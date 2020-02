Nach dem großen Game Day: 8 Werbespot-Highlights

Game Day in den USA: In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar kam es im Hard Rock Stadium zum Football-Showdown. Aber nicht nur die medienwirksame Sportveranstaltung stand im Mittelpunkt, auch die legendären Spots während der Werbepausen. Die Highlights gibt's hier.

Bill Murray liebt seinen neuen Jeep

Empfehlung des Autors: Smart Living Bill Murray gibt Starthilfe: Jeep bringt E-Bike auf den Markt

Und täglich grüßt das Murmeltier: Was im gleichnamigen Film von 1993 für Phil (Bill Murray) eine echte Qual war, entpuppt sich im Werbespot von Jeep zu einem absoluten Glücksfall. Denn Phil schnappt sich jeden Morgen aufs Neue den Jeep Gladiator und brettert damit durch die Schneelandschaften in seiner Umgebung. Immer mit dabei: sein kleiner, vierbeiniger Gefährte. Wie passend, dass der Werbespot am berühmten Groundhog Day (dt. Murmeltiertag und zugleich der englische Titel des Films) veröffentlicht wurde.

Jason Momoa zieht sich für Quicken Loans aus

Das Kreditvergabe-Unternehmen Quicken Loans hat sich für seinen Werbespot mit "Aquaman" Jason Momoa ein echtes Schwergewicht geangelt – das dachten die Verantwortlichen zumindest. Das imposante Erscheinungsbild des Schauspielers entpuppt sich im Clip jedoch als reine Fassade: Unter den Muskelmassen verbirgt sich ein schlacksig-dürrer Jason, der mit dem berühmten Hünen so gar nix gemein hat. Für den Mager-Jason musste das Unternehmen aber ordentlich in die Trickkiste greifen.

"Hier ist Bryaaaaaaan!"

Für seine Mountain-Dew-Limonade bedient sich PepsiCo. eines popkulturellen Klassikers: "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston macht auf Jack Nicholson und geht mit Axt im "Shining"-Stil auf die Suche nach seiner Frau. "Hier ist Mountain Dew", ruft er mit psychotischem Blick durch die zerschmetterte Badezimmertür.

Chris Evans und John Krasinski parken ein

Schon mal was von "Smaht Pahk" gehört? Dabei handelt es sich um den smarten Parkassistenten von Autohersteller Hyundai – eigentlich "smart park" genannt. In dem Clip nehmen allerdings die Schauspieler Chris Evans, John Krasinski und Rachel Dratch den Bostoner Akzent gehörig auf die Schippe, der es offenbar mit dem typischen US-amerikanischen Kaugummi-R nicht ganz so genau nimmt. Mit seinem neuen Feature – oder sollte ich sagen: Featuah? – ist Krasinski in Evans Augen auf jeden Fall ein "Game Changah". Pardon, Game Changer.

Maisie Williams lässt los

"Let it goooooo, let it goooooo", singt "Game of Thrones"-Star Maisie Williams im neuen Audi-Spot mit bester Laune. Was der Ohrwurm aus "Die Eiskönigin" mit Audi zu tun hat? Na, immerhin geht's um deren neues E-Auto, den Audi e-tron Sportback. Der Automobilhersteller will die Vergangenheit loslassen und in eine umweltfreundlichere Zukunft starten.

Dance Battle für eine Packung Doritos

Der Oscar-nominierte Schauspieler Sam Elliott im Mexican-Dance-Off mit "Old Town Road"-Sänger Lil Nas X: Klingt komisch, ist aber genau so im Werbespot für die Tortilla-Chips Doritos zu sehen. Sogar ein Hashtag gibt es inzwischen dazu: #CoolRanchDance. Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Challenges in den sozialen Medien die Runde machen.

Porsche-Verfolgung à la "Fast & Furious"

Die Qual der Wahl haben die Angestellten im Stuttgarter Porsche-Museum: Still und heimlich wurde der neue Porsche Taycan gestohlen und die Mitarbeiter müssen ihn nun zurückholen. Aber welches Porsche-Modell eignet sich für die rasante Verfolgungsjagd à la "Fast & Furious" am besten? Welches Auto kann es mit dem elektrischen Sportscar aufnehmen?

"Alexa, erzähl mir einen Witz!"

Wie haben wir nur so lange ohne Amazons Sprachassistenten Alexa leben können? Eine berechtigte Frage, die Talkshow-Host Ellen DeGeneres in den Raum wirft, gleich nachdem sie per Sprachbefehl die Temperatur gesenkt hat. Die Antwort: Es gab immer eine Alexa, nur hieß sie vielleicht nicht so. Es waren in erster Linie Personen, die für bestimmte Aufgaben zuständig waren – zum Heizen, zum Witze erzählen, für News-Meldungen ...