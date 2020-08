"Star Trek: Picard"-Besetzung: Wer spielt wen in der Serie?

Mit "Star Trek: Picard" hat einer der beliebtesten und ikonischsten Captains in der Geschichte der Sternenflotte wieder das Ruder übernommen. Wer steht Jean-Luc Picard bei seinen neuen Abenteuern eigentlich zur Seite? Wir haben uns die Besetzung der Serie genauer für Dich angeschaut.

Achtung, Spoiler! Um Dir den Cast von "Star Trek: Picard" vorzustellen, kommen wir um ein paar kleinere Spoiler zur Serie leider nicht herum. Du liest also auf eigene Gefahr weiter.

Jean-Luc Picard – Patrick Stewart

Jahrelang sorgte er als Captain der U.S.S. Enterprise für Begeisterung bei den Fans, in "Star Trek: Picard" ist Patrick Stewart ("X-Men"-Reihe) erneut in seiner ikonischen Rolle als Jean-Luc Picard zu sehen.

Doch: Der inzwischen pensionierte Offizier ist längst nicht mehr der Alte. Maßlos enttäuscht, hat er sich vor Jahren von der Sternenflotte abgewandt und auf das Weingut seiner Familie zurückgezogen. Dann stolpert ihm Dahj in die Arme. Die junge Frau weckt Beschützerinstinkte in dem Haudegen – und schnell ist klar, dass er sich einmal mehr in ein riskantes Abenteuer wagen muss.

Dr. Agnes Jurati – Alison Pill

Eigentlich ist Dr. Agnes Jurati reine Theoretikerin. Am Daystrom Institute in Okinawa forscht sie an künstlicher Intelligenz – doch weil menschenähnliche Androiden seit Jahren verboten sind, darf sie nur in engen Grenzen vorgehen. Das Auftauchen von Dahj und damit von Jean-Luc Picard wirbelt ihren Alltag ziemlich durcheinander, plötzlich findet sie sich an Bord eines Raumschiffs und auf einer Rettungsmission wieder. Was keiner weiß: Die schüchterne Wissenschaftlerin hat ein Geheimnis.

Alison Pill übernimmt in "Star Trek: Picard" den Part der Agnes Jurati. Bevor sie sich dem Cast der Serie anschloss, spielte Pill unter anderem in "American Horror Story: Cult", der Miniserie "Die Säulen der Erde" und im Film "Vice – Der zweite Mann" mit.

Dr. Soji Asha/Dahj/Sutra – Isa Briones

Mit ihrem Engagement bei "Star Trek: Picard" hat sich Isa Briones ("American Crime Story: Der Mord an Gianni Versace") ordentlich Arbeit eingehandelt, denn: Die junge Schauspielerin ist gleich in drei verschiedenen Rollen zu sehen. Zunächst lernen Zuschauer sie als Dahj kennen. Die Studentin wendet sich hilfesuchend an Jean-Luc Picard, nachdem Unbekannte sie zu Hause überfallen und ihren Freund getötet haben.

Später tritt Isa Briones auch als Dr. Soji Asha in Erscheinung, Dahjs Zwillingsschwester. Die forscht auf einem havarierten Borg-Kubus zur Wiedereingliederung zuvor Assimilierter – Seite an Seite mit den früher feindlich gesinnten Romulanern. Zu guter Letzt lernen Zuschauer der Serie die Schauspielerin als Sutra kennen, eine Androidin, auf die Picard im späteren Verlauf von Staffel 1 trifft.

Elnor – Evan Evagora

Elnor spielt in "Star Trek: Picard" gleich in doppelter Hinsicht eine wichtige Rolle: Als Schüler des Kampfnonnen-Ordens Qowat Milat steht er Picard als schlagkräftiger Beschützer und Kampfgefährte zur Seite. Gleichzeitig nimmt der junge Krieger im Herzen des pensionierten Sternenflottenkapitäns einen ganz besonderen Platz ein. Denn: Als Kind gehörte Elnor zu den romulanischen Flüchtlingen, die Jean-Luc vor dem sicheren Tod rettete.

