"The Mandalorian": Worum könnte es in Staffel 3 gehen?

Die zweite "The Mandalorian"-Staffel ist vorbei, nun heißt es, rund ein Jahr auf die nächste Season zu warten. Doch wie könnte es weitergehen? Zeit, ein bisschen mit Theorien zu spielen.

Achtung, Spoiler! Die folgende Liste bezieht sich immer wieder auf die zweite "The Mandalorian"-Staffel. Du liest auf eigene Gefahr weiter.

Grogu als Padawan

fullscreen "Hallo! Ist hier die Klasse für 'Wie werde ich zum Super-Jedi'?" Bild: © Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. 2020

Während Din Djarin noch immer hinter Grogu her trauert, überlegen wir, wie es für das Findelkind in Staffel 3 weitergehen könnte. Eine Möglichkeit ist, dass wir ihm auszugsweise dabei zusehen, wie er von Luke Skywalker in dessen Jedi-Schule als Padawan ausgebildet wird.

Grogu wird definitiv in Staffel 3 zu sehen sein, da er für den Disney-Konzern viel zu wichtig ist, als ihn rauszustreichen. Man denke an all das Merchandise, mit dem Disney nicht gerade wenig Geld macht. Außerdem ist er so beliebt bei den "The Mandalorian"-Fans, dass Disney ein Shitstorm drohen dürfte, sollte er nicht zu sehen sein.

Wenn Grogu in Lukes Tempel ist, wäre es auch denkbar, dass er dort auf den jungen Kylo Ren trifft. Wie wir durch die Sequel-Trilogie wissen, wurde Kylo Ren bzw. damals noch Ben Solo dort von Luke Skywalker ausgebildet – bevor dieser später zurückkehrte und den Tempel in Schutt und Asche legte.

Zeitsprung zwischen Staffel 2 und 3

fullscreen Springen wir mehrere Jahre in die Zukunft? Bild: © François Duhamel/Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. 2019

Alternativ könnte es auch einen größeren Zeitsprung geben, sodass Grogu mit seiner Ausbildung schon weit fortgeschritten ist. Mit seinem erlernten Können und seinem Wissen könnte er für Din Djarin eine wertvolle Hilfe sein, falls es in der nächsten Season um die Rückeroberung von Mandalore gehen sollte. Grogu könnte dabei helfen, die unterschiedlichen Mandalorian-Clans zu vereinen. Womit wir auch schon beim nächsten Punkt wären ...

Vorbereitung auf erneute Schlacht von Mandalore

fullscreen Werden sie gemeinsam für Mandalore kämpfen? Bild: © Disney+/TURN ON 2020

Da Din Djarin nun im Besitz des Dunkelschwerts und Bo-Katan scharf auf Mandalore ist, könnten sie sich auch gemeinsam auf die Rückeroberung des Planeten vorbereiten. Es wäre denkbar, dass sie in Staffel 3 beginnen, eine Armee zusammenzustellen, mit der sie gegen das Imperium antreten können. In Staffel 4 würde dann die Schlacht von Mandalore im Fokus stehen.

Die Sache mit dem Dunkelschwert ...

Dann gäbe es da aber immer noch das Problem mit dem Dunkelschwert. Wir erinnern uns: Im Finale der zweiten "The Mandalorian"-Staffel hat Moff Gideon den Anwesenden erklärt, dass das Dunkelschwert nicht einfach weitergegeben werden kann, sondern im Kampf erobert werden muss. Somit ist es nun im Besitz von Din Djarin, obwohl Bo-Katan es haben wollte.

Aber ohne das Dunkelschwert wird sie nicht den Thron von Mandalore beanspruchen können. Wird es also doch noch auf einen Kampf zwischen ihr und Din Djarin hinauslaufen? Die Frage wäre nur, was der Auslöser sein könnte, denn eigentlich sind die Fronten geklärt: Mando wollte immer nur Grogu retten. Er hat weder Interesse am Dunkelschwert noch am Thorn von Mandalore. Schwierige Situation ...

Fokuswechsel in Staffel 3 von Mando auf Boba Fett

fullscreen Wer ist hier wessen Sidekick!? Bild: © Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved. 2020

In der Post-Credit-Szene vom zweiten "The Mandalorian"-Staffelfinale wurde enthüllt, dass Boba Fett im Dezember 2021 seine eigene Serie erhält: "The Book of Boba Fett". Und auch die dritte "The Mandalorian"-Staffel soll zu diesem Zeitpunkt starten. Eine Theorie besagt, dass "The Book of Boba Fett" der Titel der dritten "Mandalorian"-Staffel sein wird. Immerhin hat Din Djarin seine Mission, Baby Yoda zu einem Jedi-Meister zu bringen, erfolgreich abgeschlossen.

Dagegen spricht allerdings, dass der Stuntman von "Mandalorian"-Star Pedro Pascal bereits verraten hat, dass der in Staffel 3 auf jeden Fall wieder dabei sein wird. Außerdem ist Mando aufgrund seiner Beskar-Rüstung einer der krassesten noch lebenden Kopfgeldjäger. Nicht einmal Dark Trooper können ihm etwas anhaben. Es wäre ziemlich dämlich, ihn aus der Serie zu schreiben.

Was ist mit Großadmiral Thrawn?

fullscreen Wird es ein Wiedersehen mit Ahsoka Tano (Rosawio Dawnson) in der dritten "The Mandalorian"-Staffel geben? Bild: © Screenshot Disney+/TURN ON 2020

In Folge 5 der zweiten "The Mandalorian"-Staffel fiel das erste Mal sein Name: Großadmiral Thrawn. Wird er also in Staffel 3 eine Rolle spielen? Ist natürlich denkbar, aber auch wahrscheinlich? Meine Vermutung lautet: Nein, wir werden Thrawn nicht in "The Mandalorian" sehen. Zwar wurde er in der Serie eingeführt, allerdings eher, um den Weg für die Solo-Serie von Ahsoka Tano zu ebnen.

Auch wenn über die Serie noch nichts inhaltlich bekannt ist, kann ich mir gut vorstellen, dass ihre Suche nach Ezra im Fokus steht – und damit die Auseinandersetzung von ihr mit Großadmiral Thrawn. Vermutlich wird sie nicht einmal mehr in "The Mandalorian" auftauchen. Aber wer weiß ...