"The Boys"-Besetzung: Der Cast der Serie im Überblick

Anfang September geht "The Boys", die Superheldenserie der etwas anderen Art, in die zweite Runde. Grund genug, noch einmal einen Blick auf die Besetzung zu werfen und zusammenzufassen, was die jeweiligen Mitglieder der Boys und Seven so besonders macht.

Start von Staffel 2 Am 4. September gibt's die ersten drei "The Boys"-Episoden von Staffel 2 auf Amazon Prime Video zu sehen. Anschließend folgt jeden Freitag eine neue Folge.

The Boys

©Jasper Savage/Amazon Studios 2020 fullscreen Die Mitglieder der Boys: Butcher, Hughie, das Weibchen, Frenchie und Mother's Milk (v.l.n.r.).

"The Boys" ist eine Gruppe, die es sich als Ziel gesetzt hat, die Seven im Auge zu behalten – und im Zweifel zur Rechenschaft zu ziehen. Sie sehen in den Superhelden keine Retter der Menschheit, sondern korrupte Supes, wie die Superhelden auch genannt werden, die nach ihren ganz eigenen Regeln spielen.

Keiner von ihnen besitzt irgendwelche übermenschlichen Superkräfte, doch jeder der "Boys" besitzt eine Spezialfähigkeit, die der Gruppe von großem Nutzen ist.

Butcher

©James Minchin/Amazon Studios 2020 fullscreen Butcher möchte ich lieber nicht in einer dunklen Gasse begegnen – zumindest als Supe.

William "Billy" Butcher ist der Gründer und Anführer der "Boys". Er ist vermutlich der vulgärste Charakter der ganzen Serie – oder gibt es noch jemanden, der während Staffel 1 locker 140-mal "Fuck" sagt?!

Butchers größtes Feindbild ist Homelander. Nachdem Butchers Frau Becca auf mysteriöse Weise verschwindet, ist er der festen Überzeugung, dass der Anführer der Seven seine Finger im Spiel und sie getötet hat. Die Wahrheit kommt jedoch am Ende der ersten Staffel ans Tageslicht ...

Eigentlich existieren "The Boys" zu Beginn der ersten Season nicht mehr, jeder ist seiner Wege gegangen. Doch der tragische Tod von Hughies Freundin bringt Butcher dazu, seine alten Mitstreiter zu reaktivieren – und den Seven endgültig den Hintern zu versohlen.

Name: William Butcher

William Butcher Auch bekannt als: Billy Butcher, The Butcher

Billy Butcher, The Butcher Spezialfähigkeit: Nahkampfexperte, ausgezeichneter Schütze

Nahkampfexperte, ausgezeichneter Schütze Feinde: Homelander, Vought International, die Seven

Homelander, Vought International, die Seven Schauspieler: Karl Urban

Karl Urban Synchronsprecher: Tobias Kluckert

Hughie

©James Minchin/Amazon Studios 2020 fullscreen Hughie: Vom schüchternen Nobody zum Haudegen, der Gefallen an Arschbomben gefunden hat.

Hughie Campbell führt zu Beginn von Staffel 1 ein unscheinbares Leben. In seiner Kindheit verehrte er die Seven, was sich jedoch eines Tages schlagartig ändert: Als er mit seiner Freundin Robin auf der Straße herumturtelt, hält Hughie plötzlich nur noch ihre Hände in den seinen. Der Rest von ihr liegt in klitzekleinen Einzelteilen vor ihm auf der Straße. Der Grund: A-Train, Mitglied der Seven, ist direkt durch sie hindurch gerauscht.

In dem Laden, in dem Hughie als Verkäufer arbeitet, wird er von Butcher angesprochen. Über die Medien hat der "The Boys"-Anführer von dem tragischen Unfall gehört und ist sich sicher: Der Supe ist nicht so unschuldig, wie er tut. Mit Hughies Hilfe und der der übrigen Truppe, wollen sie es mit den Seven aufnehmen.

Interessant ist dabei der Wandel von Hughie: Zu Beginn der Staffel ist er ein zurückhaltender Charakter, der nicht für sich selbst einstehen kann. Schon gar nicht will er etwas mit den Machenschaften von Butcher und Co. zu tun haben. Ein Zwischenfall mit Translucent ändert allerdings seine Sichtweise ...

Name: Hugh Campbell Jr.