Viele Fans bezeichnen Elnor übrigens liebevoll als "Weltraum-Legolas", auch wenn er eher mit dem Stock als mit Pfeil und Bogen unterwegs ist. Verkörpert wird die Figur von dem australischen Nachwuchsschauspieler Evan Evagora.

Raffi Musiker – Michelle Hurd

Um seine Mission ausführen zu können, braucht Jean-Luc Picard erst einmal ein Raumschiff – und eine Crew. Ein Problem, mit dem er sich an seine alte Kameradin Raffaela "Raffi" Musiker wendet. Die ist anfangs gar nicht gut auf ihn zu sprechen. Immerhin ist Picard Raffis Meinung nach nicht nur an ihrem Aus bei der Sternenflotte schuld, sondern auch an ihren darauf folgenden Suchtproblemen und dem Bruch mit ihrem Sohn.

Die Macher von "Star Trek: Picard" holten Schauspielerin Michelle Hurd für die emotional sehr vielschichtige Figur in den Cast der Serie. Hurd war zuvor unter anderem in der TV-Version von "Lethal Weapon", in "Hawaii Five-o" und im Film "I Spit on Your Grave 3" zu sehen.

Capt. Cristóbal "Chris" Rios – Santiago Cabrera

Anders als man es vielleicht vermuten würde, ist Jean-Luc Picard in der neuen "Star Trek"-Serie nicht Captain seines eigenen Schiffes. Stattdessen heuert der pensionierte Sternenflottenoffizier Cristóbal "Chris" Rios an, damit der ihn mit seinem Schiff, der "La Sirena" auf der Mission unterstützt.

Obwohl sich Chris als Raubein und Schmuggler gibt, ist er selbst ein ehemaliger Sternenflottenoffizier – was Picard nach einem kurzen Blick auf Rios' Raumschiff erkennt. Verkörpert wird die Figur durch Santiago Cabrera ("Big Little Lies", "Die Musketiere"). Die Besetzung in der neuen "Star Trek"-Serie brachte dem Schauspieler nicht nur den Part als Captain ein – er schlüpft auch in die Rolle der fünf verschiedenen Notfallhologramme, die auf der "La Sirena" für klar Schiff sorgen.

Narek – Harry Treadaway

Narek ist eine der undurchsichtigsten Figuren in "Star Trek: Picard". Auf dem Borg-Kubus tritt er als ranghoher Romulaner auf, schnell verbindet ihn eine heimliche Affäre mit Dr. Soji Asha. Was anfangs keiner ahnt: Narek gehört dem radikalen romulanischen Geheimkult Zhat Vash an und soll Sojis Vertrauen gewinnen, um von ihr wichtige Informationen zu erhalten. Hinter all dem steckt ein tödlicher Plan.

Der britische Schauspieler Harry Treadaway spielt in "Star Trek: Picard" die Figur Narek. Treadaway war zuvor unter anderem in "City of Ember – Flucht aus der Dunkelheit", "Penny Dreadful" und "Mr. Mercedes" zu sehen.

Narissa Rizzo – Peyton List

Richtig fies und fanatisch wird es, wenn wir uns Narissa Rizzo ansehen. Die Schwester von Narek ist ein hochrangiges Mitglied des Zhat Vash, arbeitet gleichzeitig als Mensch getarnt für den Sicherheitsdienst der Sternenflotte.

Dargestellt wird Narissa Rizzo von Peyton List. Zuvor war die US-Schauspielerin bereits in diversen Fernsehserien zu sehen, darunter "Gotham", "Frequency", "The Tomorrow People" und "FlashForward".

Commodore Oh – Tamlyn Tomita

Commodore Oh zieht im Hintergrund die Strippen. Die Sicherheitschefin der Sternenflotte gibt sich als treues Mitglied der Föderation und behauptet von sich, Vulkanierin zu sein. Doch tatsächlich handelt es sich bei Oh um eine Halb-Romulanerin – mit sinistren Plänen.

Gespielt wird die fiese Offizierin von Tamlyn Tomita. Die japanisch-stämmige Schauspielerin gab in "Karate Kid II – Entscheidung in Okinawa" ihr Filmdebüt und war seitdem in mehreren Dutzend Filmen und Fernsehserien zu sehen, unter anderem in "The Day After Tomorrow", "Pandemic – Tödliche Erreger", "Law & Order: LA" und "The Good Doctor".

