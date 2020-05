"The Walking Dead": Das waren die 8 Highlights von Staffel 10B

Zwar steht mit Folge 16 das endgültige Finale der zehnten "The Walking Dead"-Staffel noch aus. Dennoch war 10B pickepacke voll mit Highlights. Kleine Auffrischung gefällig? Hier kommen die acht besten Momente der zweiten Staffelhälfte!

Von Janine Ebert

In dieser Liste mit den Highlights aus Staffel 10B kommen wir um Spoiler leider nicht herum. Du liest auf eigene Gefahr weiter!

Michonne auf gefährlicher Solo-Mission

©Gene Page/AMC 2020 fullscreen Völlig unerwartet: Michonne in Gefangenschaft von Virgil.

Michonnes Storyline im zweiten Teil von Staffel 10 von "The Walking Dead" findet losgelöst von den anderen Protagonisten statt, denn sie ist Virgil auf seine Insel gefolgt. Eigentlich hatte er ihr versprochen, dass es dort massig Waffen gäbe. In Wahrheit soll die versierte Kämpferin ihm helfen, Zombies aus dem Weg zu räumen – damit er seine tote Familie begraben kann.

In einem krassen Storytwist nimmt Virgil Michonne gefangen. Sie kann sich jedoch befreien und entdeckt völlig überraschend Ricks Stiefel. Auf ihr Drängen hin, führt Virgil sie zu einem alten Militärboot, auf dem Michonne sogar noch das Handy des seit Jahren verschollenen Rick findet. Daraufhin kennt sie nur noch eine Mission: Rick finden! Auch auf die Gefahr hin, dass sie ihre Kinder möglicherweise nie wiedersieht.

Drama untertage – stirbt Connie?!

©Gene Page/AMC 2019 fullscreen Daryl und Connie haben eine gemeinsame Ebene gefunden.

In Folge 9 unternimmt "The Walking Dead" einen Abstecher in die Welt der Dungeon Crawler (bildlich gesprochen!) und liefert dem Zuschauer ein Szenario, das an den Höhlenhorror "The Descent" erinnert.

Carol, Daryl, Magna, Aaron, Jerry, Connie und Kelly landen in einer von Zombies gefluteten Höhle und müssen irgendwie ihren Weg herausfinden. Carol zeigt sich überraschend klaustrophobisch und tut sich sehr schwer in den dunklen, engen Tunneln. Später schafft sie es, mit einer gefundenen Dynamitstange einen Teil der Höhle zum Einsturz zu bringen. Dem Großteil unserer Helden gelingt die Flucht, doch Connie und Magna werden verschüttet. Während wir Magna später in Staffel 10B wiedersehen, bleibt Connie verschwunden. Ist sie tatsächlich tot? Vor allem für Daryl wäre ihr Verlust eine Tragödie.

Daryls Kampf gegen Alpha

©Gene Page/AMC 2019 fullscreen Werden in diesem Leben keine Freunde mehr: Alpha und Daryl.

Zu einem Fight zwischen absoluten Hochkarätern kommt es schon relativ früh in Staffel 10B: Daryl attackiert Alpha und ein paar ihrer Wächter/Beißer. Dabei werden beide schwer verletzt. Daryl rammt der Anführerin der Whisperer einen Ast in die Schulter und endet selbst mit einem Messer im Oberschenkel. Beide schleppen sich schließlich zu einer Tankstelle, wo Daryl auch noch von Alpha angelockte Beißer abwehren muss.

Die Whisperer greifen Hilltop an

©Jace Downs/AMC 2020 fullscreen Ist das heiß hier! Die Whisperer greifen Hilltop mit schwerem Geschütz an.

In den Folgen 11 und 12 erleben wir die Whisperer in voller Stärke – sie greifen den Hilltop an. Was folgt, ist ein epischer Kampf, der nicht selten an blutige Mittelalterschlachten erinnert. Daryl schwingt einen Morgenstern gegen die Zombiehorden und die Flüsterer schießen brennende Pfeile auf Hilltop. Unsere Helden haben jedoch keine Chance! Die Mauern fallen und Daryl und Co. müssen sich in Sicherheit bringen.

Beta bringt Gamma/Mary um

©Gene Page/AMC 2019 fullscreen Das Leben als Flüsterin hat bei Mary buchstäblich Spuren hinterlassen.

Die Geschichte der abtrünnigen Flüsterin Mary aka Gamma war eine der spannendsten in Staffel 10 von "The Walking Dead". Sie lieferte nicht nur wichtige Insider-Infos, sondern wollte vor allem auch ihren Neffen Adam wiedersehen – eine herzerwärmende Story.

Kurz bevor sie sich gänzlich von Alphas Einfluss befreien kann, bringt Beta sie traurigerweise um. Ein brutaler Messerstich in den Bauch besiegelt ihr Schicksal. Eine Frage jedoch bleibt: Warum schießt Alden seinen Pfeil in den Kopf der wiederauferstandenen Mary und nicht in Betas, der immer noch am Ort des Geschehens rumhängt?!

Negan killt Alpha – im Auftrag von Carol

©Jace Downs/AMC 2020 fullscreen Was sich liebt, das neckt sich... oder so ähnlich.

Endlich bekommt Negan wieder etwas zu tun! In Staffel 10 sehen wir zuerst seine Flucht aus Alexandria und dann seinen Anschluss an die Whisperer. Wem die Loyalität des lederjackentragenden Plappermauls wirklich gilt, erfahren wir in Folge 12: Bäm! Negan tötet Alpha, indem er ihr die Kehle durchschneidet. Ihren Kopf bringt er dann zu keiner Geringeren als Carol persönlich, die diesen Mord offenbar in Auftrag gegeben hat.

Negan rettet Daryl das Leben

©Eliza Morse/AMC 2019 fullscreen Eine lange gemeinsame Vergangenheit: Negan und Daryl.

Kurze Zeit später hat Negan dann erneut die Gelegenheit zu zeigen, auf welcher Seite er steht. Die Whisperer wollen ihn nämlich kurzerhand zum neuen Alpha machen, nachdem sie ihn und Daryl entdeckt haben. Plötzlich richten sich alle Waffen gegen Daryl – und was wird Negan tun? Ein kurzer Moment des Zweifels bleibt, bis Negan kurzen Prozess mit den Whisperern macht und Daryl aus seiner misslichen Lage hilft.

Beta und die Horde belagern den "Turm"

©Jace Downs/AMC 2019 fullscreen Wo ist Negan??? Beta sinnt nach Alphas Tod auf Rache

Staffel 10B endet kurz vor dem Finale mit einer misslichen Lage für die Bewohner von Alexandria, Hilltop, dem Königreich und Oceanside. Sie verschanzen sich in einem alten Krankenhaus mit dem Spitznamen "Der Turm". Eine Katze jedoch verrät Beta und der Horde, die auf der Suche vor allem nach Negan ist, unabsichtlich den Aufenthaltsort der Geflüchteten. Nun also sind sie umzingelt von Tausenden Beißern. Wie sie aus dieser furchtbaren Situation rauskommen und wer es vielleicht nicht schaffen wird, das erfahren wir erst in Folge 16 von Staffel 10.