Hugh Campbell Jr. Auch bekannt als: Petit Hughie, Gary, Good Lad

Petit Hughie, Gary, Good Lad Spezialfähigkeit: Taktiker und technisch versiert

Taktiker und technisch versiert Feinde: A-Train

A-Train Schauspieler: Jack Quaid

Jack Quaid Synchronsprecher: Patrick Baehr

Mother's Milk

©James Minchin/Amazon Studios 2020 fullscreen Gewusst? Wenn Marvins Frau anruft, wird es mit Rick Astleys "Never Gonna Give You Up" als Klingelton angekündigt. Ruft Butcher an, hören wir den "Ritt der Walküren".

Die Zeiten, als Mother's Milk zu "The Boys" gehörte, sind vorbei. Er arbeitet inzwischen mit jungen Kriminellen im Gefängnis und versucht sie, mit seinen ganz eigenen Methoden zurück auf den rechten Weg zu bringen. Er stimmt nur widerwillig zu, wieder zu Butcher und den Jungs zu stoßen – und auch nur, unter einer Voraussetzung: Frenchie wird nicht zurückgeholt!

Doch Butcher macht ihm mit der wohl besten Parabel über die Spice Girls klar: Nur gemeinsam sind sie erfolgreich. Jeder für sich ist dem Untergang geweiht.

Name: Marvin T. Milk

Marvin T. Milk Auch bekannt als: M.M.

M.M. Spezialfähigkeit: Nahkampfexperte, ausgezeichneter Schütze, detailbesessen

Nahkampfexperte, ausgezeichneter Schütze, detailbesessen Feinde: die Seven

die Seven Schauspieler: Laz Alonso

Laz Alonso Synchronsprecher: Matti Klemm

Frenchie

©James Minchin/Amazon Studios 2020 fullscreen Womöglich eines der cleversten "The Boys"-Mitglieder: Frenchie.

Wenn jemand für seine schwere Kindheit bemitleidet werden kann, dann Frenchie. Zwar ist nicht viel über seine Vergangenheit bekannt, doch das bisschen, das man erfährt, spricht Bände: Sein Vater entriss ihn als kleiner Junge seiner Mutter und misshandelte ihn. Mehrfach versuchte Frenchie, zurück zu seiner Mutter zu flüchten. Doch sein Vater fand ihn jedes Mal – und bestrafte ihn entsprechend.

Bevor er Teil der "Boys" wurde, arbeitete Frenchie als Auftragskiller. Noch heute verfolgen ihn die Gesichter seiner Opfer. Er ist außerdem der Einzige, der eine Verbindung zum Weibchen herstellen kann. Mit seinem immensen Wissen, ist er für Butcher ein wichtiges "The Boys"-Mitglied, der immer wieder mit cleveren Einfällen überrascht. Stichwort: Arschbombe!

Name: unbekannt

unbekannt Auch bekannt als: The Frenchman, Motherfucker

The Frenchman, Motherfucker Spezialfähigkeit: Nahkampfexperte, ausgezeichneter Schütze, versiert in vielen Wissenschaften

Nahkampfexperte, ausgezeichneter Schütze, versiert in vielen Wissenschaften Feinde: sein Vater

sein Vater Schauspieler: Tomer Capon

Tomer Capon Synchronsprecher: Julien Haggège

Das Weibchen

©James Minchin/Amazon Studios 2020 fullscreen Erstaunlich, dass überhaupt jemand Zugang zu Kimiko findet ...

Kimiko stößt zu Butcher und Co., nachdem sie von Frenchie aus einem Kellerloch gerettet wurde. Zwar ist sie zunächst auf der Flucht, doch sieht bald in dem Franzosen einen Seelenverwandten. Da sie kein Wort sagt und zunächst niemand ihren Namen kennt, wird sie von den "Boys" nur das Weibchen genannt.

Im Laufe von Staffel 1 wird schnell deutlich, warum sie sich in Gefangenschaft befunden hat: Sie ist äußerst brutal und schaltet von jetzt auf gleich in einen unerbittlichen Kampfmodus. Wo sie war, hinterlässt sie ein blutiges Bild der Zerstörung.

Im Gegensatz zu Butcher, Hughie, Mother's Milk und Frenchie hat sie tatsächlich übermenschliche Fähigkeiten. In der Mitte von Staffel 1 zeigt sich, dass sie Selbstheilungskräfte besitzt.

