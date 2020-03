Schwupps und weg: 13 Serien, die Du an einem Tag bingen kannst

Du liebst Serien und bist aktuell auf der Suche nach Nachschub? Wir haben hier 13 Empfehlungen für Dich, die zum Bingewatchen einladen und von denen Du problemlos eine ganze Staffel oder mehr gucken kannst – und das an nur einem Tag!

Sei Dir sicher: Nach nur einer Episode hat Dich das "Sherlock"-Fieber gepackt und Du wirst nicht aufhören können, die BBC-Serie über den exzentrischen Superdetektiv (Benedict Cumberbatch) zu gucken. Wie praktisch, dass eine Staffel nur aus drei Episoden in Spielfilmlänge besteht. Wenn Du früh genug anfängst zu gucken, schaffst Du es sogar problemlos zwei Staffeln am Stück zu bingewatchen.

Dauer einer Episode: 90 Minuten

90 Minuten Episoden pro Staffel: 3 (+ eine Sonderfolge)

3 (+ eine Sonderfolge) Dauer einer Staffel: ~270 Minuten

~270 Minuten Anzahl der Staffeln: 4

4 Zu sehen: auf Netflix

"The End of the F***ing World"

James ist der schüchterne Außenseiter an seiner Schule und von sich selbst überzeugt, ein Psychopath zu sein. Alyssa hingegen ist das coole und selbstbewusste, neue Mädchen, die irgendwie einen Narren an James gefressen hat. Zusammen machen sie sich auf einen Roadtrip der besonderen Art, mit dem Ziel, Alyssas leiblichen Vater zu finden.

Dauer einer Episode: 18-22 Minuten

18-22 Minuten Episoden pro Staffel: 8

8 Dauer einer Staffel: ~ 160 Minuten

160 Minuten Anzahl der Staffeln: 2

2 Zu sehen: auf Netflix

"Big Little Lies"

In der Dramaserie mit Starbesetzung (Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley) ist nichts, wie es scheint. Zwar wirkt das Leben der drei jungen Frauen äußerst perfekt, doch hinter den Kulissen hat jede mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen. Die oberflächliche Vorstadtidylle entpuppt sich schnell als Vorhof zur Hölle, der durch einen Todesfall befeuert wird.

Dauer einer Episode: 51-59 Minuten

51-59 Minuten Episoden pro Staffel: 7

7 Dauer einer Staffel: ~385 Minuten

~385 Minuten Anzahl der Staffeln: 2

2 Zu sehen: auf Sky

DCI John Luther (Idris Elba) kann nicht unbedingt als klassischer Ermittler bezeichnet werden: Auf der einen Seite ist er einer der cleversten Detectives, neigt auf der anderen Seite aber auch zu unkonventionellen Vorgehensweisen, die ihn mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt bringen. Doch was tut man nicht alles, um dem Verbrechen auf die richtige Spur zu kommen ...

Dauer einer Episode: 60 Minuten

60 Minuten Episoden pro Staffel: Erste Staffel mit 6 Folgen, 2. und 3. Staffel mit jeweils 4 Folgen, Staffel 4 mit 2 Folgen

Erste Staffel mit 6 Folgen, 2. und 3. Staffel mit jeweils 4 Folgen, Staffel 4 mit 2 Folgen Dauer einer Staffel: 360 Minuten (Staffel 1), 240 Minuten (Staffel 2 & 3), 120 Minuten (Staffel 4)

360 Minuten (Staffel 1), 240 Minuten (Staffel 2 & 3), 120 Minuten (Staffel 4) Anzahl der Staffeln: 4

4 Zu sehen: auf Netflix

In Berlin regiert der libanesische Hamady-Clan, dabei wollte Familienoberhaupt Toni der organisierten Kriminalität entsagen. Seinem Bruder Abbas will er allerdings auch nicht die Kontrolle überlassen. Die deutsche Dramaserie entwickelt schnell eine Sogwirkung, der man sich als Zuschauer nicht entziehen kann. Zum Glück (oder leider?) gibt es bisher nur zwei Staffeln, weshalb "4 Blocks" an einem Wochenende problemlos durchgeguckt werden kann.

Dauer einer Episode: 51-59 Minuten

51-59 Minuten Episoden pro Staffel: zwischen 6 und 7 Episoden

zwischen 6 und 7 Episoden Dauer einer Staffel: mindestens ~330 Minuten

mindestens ~330 Minuten Anzahl der Staffeln: 3

3 Zu sehen: auf Sky und Amazon Prime Video (Staffel 1 & 2)

Das Leben von Patrick Melrose (Benedict Cumberbatch) ist ein einziger Drogenrausch. Finanziell mehr als abgesichert, verprasst er in New York das Geld seiner Familie, lebt in den Tag hinein und hat eine Affäre nach der anderen. Doch eigentlich ist er nichts weiter als eine tragische Figur, die durch ihre Kindheit schwer gezeichnet ist. Die Miniserie pausieren? Schier unmöglich ...

Dauer einer Episode: 60 Minuten

60 Minuten Episoden pro Staffel: 5

5 Dauer einer Staffel: 350 Minuten

350 Minuten Anzahl der Staffeln: 1

1 Zu sehen: auf Sky

Das beschauliche Örtchen Broadchurch an der britischen Küste wird zum medialen Zentrum, als dort ein Junge tot aufgefunden wird. Die Polizeibeamten Miller (Olivia Colman) und Hardy (David Tennant) setzen alles daran, herauszufinden, wer der Mörder des 11-jährigen Jungen ist – und kommen dabei düsteren Geheimnissen auf die Spur, die von vielen Bewohnern jahrelang vertuscht wurden.