Seven of Nine – Jeri Ryan

Auf kaum ein Wiedersehen haben sich zahllose Fans in aller Welt mit Blick auf "Star Trek: Picard" so sehr gefreut wie auf dieses: Jeri Ryan schlüpft für die Serie einmal mehr in ihre Rolle als Ex-Borg Seven of Nine. Der Clou: Captain Picard ist der schlagkräftigen Blondine zuvor in all den Jahren nie persönlich begegnet, Captain Janeway ("Star Trek: Raumschiff Voyager") erwähnte die frühere Borg lediglich einmal im Gespräch mit dem Offizierskollegen.

In "Picard" gehört Seven mittzlerweile zu den sogenannten Fenris Rangern – einer Art eigenmächtig agierenden Sicherheitstruppe im Qiris-Sektor. Im echten Leben war Schauspielerin Jeri Ryan neben "Star Trek: Raumschiff Voyager" unter anderem in "Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe!", "Shark" und "Body of Proof" zu sehen.

Data/Dr. Altan Inigo Soong – Brent Spiner

Mit Data verbindet Picard eine lange Geschichte. Der Androide diente unter dem Captain lange Jahre auf der U.S.S. Enterprise – und opferte sogar sein "Leben", um seinen Vorgesetzten und Freund zu retten. In "Star Trek: Picard" ist Data einmal mehr an Bord – wenn auch nur in auseinandergebauter Form. Doch: Originaldarsteller Brent Spiner ("Aviator", "Independence Day: Wiederkehr") leiht in der neuen Serie nicht nur dem Androiden wieder sein Gesicht. Der Schauspieler unterstützt den Cast auch als Dr. Altan Inigo Soong, den Schöpfer von Data.

Zhaban – Jamie McShane

Zhaban gehört zu den Romulanern, denen Picard einst das Leben rettete – und war früher Mitglied des romulanischen Geheimdienstes Tal Shiar. Inzwischen lebt er zusammen mit Laris auf dem Weingut des pensionierten Sternenflottenkommandanten und ist im Grunde eine Mischung aus Butler und Gesellschafter.

Bevor er sich dem Cast von "Star Trek: Picard" anschloss, machte Darsteller Jamie McShane bereits in diversen Serien und Filmen auf sich aufmerksam. Darunter "Sons of Anarchy" und "The Passage".

Laris – Orla Brady

Laris blickt auf dieselbe Vergangenheit wie Zhaban zurück. Wie er lebt und arbeitet die Romulanerin inzwischen auf dem Weingut von Jean-Luc Picard. Sie ist Haushälterin und Weingut-Managerin in Personalunion – ihre Zuneigung für Picard und Zhaban äußert sich schon mal in wüsten Schimpftiraden.

Gespielt wird Laris von Orla Brady. Die irische Schauspielerin war bisher unter anderem in "Kampf der Kobolde – Die Legende einer verbotenen Liebe", "Fringe – Grenzfälle des FBI" und "Into the Badlands" zu sehen.

William T. Riker – Jonathan Frakes

Jahrelang hat William T. Riker treu an der Seite von Jean-Luc Picard der Sternenflotte gedient. Inzwischen ist auch "Nummer 1" im Ruhestand. Den genießt der frühere erste Offizier der U.S.S. Enterprise zusammen mit seiner Frau Deanna Troi und der gemeinsamen Tochter auf dem Planeten Nepenthe.

Dass sich die Macher von "Star Trek: Picard" Original-Darsteller Jonathan Frakes ("X-Factor: Das Unfassbare") für den Part des Riker sichern konnten, sorgte weltweit für Begeisterung unter den Fans.

Deanna Troi – Marina Sirtis

Auch auf ein Wiedersehen mit Deanna Troi haben "Star Trek"-Fans lange gewartet. Umso größer war die Freude, als bekannt wurde, dass Original-Darstellerin Marina Sirtis zum Cast von "Picard" stoßen und einmal mehr in die Rolle der Sternenflotten-Counselorin schlüpfen wird.

Abseits von "Star Trek" war die Schauspielerin unter anderem in "Finders Keepers", "5th Passenger" und "Navy CIS" zu sehen.