Name: Kimiko Miyashiro

Kimiko Miyashiro Auch bekannt als: Mon Coeur, Petit Lazarus

Mon Coeur, Petit Lazarus Spezialfähigkeit: Selbstheilung, schnelle Reflexe, Schnelligkeit

Selbstheilung, schnelle Reflexe, Schnelligkeit Feinde: sie hasst alle – außer Frenchie

sie hasst alle – außer Frenchie Schauspieler: Karen Fukuhara

Karen Fukuhara Synchronsprecher: Franziska van der Heide

Die Seven

©Amazon.com Inc., or its affiliates 2020 fullscreen Freund und Helfer oder doch eher das Gegenteil? Die Seven, bestehen in Staffel 2 aus The Deep, Queen Maeve, Stormfront, Homelander, Starlight, Black Noir und A-Train (v.l.n.r.).

Überall auf der Welt gibt es Superhelden, kurz: Supes. Doch nur sieben von ihnen dürfen Teil der gefeierten Seven sein. Sie gehören Vaught International, werden durch sie gemanagt und dienen dem Schutz der Menschheit. Zumindest wird das der Öffentlichkeit so verkauft. Die meisten von ihnen agieren jedoch ohne Gewissen und sind nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Das führt regelmäßig zu Spannungen innerhalb der Seven.

Homelander

©James Minchin/Amazon Studios 2020 fullscreen Smart, gut aussehend, gottgleich – und in Wahrheit ein riesiges A****loch: Homelander!

Er sieht gut aus, ist charmant, die Menschen lieben ihn, er vertritt alle guten Werte der Vereinigten Staaten von Amerika – klar, dass Homelander der Anführer der Seven ist. Doch der Schein trügt, das wird schnell deutlich. Die Menschen, die er beschützen soll, sind ihm herzlich egal. Statt den Insassen eines entführten Flugzeugs zu helfen, lässt er es ohne mit der Wimper zu zucken ins Meer stürzen. Nur, um sich anschließend als Held der Nation feiern zu lassen, der weinend in die Kamera blickt und vorgibt, wenige Minuten zu spät gewesen zu sein, um die Entführer aufzuhalten.

Auf eine sehr perverse Art fühlt er sich zu Madelyn Stillwell hingezogen. Ein klarer Fall von Ödipuskomplex. Sein einziges Interesse gilt dem öffentlichen Image der Seven und er verfolgt vehement seinen Plan, die Supes zum Teil des Militärs zu machen. Weltherrschaft: Here he comes!

Name: John

John Spezialfähigkeit: Röntgenblick, Laseraugen, kann fliegen

Röntgenblick, Laseraugen, kann fliegen Feinde: Billy Butcher, Madelyn Stillwell

Billy Butcher, Madelyn Stillwell Schauspieler: Anthony Starr

Anthony Starr Synchronsprecher: Norman Matt

Queen Maeve

©James Minchin/Amazon Studios 2020 fullscreen Ob sich Queen Maeve in Staffel 2 von Homelander befreien kann?

Für viele kleine Mädchen und Frauen ist Queen Maeve ein Vorbild. Jede will so sein wie sie! Doch Maeve versteckt sich hinter einer Fassade. Ihre Überzeugungen hat sie mehr und mehr über den Haufen geworfen – nicht zuletzt durch etwas Nachdruck von Homelander, mit dem sie kurzzeitig liiert war.

Eigentlich fühlt sich Queen Maeve jedoch zu Frauen hingezogen. In der Mitte der ersten "The Boys"-Staffel lernen wir ihre Ex-Freundin Elena kennen, die sie aufgrund ihrer Rekrutierung zu den Seven verlassen musste. Außerdem hat Queen Maeve ein ausgeprägtes Alkoholproblem und kann die Aktionen von Homelander immer weniger akzeptieren. Allerdings schafft sie es noch nicht, sich gegen ihn aufzulehnen.

Gegen Ende von Staffel 1 entwickelt sie sich außerdem zu einer Beschützerin von Starlight. Sie erkennt in dem Neuzugang sich selbst wieder und will verhindern, dass Starlight am Ende zu einem Abbild der gegenwärtigen Maeve wird.

