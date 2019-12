Neues Jahr, neues Glück! Netflix hat sich offenbar zum Vorsatz genommen, seinen Abonnenten 2020 noch mehr Highlights zu bescheren – unter anderem fährt ein gewisser Marvel-Mutant für den Streaming-Riesen die Krallen aus! Neun Netflix-Neuerscheinungen haben wir für Dich genauer unter die Lupe genommen, zusätzlich findest Du alle wichtigen Januar-Neuheiten im Überblick.

"Logan – The Wolverine"

Kurzbeschreibung: 2029 gibt es fast keine Mutanten mehr. Selbst die Kräfte des scheinbar unverwüstlichen Wolverine schwinden langsam, aber sicher. Müde und von einem harten Leben gezeichnet bringt Logan gerade noch die Motivation auf, sich um seinen dementen Freund Professor X zu kümmern – bis eine junge Mutantin auftaucht, und Wolverine in ein letztes Gefecht ziehen muss.

Zu sehen ab: 1. Januar 2020

Einschätzung: "Logan" ist der neunte und letzte "X-Men"-Film mit Hugh Jackman als Wolverine – und der würdige Abschluss einer 17-jährigen Ära! Die Comicverfilmung war 2018 sogar für einen Oscar in der Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch" nominiert.

"Vikings", Staffel 1 - 5

Empfehlungen des Autors: Primetime "Vikings"-Besetzung: Die wichtigsten Charaktere und Schauspieler

Kurzbeschreibung: Der Nordmann Ragnar Lothbrok steigt durch gewagte Raubzüge und Reisen in weitentfernte Länder zum Volkshelden auf, die Schildmaid Lagertha wird zur Legende, und das Volk der Wikinger legt sich mit mächtigen Feinden an.

Zu sehen ab: 1. Januar 2020

Einschätzung: Im Dezember 2019 ist die finale Staffel 6 der Hitserie "Vikings" auf Amazon Prime in See gestochen. Für 2020 sicherte sich Netflix die Rechte am geplanten Spin-off "Vikings: Valhalla". Wer sich darauf vorbereiten will, kann Staffel 1 bis 5 der Mutterserie ab Januar noch einmal neu bei Netflix ansehen.

Kurzbeschreibung: 1897 bricht der untote Graf Dracula aus Transsilvanien auf, um seinen Blutdurst im viktorianischen England zu stillen.

Zu sehen ab: 4. Januar 2020

Einschätzung: Netflix erweckt Bram Stokers Schauerroman in Form einer Horror-Miniserie erneut zum Leben! Für ihre düstere Co-Produktion gingen der Streamingdienst und der britische Sender BBC auf Nummer sicher und holten Experten für Spannung an Bord: Mark Gatiss und Steven Moffat, die Macher der Hitserie "Sherlock".

"Titans", Staffel 2

Kurzbeschreibung: Die Superheldengruppe um den ehemaligen Batman-Sidekick Dick Grayson muss mit Ravens dämonischem Vater Trigon fertig werden und trifft auf weitere Übermenschen wie Superboy und Aqualad.

Zu sehen ab: 10. Januar 2020

Einschätzung: Endlich geht die DC-Serie auch in Deutschland in die zweite Runde! Staffel 1 punktete mit spannendem Plot und tollem Cast – von den eigentlichen Titans hätten wir allerdings gern mehr gesehen. Bleibt zu hoffen, dass Staffel zwei mehr auf das Zusammenspiel der zentralen Superhelden setzt und weniger auf wirre Nebenplots.

"Rampage – Big Meets Bigger"

Kurzbeschreibung: Primatenforscher Davis Okoye hat einen besonderen Draht zu Gorilla George. Umso wütender ist Okoye, als ein illegales Genexperiment den Silberrücken und weitere Tiere in riesige Monster verwandelt. Mithilfe der Gentechnikerin Kate macht sich Okoye auf, seinem Freund zu helfen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Zu sehen ab: 13. Januar 2020

Einschätzung: Krachende Action, coole Sprüche, kurzweiliges Feel-good-Kino – ein Film mit Dwayne "The Rock" Johnson eben.

"Sex Education", Staffel 2

Kurzbeschreibung: Das dramatische Dreiecksverhältnis von Otis, Ola und Maeve spitzt sich weiter zu. Zudem ahnen Otis und Ola nichts von der Romanze ihrer Eltern – noch nicht.

Zu sehen ab: 17. Januar 2020

Einschätzung: "Sex Education" zählt zu den zehn am häufigsten gestreamten Netflix-Originalserien in 2019. Da Staffel 1 zudem mit einem fiesen Cliffhanger endete, dürften viele Abonnenten froh sein, dass die zweite Season in den Startlöchern steht.

"Chilling Adventures of Sabrina", Teil 3

Kurzbeschreibung: Halbhexe Sabrina Spellman geht wortwörtlich durch die Hölle, um ihren Freund Nick zurückzuholen.

Zu sehen ab: 24. Januar 2020

Einschätzung: Fluch und Segen liegen bei "Chilling Adventures of Sabrina" nah beieinander: Endlich gibt es neue Folgen der Netflix-Serie – allerdings nur acht. Immerhin: Teil 4 ist ebenfalls bereits bestätigt. Wenn es da mal nicht mit Hexerei zugeht!

"Call Me by Your Name"

Kurzbeschreibung: Den Sommer 1983 verbringt der 17-jährige Elio mit seinen Eltern auf einem Landsitz in Norditalien. Es ist ein Sommer wie jeder andere, und Elio langweilt sich. Dann zieht der Forschungsassistent seines Vaters, der 24-jährige Amerikaner Oliver, in das Ferienhaus und stellt Elios Gefühlswelt auf den Kopf.

Zu sehen ab: 29. Januar 2020

Einschätzung: Eine berührende Liebesgeschichte mit zwei starken Schauspielern in den Hauptrollen. Elio-Darsteller Timothée Chalamet war für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert, Co-Star Armie Hammer muss sich neben ihm nicht verstecken.

"Der schwarze Diamant"

Empfehlungen des Autors: Primetime Hollywoods auch mal ernste Ulknudel: 14 Filme von und mit Adam Sandler

Kurzbeschreibung: Howard Ratner ist Juwelenhändler im New Yorker Diamantenviertel. Er hat einen besonders lukrativen Deal rund um einen seltenen schwarzen Opal in Aussicht, doch der gierige "Howie" verzockt sich gewaltig.

Zu sehen ab: 31. Januar 2020

Einschätzung: Für seine Rolle in der neuen Kriminalkomödie der Safdie-Brüder hätte Hollywood-Quatschkopf Adam Sandler einen Oscar verdient, finden viele Kritiker. Und Sandler selbst? Der drohte während eines Auftritts in der "The Howard Stern Show" der Academy scherzhaft: "Wenn ich keinen Oscar gewinne, mache ich absichtlich wieder einen richtig schlechten Film, um es euch allen heimzuzahlen!"

Wichtige Januar-Neustarts im Überblick