Dauer einer Episode: 44-50 Minuten

44-50 Minuten Episoden pro Staffel: 8

8 Dauer einer Staffel: ~ 385 Minuten

385 Minuten Anzahl der Staffeln: 3

3 Zu sehen: auf Netflix

Falls Du bisher noch nie "Arrested Development" gesehen hast, solltest Du dieses Versäumnis schnellstens nachholen. Wie praktisch, dass die Episoden so kurzweilig sind und Du im Nu die erste Staffel durchgeguckt hast ... und dann die zweite ... und die dritte. Es ist immer wieder eine Freude, Michael Bluth dabei zuzusehen, wie er an seiner schrägen Familie schier zu verzweifeln scheint ...

Dauer einer Episode: 21 Minuten

21 Minuten Episoden pro Staffel: zwischen 13 und 22 Folgen

zwischen 13 und 22 Folgen Dauer einer Staffel: mindestens ~270, maximal 462 Minuten

mindestens ~270, maximal 462 Minuten Anzahl der Staffeln: 5

5 Zu sehen: auf Netflix

Im April 1986 kommt es im Kernkraftwerk von Tschernobyl zum Super-GAU: Der 4. Reaktor fliegt infolge eines Stresstests in die Luft. Besonders die Ersthelfer, später bekannt als Liquidatoren, vor Ort begeben sich in aller größte Gefahr, um weitere Explosionen zu verhindern und die Brände zu löschen – und werden es über kurz oder lang mit ihrem Leben bezahlen. Statt die Bewohner der umliegenden Ortschaften zu evakuieren und in Sicherheit zu bringen, vertuscht die Regierung die fatalen Auswirkungen der Explosion. Die HBO-Serie zeichnet das Drama sehr authentisch nach und entwickelt einen Sog, dem man sich nicht so schnell entziehen kann.

Dauer einer Episode: 60-72 Minuten

60-72 Minuten Episoden pro Staffel: 5

5 Dauer einer Staffel: 312 Minuten

312 Minuten Anzahl der Staffeln: 1

1 Zu sehen: auf Sky

"The Loudest Voice"

Roger Ailes (Russell Crowe) hat es geschafft: Er hat im Auftrag von Medienmogul Rupert Murdoch Fox News zum größten Nachrichtensender der USA gemacht. Doch zu welchem Preis? Die Showtime-Serie rekapituliert die Zeit von Ailes bei Fox – ungeschönt und mit allen fragwürdigen Entscheidungen, die er im Laufe seiner Karriere getroffen hat. Und seine langjährige Mitarbeiterin und Moderatorin Gretchen Carlson (Naomi Watts) hat noch eine Rechnung mit ihm offen, die ihm zum Verhängnis wird.

Dauer einer Episode: 50 Minuten

50 Minuten Episoden pro Staffel: 7

7 Dauer einer Staffel: 350 Minuten

350 Minuten Anzahl der Staffeln: 1

1 Zu sehen: auf Sky

"Der Fall von Gabriel Fernandez"

Diese True-Crime-Dokumentation auf Netflix ist nichts für Zartbesaitete: Gabriel Fernandez ist gerade einmal acht Jahre alt, als er in Krankenhaus eingeliefert wird – mit schwersten Verletzungen, Brandwunden und Blutergüssen. Wie sich herausstellt, wurde er von seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten misshandelt. So schwer, dass er seinen Verletzungen erliegt. In der Doku geht es neben den Grausamkeiten an dem kleinen Jungen um den Prozess, der der Mutter und ihrem Partner gemacht wird, sowie um das Versagen des Jugendamts.

Dauer einer Episode: 50-60 Minuten

50-60 Minuten Episoden pro Staffel: 6

6 Dauer einer Staffel: 330 Minuten

330 Minuten Anzahl der Staffeln: 1

1 Zu sehen: auf Netflix

Sehenswerte HBO-Serie, die auf dem gleichnamigen Stephen-King-Roman beruht: Detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) wird zu einem Tatort in den Stadtpark gerufen. Dort findet er die Leiche eines elf Jahre alten Jungen vor, der brutal zugerichtet wurde. Die Indizien deuten alle darauf hin, dass Terry Maitland (Jason Bateman) für den Mord verantwortlich ist. Doch er hat ein wasserdichtes Alibi. Je tiefer Anderson in den Fall eintaucht, desto mehr Fragen kommen auf und desto verwirrender wird das Geschehen. Kann Ermittlerin Holly Gibey ihm helfen?

Dauer einer Episode: 50-60 Minuten

50-60 Minuten Episoden pro Staffel: 10

10 Dauer einer Staffel: 573 Minuten

573 Minuten Anzahl der Staffeln: 1

1 Zu sehen: auf Sky

Dracula schwört Rache, nachdem seine Frau der Hexerei bezichtigt und verbrannt wird. Mit einer Armee von Monstern und Dämonen überrennt er die Walachei und tötet alles, was ihm vor die Füße kommt. Trevor Belmont überlebt als einer der wenigen Bewohner den Angriff und stellt sich dem Vampir. Hilfe bekommt er von der Magierin Sypha Belnades – und Alucard, dem Sohn von Dracula! Anime-Adaption der "Castlevania"-Spielereihe.