Name: Maggie Shaw

Maggie Shaw Spezialfähigkeiten: Martial Arts, enorme Sprungkraft, immun gegen fast jeden physischen Schaden

Martial Arts, enorme Sprungkraft, immun gegen fast jeden physischen Schaden Feinde: am ehesten Homelander und Vaught International

am ehesten Homelander und Vaught International Schauspielerin: Dominique McElligott

Dominique McElligott Synchronsprecherin: Marie Beierstedt

Starlight

©James Minchin/Amazon Studios 2020 fullscreen Schöne neue Superheldenwelt? Von wegen! Starlight fliegen ihre Ideale gleich nach Eintritt in die Seven gehörig um die Ohren.

Starlight ist das neue Mitglied der Seven in Staffel 1. Es war schon immer ihr größter Traum, Teil der elitären Superheldenriege zu werden und die Menschen vor dem Bösen zu bewahren. Nach einem Casting geht ihr Traum in Erfüllung – und auf einen Schlag muss Starlight erkennen, dass die Seven mehr Schein als Sein sind.

Von The Deep wird sie gleich zu Beginn sexuell belästigt, vom Management wird ihr ein Imagewechsel nahegelegt, der nicht ihrer Persönlichkeit entspricht. Sex sells, lautet die Devise, der Starlight nur widerwillig Folge leistet.

Zufällig lernt Starlight, während sie als "Normalo" Annie verkleidet im Park ist und über die Seven nachdenkt, Hughie kennen. Im Laufe der ersten Staffel kommen sich die beiden immer näher.

Name: Annie January

Annie January Spezialfähigkeiten: absorbiert die Elektrizität um sich herum und kanalisiert sie in Form von Biolumineszenz und Energie-Angriffen

absorbiert die Elektrizität um sich herum und kanalisiert sie in Form von Biolumineszenz und Energie-Angriffen Feinde: The Deep

The Deep Schauspielerin: Erin Moriarty

Erin Moriarty Synchronsprecherin: Victoria Frenz

A-Train

©James Minchin/Amazon Studios 2020 fullscreen Voll auf Drogen und schnell wie der Blitz – eine tödliche Kombination. Fragt mal Robin!

Was The Flash für die Justice League ist, ist A-Train für die Seven. Er ist der schnellste Supe, den es gibt und das testet er regelmäßig im Duell mit Shockwave, seinem ärgsten Konkurrenten, aus. Um auch weiterhin die Nummer eins zu bleiben, nimmt er Compound V ein. Eine Art Dopingmittel, das Vought International nutzt, damit die Supes ihre übermenschlichen Fähigkeiten noch verbessern können.

A-Train war während seines tödlichen Zusammenstoßes mit Robin unter dem Einfluss von Compound V – was Vought International mit allen Mitteln zu vertuschen versucht. Auch er ist dem Unternehmen hörig und tötet dafür sogar seine Freundin Popclaw, die ebenfalls Compound V genommen hat und infolge von Erpressung Butcher davon erzählt hat.

Name: Reggie Franklin

Reggie Franklin Spezialfähigkeit: übermenschlich schnell, während er rennt, bleibt die Welt für ihn stehen, Selbstheilung

übermenschlich schnell, während er rennt, bleibt die Welt für ihn stehen, Selbstheilung Feinde: Hughie Campbell, Shockwave

Hughie Campbell, Shockwave Schauspieler: Jessie T. Usher

Jessie T. Usher Synchronsprecher: Ozan Ünal

The Deep

©James Minchin/Amazon Studios 2020 fullscreen "Du bist nur der Fischjunge!" Starlight hat The Deep schon früh durchschaut.

Zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung können Welten liegen. Das beste Beispiel dafür ist The Deep, der sich selbst innerhalb der Seven als Nummer zwei direkt hinter Homelander sieht. In Wahrheit ist er aber nur ein kleiner Fisch, den Vaught International gnadenlos fallen lässt, wenn es die Situation erfordert.

Und genau so kam es in Staffel 1: Nachdem The Deep Starlight zum Oralsex bringen wollte und sich fortan über sie lustig macht, weil sie nicht eingewilligt hat, muss er sich öffentlich für sein Verhalten entschuldigen – und wird von seinem Arbeitgeber in eine Kleinstadt geschickt, um dort auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren.

Übrigens: Die Aktion mit dem Delfin nehme ich ihm immer noch übel!

Name: Kevin

Kevin Spezialfähigkeit: kann mit Meerestieren sprechen, Wasseratmung, rasanter Schwimmer

kann mit Meerestieren sprechen, Wasseratmung, rasanter Schwimmer Feinde: Starlight

Starlight Schauspieler: Chace Crawford

Chace Crawford Synchronsprecher: Arne Stephan

Stormfront

©James Minchin/Amazon Studios 2020 fullscreen Was führt Stormfront bloß im Schilde?

