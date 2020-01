"Vikings": Der große Episodenguide zu Staffel 5 und Staffel 6

Bei Odin, die Nordmänner sind wieder auf TV-Beutezug! Seit dem 4. Dezember 2019 stehen die neuen Folgen der finalen Staffel 6 bei Prime Video zum Abruf bereit, Staffel 1 bis 5 lassen sich bei Netflix streamen. Damit Du zwischen Schlachten und Raubzügen nicht den Überblick verlierst, findest Du hier den ultimativen Episodenguide zu "Vikings"-Staffel 5 und 6.

"Vikings"-Staffel 5: Episodenguide

Staffel 5, Part 1

5x01 "Der Fischerkönig" (29. November 2017, Amazon Prime Video)

5x02 "Die Verstorbenen" (29. November 2017, Amazon Prime Video)

5x03 "Heimatland" (6. Dezember 2017, Amazon Prime Video)

5x04 "Der Plan" (13. Dezember 2017, Amazon Prime Video)

5x05 "Der Gefangene" (20. Dezember 2017, Amazon Prime Video)

5x06 "Die Botschaft" (27. Dezember 2017, Amazon Prime Video)

5x07 "Vollmond" (3. Januar 2018, Amazon Prime Video)

5x08 "Der Witz" (10. Januar 2018, Amazon Prime Video)

5x09 "Eine einfache Geschichte" (17. Januar 2018, Amazon Prime Video)

5x10 "Momente und Visionen" (24. Januar 2018, Amazon Prime Video)

Staffel 5, Part 2

5x11 "Land der Steine" (28. November 2018, Amazon Prime Video)

5x12 "Mord am Altar" (5. Dezember 2018, Amazon Prime Video)

5x13 "Das Schwert Gottes" (12. Dezember 2018, Amazon Prime Video)

5x14 "Alles ist dunkel" (19. Dezember 2018, Amazon Prime Video)

5x15 "Verbrannte Erde" (26. Dezember 2018, Amazon Prime Video)

5x16 "Der Buddha" (2. Januar 2019, Amazon Prime Video)

5x17 "Das Schlimmste" (9. Januar 2019, Amazon Prime Video)

5x18 "Baldur" (16. Januar 2019, Amazon Prime Video)

5x19 "Die Höhle" (23. Januar 2019, Amazon Prime Video)

5x20 "Ragnarok" (30. Januar 2019, Amazon Prime Video)

"Vikings"-Staffel 6: Episodenguide

Staffel 6, Part 1

6x01 "Im Reich der Rus" (4.12.2019, Amazon Prime Video)

"All Hail King Björn!" Lagerthas Sohn sitzt nach dem erfolgreichen Feldzug gegen seinen Halbbruder Ivar endlich auf dem Thron von Kattegat. Prompt gilt es, unbequeme Entscheidungen zu fällen – und Mama Lagertha hat eigentlich keine Lust mehr, ihrem Sohn mit royalem Rat zur Seite zu stehen. Ein Ruhesitz auf dem Land wäre doch viel schöner.

Und Ivar? Der wird auf der berühmt-berüchtigten Seidenstraße von den Kiewer Rus aufgegabelt und zu deren Anführer gebracht: Prinz Oleg, seines Zeichens unberechenbarer Neuzugang und Wild Card der sechsten "Vikings"-Staffel!

6x02 "Der Prophet" (4.12.2019, Amazon Prime Video)

Während Björn im hohen Norden grübelt, was für eine Art von König er sein will, geht es Oleg im Osten lediglich darum, überhaupt zu herrschen. Um den jungen Thronerben der Rus, den "Schlüssel zum Königreich", in die Finger zu bekommen, geht Oleg wortwörtlich über Leichen. Da bleibt selbst "dem Knochenlosen" kurz der Mund offen stehen.

6x03 "Meer in Flammen" (11.12.2019, Amazon Prime Video)

Lagertha muss erkennen, dass die "berühmteste Schildmaid der Welt" überall von ihrer Vergangenheit eingeholt wird – oder von den Entscheidungen ihres königlichen Sohnes. Der macht sich unterdessen auf, um "das Richtige" zu tun: König Björn "Eisenseite" will einen alten Freund-Feind aus der Gefangenschaft befreien. Die Rettungsmission verläuft jedoch anders als geplant.

Prinz Oleg "kümmert" sich derweil um seinen Bruder Dir. Ein Anblick, der nichts für schwache Nerven ist!

6x04 "Das brennende Dorf" (18.12.2019, Amazon Prime Video)

Ivar untergräbt langsam, aber sicher Olegs Herrschaft. Den "Schlüssel" dazu hat ihm der Prinz der Rus praktischerweise ja selbst geliefert.

Inzwischen zieht Lagertha widerwillig ein weiteres Mal in die Schlacht – und zahlt einen hohen Preis für einen kleinen Sieg. Und Björn? Der bekommt in einer misslichen Lage ein unerwartet ein königliches Angebot.

6x05 "Wahltag" (1.01.2020, Amazon Prime Video)

Die Jarls und die Könige kommen zusammen, um einen "König von ganz Norwegen" zu wählen. Doch sowohl im hohen Norden als auch in der Kiewer Rus werden fleißig Intrigen gesponnen und "Streiche" gespielt ...

Lagertha und ihre Gefolgsleute rüsten sich währenddessen für den nächsten Schlagabtausch mit ihren Peinigern, während dem drogensüchtigen Hvitserk in Kattegat eine rosigere Zukunft in Aussicht gestellt wird.

Action? Fehlanzeige. Dafür können die Fans die Spannungen zwischen den Charakteren förmlich greifen. Die erste große Eskalation naht!

Ausblick: 6x06 (9.01.2020, Amazon Prime Video)