Version mit "Herr der Ringe"-Fokus unter Beweis stellen. Weiß jemand genauso viel oder mehr als Du? Eine Partie wird die Entscheidung bringen.

Kostenpunkt: ab 33 Euro

Kartenstudium beim Duschen

Während das Wasser aus dem Duschkopf auf einen hinabprasselt, schließen die einen dabei verträumt die Augen – und die anderen studieren kurzerhand die Karte von Mittelerde. Möglich macht's der entsprechende Duschvorhang auf dem die gesamte Karte vom Auenland bis nach Mordor abgebildet ist. Na, wer findet den Schicksalsberg als Erstes?

Kostenpunkt: in Online-Shops ab 25 Euro erhältlich

Mittelerde in einer Geschenkbox

©SATURN 2020 fullscreen Cheers!

"One Ring to Rule Them All; One Ring to Find Them; One Ring to Bring Them All; And In The Darkness Bind Them": Diese legendären Worte kann jeder "Herr der Ringe"-Fan im Schlaf. Aber stehen sie auch auf seinem oder ihrem Glas? Das gibt es in einer Geschenkbox inklusive einem Kaffeebecher und zwei Untersetzern. Eignet sich auch als Gefäß für Wein und Bier – die Hobbits wären neidisch.

Kostenpunkt: rund 24 Euro

It's so funky!

©SATURN 2020 fullscreen Einfach goldig, dieser Quadratschädel!

Erinnerst Du Dich noch an die Szene, in der Gandalf vom Turm in die Tiefe springt – und plötzlich von einem Greif davongetragen wird? Natürlich tust Du das! Dieser Moment wurde in Form einer Funko-Pop-Figur festgehalten. Es gibt jedoch weit mehr als nur Gandalf und seinen Greif als kultige Sammelfigur. Unter anderem kannst Du aus folgenden Figuren wählen: Boromir, Sauron, Saruman, Gollum, Legolas, Gimli, ja sogar Balrog gibt es zum Sammeln. Alle aufzuzählen würde hier eindeutig den Rahmen sprengen.

Kostenpunkt: circa 32 Euro

Heiße Angelegenheit: Der Thermobecher

©SATURN 2020 fullscreen Falls Du schon immer mal David Copperfield spielen wolltest ...

Auf dem Becher steht, umgeben von elbischen Schriftzeichen, ein Auszug des Ringgedichts. Doch der erste Vers ist nicht vollständig – der letzte Satz fehlt! Der gibt sich erst zu erkennen, sobald Du ein Heißgetränk in den Becher gießt. Plötzlich erscheint der Eine Ring mitsamt dem letzten Satz. Da hatte doch mit Sicherheit Saruman seine Finger im Spiel, oder?

Kostenpunkt: ab 14 Euro

Ein Schmuckstück: Der Eine Ring

©stockbp/stock.adobe.com 2019 fullscreen Die elbische Sprache zu können, ist beim Entziffern der Inschrift durchaus von Vorteil.

Was ist ein "Herr der Ringe"-Fan ohne den Einen Ring? Darum gibt es ihn in zahlreichen Versionen zu kaufen: Gold, Silber, Anthrazit oder Roségold. Nicht wenige nutzen ihn sogar als Verlobungs- oder gar Ehering. Das Einsatzgebiet ist vielseitig! Um allerdings ein schönes und vorzeigbares Exemplar zu besitzen, muss der eine oder andere Euro in die Hand genommen werden. Gollum wäre neidisch ...

Kostenpunkt: hochwertigere Exemplare gibt es in Online-Shops ab 60 Euro

Bade- und Sammelspaß mit Legolas und Co.

©SATURN 2020 fullscreen Für "Herr der Ringe"- und Quietscheenten-Fans ein Muss: Legolas, ... ©SATURN 2020 fullscreen ... Frodo, ... ©SATURN 2020 fullscreen ... Sauron ... ©SATURN 2020 fullscreen ... und Gandalf für den nächsten Badewannenspaß.

Quietscheentchen sind längst keine reine Badewannenunterhaltung mehr. Mit ihren zahlreichen Outfits haben sie inzwischen Sammelcharakter. So gibt es die gelben Gummitierchen natürlich auch als "Herr der Ringe"-Figuren. Aber egal, ob Du sie Dir ins Regal oder auf den Badewannenrand stellst, denke stets an Ernies Hymne dabei: "Quietscheentchen, nur mit dir, plansche ich so gerne hier. Quietscheentchen, ich hab dich so furchtbar lieb."