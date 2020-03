"The Mandalorian": Unser Episodenguide zu Staffel 1

Go "Mando" go: Disney+ ist gestartet, endlich können wir auch in Deutschland den Kopfgeldjäger und sein grünes Findelkind in Aktion sehen. Damit Du in Staffel 1 von "The Mandalorian" nichts Wichtiges verpasst, findest Du hier eine kurze Zusammenfassung jeder kommenden Episode sowie eine ausführliche Besprechung jeder bereits ausgestrahlten Folge.

Unseren Episodenguide zur ersten "The Mandalorian"-Staffel aktualisieren wir nach jeder neu ausgestrahlten Folge. Neben der jüngsten Zusammenfassung findest Du also auch die Ausstrahlungstermine der noch kommenden Episoden.

Kapitel 1: Der Mandalorianer

©François Duhamel/Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. 2019 fullscreen "Redest Du mit mir? REDEST DU MIT MIR???"

"Mando" ist ein Kopfgeldjäger durch und durch. Seinen Lebensunterhalt verdient er mit unterschiedlichen Aufträgen, seine Bezahlung steckt er in die Verbesserung seiner lädierten Rüstung. Eines Tages erhält er von seinem Auftraggeber Greef Karga das Angebot, bei einem mysteriösen Mann vorbeizuschauen, der auf der Suche nach etwas sehr Wertvollem ist. Das lässt sich der Mandalorianer nicht zweimal sagen und macht sich auf den Weg ins Ungewisse.

Ausstrahlung: am 22. März um 20:15 Uhr bei ProSieben, ab 24. März bei Disney+

am 22. März um 20:15 Uhr bei ProSieben, ab 24. März bei Disney+ Regisseur: Dave Filoni

Dave Filoni Originaltitel: Chapter 1: The Mandalorian

Chapter 1: The Mandalorian Dauer: 39 Minuten

Kapitel 2: Das Kind

Ausstrahlung: 24. März auf Disney+

24. März auf Disney+ Regisseur: Rick Famuyiwa

Rick Famuyiwa Originaltitel: Chapter 2: The Child

Chapter 2: The Child Dauer: 31 Minuten

Kapitel 3: Der Fehler

Ausstrahlung: ab 27. März auf Disney+

ab 27. März auf Disney+ Regisseur: Deborah Chow

Deborah Chow Originaltitel: Chapter 3: The Sin

Chapter 3: The Sin Dauer: 37 Minuten

Kapitel 4: Die Zuflucht

Ausstrahlung: ab 3. April auf Disney+

ab 3. April auf Disney+ Regisseur: Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard Originaltitel: Chapter 4: Sanctuary

Chapter 4: Sanctuary Dauer: 41 Minuten

Kapitel 5: Der Revolverheld

Ausstrahlung: ab 10. April auf Disney+

ab 10. April auf Disney+ Regisseur: Dave Filoni

Dave Filoni Originaltitel: Chapter 5: The Gunslinger

Chapter 5: The Gunslinger Dauer: 35 Minuten

Kapitel 6: Der Gefangene

Ausstrahlung: ab 17. April auf Disney+

ab 17. April auf Disney+ Regisseur: Rick Famuyiwa

Rick Famuyiwa Originaltitel: Chapter 6: The Prisoner

Chapter 6: The Prisoner Dauer: 43 Minuten

Kapitel 7: Die Abrechnung

Ausstrahlung: ab 24. April auf Disney+

ab 24. April auf Disney+ Regisseur: Deborah Chow

Deborah Chow Originaltitel: Chapter 7: The Reckoning

Chapter 7: The Reckoning Dauer: 41 Minuten

Kapitel 8: Die Erlösung