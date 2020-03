"The Last of Us": 6 Schauspieler, die Ellie & Joel spielen könnten

Mit "The Last of Us" bringt HBO bald eines der beliebtesten Abenteuer-Videospiele überhaupt als Serie. Welche Schauspieler übernehmen die Rollen von Ellie und Joel, den beiden Hauptfiguren, die Millionen Fans ans Herz gewachsen sind? Das ist noch nicht bekannt – aber diese sechs Darsteller können wir uns vorstellen.

Die Geschichte um den Einzelgänger Joel, der mit der jungen Ellie im Schlepptau durchs postapokalyptische Nordamerika reist, hat Millionen Fans. Die tragische, teils herzzerreißende Story steht bei "The Last of Us" im Mittelpunkt, aber auch Action und Horror kommen nicht zu kurz. Gerade in Sachen Charakterentwicklung gilt das Game als Meilenstein der Videospielgeschichte. Umso mehr stellt sich die Frage, welche Schauspieler die Rollen von Ellie und Joel glaubwürdig einnehmen könnten. Wir haben einige Favoriten.

Ellie: Ellen Page ("Juno", "The Umbrella Academy")

Ellen Page als Vanya in "The Umbrella Academy".

Das Offensichtliche zuerst: Die Videospielfigur Ellie sieht Schauspielerin Ellen Page zum Verwechseln ähnlich. Das soll allerdings Zufall sein, Page hatte sich über das Game eher genervt geäußert – vor allem, weil sie im Release-Jahr an einem ganz anderen Videospiel mitwirkte, "Beyond Two Souls". Aber das ist lange her, Meinungen können sich ändern. Sollte die "The Last of Us"-Serie zeitlich nach dem Game spielen, wäre Ellen Page als erwachsene Version von Ellie perfekt geeignet.

Sollte Ellie spielen, weil: Diese Ähnlichkeit!!

Joel: Hugh Jackman ("Logan", "Greatest Showman")

Hugh Jackman als Joel – äh, als "Logan".

Warum nicht? Die Rolle des ernsten, vom Leben gezeichneten Einzelgängers liegt Hugh Jackman. Die Parallelen in den Storys von "Logan" und "The Last of Us" sind ohnehin nicht zu leugnen: Alter Hund und junges Mädchen begeben sich auf eine Reise wider übelste Gefahren. Und wo wir dabei sind: Dafne Keen, Jackmans weiblicher Co-Star aus dem "X-Men"-Spin-off, ginge gut als Ellie durch.

Sollte Joel spielen, weil: Hatte in "Logan" eine sehr ähnliche Rolle und weil ... er ist Hugh Jackman!

Ellie: Dafne Keen ("His Dark Materials", "Logan")

"His Dark Materials" ist ebenfalls eine HBO-Serie.

Die junge Schauspielerin Dafne Keen ist ein frisches Gesicht mit echtem Talent. Sie kombiniert kindliche Unschuld mit Ernsthaftigkeit und kann auch eine gewisse Tragik in ihren Rollen wiedergeben – alles Eigenschaften, die uns an Ellie aus "The Last of Us" erinnern. Keen hat schon in "Logan" eine Waise mit spezieller Gabe perfekt verkörpert, sie käme für die HBO-Serie also eindeutig in Frage.

Sollte Ellie spielen, weil: X-23 beißt sich durch, da haben Klicker keine Chance.

Joel: Nikolaj Coster-Waldau ("Game of Thrones", "Gods of Egypt")

Der guckt ja schon so wie Joel.

Nikolaj Coster-Waldau, den die meisten als Jaime Lennister aus "Game of Thrones" in Erinnerung haben, ist Joel wie aus dem Gesicht geschnitten: das kantige Gesicht, die traurigen Augen – nur noch etwas Farbe ins Haar, und fertig ist der PS4-Charakter aus "The Last of Us". Der dänische Schauspieler wäre auch darstellerisch eine Bereicherung, und keiner der aufgeführten Kandidaten hat mehr Erfahrung mit HBO-Produktionen als "GoT"-Veteran Coster-Waldau.

Sollte Joel spielen, weil: Optische Idealbesetzung, und er kann reiten.

Ellie: Millie Bobby Brown ("Stranger Things", "Godzilla 2: King of the Monsters")

"Millie, aufwachen! HBO ist am Telefon."

Auch Millie Bobby Brown beherrscht den schauspielerischen Spagat zwischen Drama und kindlicher Neugier aus dem Effeff. In "The Last of Us" gibt es zwar nichts Übernatürliches, aber wie Browns "Stranger Things"-Charakter Eleven ist Ellie auserwählt und muss sich gegen tödliche Gegner wehren. Es wäre schön, den Jungstar nach seinen Blockbuster-Ausflügen in "Godzilla 2" und "Godzilla vs. Kong" wieder in einer tiefgründigeren Rolle zu sehen.

Sollte Ellie spielen, weil: Unschuld vom Lande mit Horror-Erfahrung – das passt!

Joel: Gerard Butler ("300", "Olympus Has Fallen")

Gezeichnet, kämpferisch, bärtig. Yup, passt.

Bärte stehen ihm gut, schmallippige Typen sowieso. Wieso also nicht Gerard Butler? Joel ist ein gebrochener Mann, der sich in der Postapokalypse als knallharter Überlebenskünstler durchschlägt. Das Image des rauen Kerls mit weichem Kern nehmen wir Butler sofort ab, Actionszenen sollten für den Hollywood-Beau mit schottischen Wurzeln ohnehin keine größere Herausforderung sein. Damit ist auch er ein Top-Kandidat für die Serienumsetzung des Videospiels.