In der ersten "The Boys"-Staffel haben wir noch nichts von Stormfront gesehen, sie stößt erst in Staffel 2 zum Cast. Somit ist auch noch nicht allzu viel über sie bekannt, bis auf die Tatsache, dass sich Homelander von ihr scheinbar einschüchtern lässt. Sie strotzt vor Selbstbewusstsein und schreckt nicht davor zurück, selbst das Zepter in die Hand zu nehmen. Mal sehen, welche Überraschungen Staffel 2 bereithält.

Name: unbekannt

unbekannt Spezialfähigkeit: Elektrokinese

Elektrokinese Feinde: unbekannt

unbekannt Schauspielerin: Aya Cash

Aya Cash Synchronsprecherin: tba

Black Noir

©James Minchin/Amazon Studios 2020 fullscreen Ein echtes Mysterium: Black Noir.

Viel gibt es auch über Black Noir nicht zu sagen. Er ist einfach da und Teil der Seven. Nicht einmal sein wahrer Name ist bekannt. Black Noir ist eine Art Ninja, der mit seinen Opfern kurzen Prozess macht. Das stellt er eindrücklich im direkten Kampf mit dem Weibchen in der Mitte von Staffel 1 unter Beweis. Was er zum Glück nicht weiß: Kimiko verfügt über Selbstheilung und ist entgegen der Annahme von Black Noir nicht tot.

Was unter der Maske des schwarzen Mannes liegt, ist bis heute unbekannt.

Name: unbekannt

unbekannt Spezialfähigkeit: Martial Arts, Messerkampf, extrem gutes Gehör

Martial Arts, Messerkampf, extrem gutes Gehör Feinde: Das Weibchen

Das Weibchen Schauspieler: Nathan Mitchell

Nathan Mitchell Synchronsprecher: niemand, da Black Noir stumm ist

Ehemalige der Seven

Die Mitglieder der Seven wechseln regelmäßig – meist weil ein Supe ins Gras beißt oder anderweitig plötzlich verschwindet. So wie diese beiden Ex-Member: Translucent und The Lamplighter.

Translucent

©Amazon.com Inc., or its affiliates 2020 fullscreen Ja, wo isser denn? Immer das Gleiche mit den Unsichtbaren!

Das war ein kurzes Zwischenspiel für Translucent, denn er beißt gleich zu Beginn der ersten "The Boys"-Staffel ins Gras. Nachdem er Hughie in dessen Laden auflauert und ihn beseitigen will, landet Translucent plötzlich selbst in Gefangenschaft.

Für Butcher und Frenchie erweist sich die Carbonhaut von Translucent allerdings als unüberwindbare Barriere. Sie schützt ihn vor allem. Ihn zu foltern, ist daher wenig erfolgversprechend. Am Ende wird aus Translucent trotzdem eine dekorative Wandverzierung, denn eine Tierdoku bringt Frenchie auf die entscheidende Idee, wie Translucent doch in Schach gehalten werden kann.

Name: unbekannt

unbekannt Spezialfähigkeit: nahezu unzerstörbare Haut durch Carbon, Unsichtbarkeit

nahezu unzerstörbare Haut durch Carbon, Unsichtbarkeit Feinde: Hughie Campbell, Billy Butcher, Frenchie

Hughie Campbell, Billy Butcher, Frenchie Schauspieler: Alex Hassell

Alex Hassell Synchronsprecher: Alexander Doering

The Lamplighter

Zu Beginn der ersten "The Boys"-Staffel erfahren wir, dass The Lamplighter ein ehemaliges Mitglied der Seven ist, der sich nun angeblich im Ruhestand befindet. Allerdings bekommen wir nur ein Foto von ihm zu sehen. Seinen Posten bei den Seven übernimmt Starlight.

In unterschiedlichen Unterhaltungen erfahren wir zudem, was er in der Vergangenheit getan hat, das immer wieder als Anlass zum Streit zwischen Frenchie und Mother's Milk dient: Nachdem Butcher und Co. die Seven erpresst haben, übt Lamplighter an C.I.A.-Chefin Mallory Rache, indem er ihre Enkelkinder bei lebendigem Leibe verbrennt.

In Staffel 2 soll er wieder auftauchen – dieses Mal in persona.