Neu bei Disney+: Das sind die Highlights im April

Bei Disney+ erscheinen jeden Monat sehenswerte Neuheiten – natürlich auch im April. Neben spannenden Dokus finden unter anderem die Kinofilme "A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando" und "Christopher Robin" ihren Weg zu dem Streamingdienst. Wir haben die Highlights für Dich herausgepickt, im Anschluss gibt es alle neuen Filme und Serien bei Disney+ im Überblick.

Nicht verpassen!

"Pinguine"

Story: Steve ist ein etwas tollpatschiger Adeliepinguin, lebt mit seinen Artgenossen in der Antarktis. Er hat nur einen Wunsch: endlich eine passende Partnerin zu finden, um eine Familie zu gründen. Doch das Familienleben hat er sich einfacher vorgestellt, als es sich am Ende entpuppt. Und dann lauern überall Gefahren in Form von hungrigen Robben und Orcas ...

Einschätzung: "Pinguine" ist ein Film aus der Reihe Disneynature, zu der unter anderem auch "Elefanten", "Bären", "Schimpansen" und "Im Reich der Raubkatzen" gehören. Die Filme haben einen dokumentarischen Ansatz, verpacken die Informationen aber in eine spannende Geschichte rund um einen Stellvertreter der jeweiligen Spezies.

Start: 3. April

"Elefanten"

Story: Auf Elefantenkuh Shani und ihren kleinen Sohn Jomo wartet eine beschwerliche Reise: Unter der Führung der Ältesten Gaia machen sie sich im Familienverbund auf den Weg in ein Gebiet mit ausreichend Wasser und Nahrung. Die Herde muss sich gegen hungrige Raubtiere, unerträgliche Hitze sowie Wasser- und Futtermangel behaupten.

Einschätzung: "Elefanten" ist ebenfalls ein Film aus der Disneynature-Reihe. Im Original ist die Erzählerin übrigens Meghan Markle, Duchess of Sussex.

Start: 3. April

"Edward mit den Scherenhänden"

Story: Als der Erfinder stirbt, ist sein Projekt noch nicht vollendet: Edward (Johnny Depp). Statt mit Händen ist der künstlich erschaffene Mensch mit Scheren ausgestattet. Edward lebt zurückgezogen in dem Schloss seines Schöpfers abseits der Stadt. Sein Leben ändert sich, als er von Peg Bogg Besuch bekommt – und die ihn mit zu sich nach Hause nimmt. Dort verliebt sich Edward in ihre Tochter Kim (Winona Ryder). Zunächst wird er trotz seines Aussehens von den Nachbarn geliebt – Edward ist ein Meister im Frisieren. Doch bald wendet sich das Blatt, und er wird zum Aussätzigen und Gejagten.

Einschätzung: tragische Komödie mit fantastischen Elementen von Mastermind Tim Burton. Die Neuinterpretation von "Die Schöne und das Biest" lebt von dem Zusammenspiel von Johnny Depp und Winona Ryder und erhielt 1991 eine Oscar-Nominierung.

Start: 10. April

"A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando"

Story: Spielzeug-Cowboy Woody wird durch ein Missgeschick von seinen Freunden getrennt. Nun muss er den Weg zurück finden – und erhält ungewöhnliche Unterstützung: Forky, das selbst gebastelte Spielzeug seiner neuen Besitzerin Bonnie, begibt sich mit ihm auf das große Abenteuer. Das ungleiche Team erwartet einige Herausforderungen, aber auch alte Bekannte.

Einschätzung: Rund neun Jahre mussten wir auf eine "Toy Story"-Fortsetzung warten, nun ist sie – ein halbes Jahr nach Kinostart – bei Disney+ verfügbar. In Teil vier kommen nicht nur Fans der ersten Stunde auf ihre Kosten, auch Neulinge werden in den Bann der legendären Kinderzimmer-Truppe gezogen.

Start: 11. April

"Christopher Robin"

Story: Christopher Robin (Ewan McGregor) ist erwachsen, seine kindliche Fantasie hat er verloren. Stattdessen lebt er nur für seine Arbeit. So sehr, dass Christopher sogar Frau und Kind vernachlässigt. Dann reist Winnie Puuh nach London und steht plötzlich vor ihm. Christopher bringt den kleinen Bären wieder in den Hundert-Morgen-Wald und lässt ihn dort zurück. Doch Winnie Puh bricht zusammen mit seinen Freunden Tigger, Ferkel und I-Aah erneut nach London auf. Er muss seinem alten Freund helfen, die Freude am Leben zurückzuerlangen.

Einschätzung: Herzerwärmende, wenn auch zum Teil sehr düstere Realverfilmung – die sich vornehmlich an ältere Fans des Kultbären richtet. In Erinnerungen zu schwelgen ist hier ausdrücklich erwünscht.

Start: 15. April

"The Mandalorian"

Story: Auf Kopfgeldjäger Mando und Baby Yoda warten vier neue Abenteuer, die sie gemeinsam bestreiten müssen. Die Episodentitel "Die Zuflucht", "Der Revolverheld", "Der Gefangene" und "Die Abrechnung" deuten an, wohin die Reise geht.

Einschätzung: Im April starten auf Disney+ vier neue Folgen von "The Mandalorian". Damit nähern wir uns immer mehr dem großen Staffelfinale, das am 1. Mai ausgestrahlt wird. Danach heißt es: Warten auf Staffel 2.

Start: jeden Freitag eine neue Episode

Neue Katalog-Highlights

3. April

"Die Geschichte zweier Tiere"

"Alles in einer Nussschale"

"Donalds Jungbrunnen"

"Donalds Hunde-Waschmaschine"

"Der Dribbel-Champion"

"Von Drachen"

"Wie man Football spielt"

"Lambert, der ängstliche Löwe"

"Auf dem Eis"

"Nicht maßstabsgetreu"

"Penguins"

"Plutos Party"

"Der Junge, der mit Dachsen sprach"

"Der neue Nachbar"

"TinkerBell – Ein Sommer voller Abenteuer"

"Elefanten"

"Delfine"

9. April

"Die Hexe und der Zauberer"

10. April

"Welpen-Freunde"

"Die Schätze des Tutanchamun"

"Edward mit den Scherenhänden"

"Nachts im Museum"

"Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal"

11. April

"A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando"

15. April

"Christopher Robin"

17. April

"Gregs Tagebuch – Von Idioten umzingelt!"

"Vom Zusammenhalten"

"Plutos Einkauf"

23. April

"Daddy ohne Plan"