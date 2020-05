Von 1 bis 10: Alle "The Walking Dead"-Staffeln im Überblick

Zehn "The Walking Dead"-Staffeln gibt es inzwischen. Höchste Zeit, die Geschehnisse der bisherigen Seasons noch einmal Revue passieren zu lassen. Weil das nach über zehn Jahren Zombieapokalypse gar nicht so einfach ist, findest Du hier eine Übersicht aller Staffeln von "The Walking Dead" – kurze Zusammenfassungen inklusive.

Achtung, Spoiler! Der folgende Text enthält (kleinere) Spoiler zu Staffel 1 bis 10 von "The Walking Dead". Du liest also auf eigene Gefahr weiter.

"The Walking Dead"-Staffel 1

Während eines Einsatzes wird Deputy Sheriff Rick Grimes angeschossen und fällt ins Koma. Als er endlich erwacht, gibt es die Welt, die er kannte, nicht mehr. Stattdessen regieren die wandelnden Toten. Rick macht sich verzweifelt auf die Suche nach seiner Familie, die er nach einer Odyssee durch das verwüstete Atlanta auch findet. Zusammen mit einer kleinen Gruppe Überlebender muss der Ex-Sheriff lernen, wie man in dieser Welt überleben kann – und zwar schnell.

Erscheinungsjahr: 2010

2010 Episodenzahl: 6

6 Rotten-Tomatoes-Wertung: 87 Prozent

"The Walking Dead"-Staffel 2

Nach der Flucht aus Atlanta führt ein dramatischer Zwischenfall Rick und die Überlebenden auf die abgelegene Farm von Tierarzt Hershel Greene. Während die Gruppe sich eine kurze Pause von den Strapazen gönnt, entwickelt sich zwischen Glenn und Maggie Greene eine Beziehung. Doch der gefährliche neue Alltag holt die Überlebenden nur zu schnell wieder ein und dabei steht die schockierendste Entdeckung noch aus.

Erscheinungsjahr: 2011

2011 Episodenzahl: 13

13 Rotten-Tomatoes-Wertung: 80 Prozent

"The Walking Dead"-Staffel 3

Mehrere Monate sind vergangen und die Überlebenden befinden sich verzweifelter denn je auf der Suche nach einer sicheren Unterkunft. Diese glauben sie, schließlich in einem verlassenen Gefängnis gefunden zu haben, und richten sich so gut es geht ein. Doch der Tod macht auch vor den Gefängnismauern nicht halt und dann müssen Rick und Co. feststellen, dass die Beißer längst nicht die einzige Gefahr in dieser postapokalyptischen Welt sind.

Erscheinungsjahr: 2012

2012 Episodenzahl: 16

16 Rotten-Tomatoes-Wertung: 88 Prozent

"The Walking Dead"-Staffel 4

Der Kampf gegen den Governor und die schweren Verluste der letzten Zeit haben Rick stark zugesetzt. Er zieht sich aus der Führerrolle zurück und erst eine tödliche Grippewelle im Gefängnis holt ihn wieder aus seiner Versenkung. Als ein erneuter Angriff die Haftanstalt erschüttert, ist es mit der sicheren Zuflucht endgültig vorbei. Die Gruppe wird getrennt, doch es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont – oder?

Erscheinungsjahr: 2013

2013 Episodenzahl: 16

16 Rotten-Tomatoes-Wertung: 83 Prozent

"The Walking Dead"-Staffel 5

In Terminus sehen sich Rick und Co. mit einer gänzlich neuen Bedrohung konfrontiert und es ist die einst so scheue Carol, die sich als Retterin in der Not erweist. Mit ihren vermissten Freunden wiedervereint zieht die Gruppe weiter, doch das Leben auf der Flucht fordert seinen Tribut. Als sich mit Alexandria eine neue Heimat anbietet, scheint alles viel zu gut, um wirklich wahr zu sein. Und tatsächlich ist auch hier nicht alles Gold, was glänzt.

Erscheinungsjahr: 2014

2014 Episodenzahl: 16

16 Rotten-Tomatoes-Wertung: 90 Prozent

"The Walking Dead"-Staffel 6

Um die Bewohner von Alexandria und seine eigenen Leute zu schützen, sieht sich Rick zu einer waghalsigen Aktion gezwungen. Zugleich wird die Lebensmittelsituation in der Stadt immer schlimmer. Da taucht ein Fremder namens Jesus auf, der Zusammenarbeit und Hilfe mit und von seiner Community, dem Hilltop, anbietet. Doch deren Anführer stellt dafür seine ganz eigenen Forderungen. Bei dem Versuch, ihren Teil des Handels zu erfüllen, setzt die Gruppe eine fatale Entwicklung in Gang.

Erscheinungsjahr: 2015

2015 Episodenzahl: 16

16 Rotten-Tomatoes-Wertung: 76 Prozent

"The Walking Dead"-Staffel 7

Nach seinem tödlichen Einstand hält Negan die Überlebenden aus Alexandria und dem Hilltop weiter unter seiner Fuchtel. Auch eine weitere Gemeinschaft, das Königreich, hat unter Negan und seinen Saviors zu leiden. Während die Anspannung bei Rick und Co. zunehmend wächst, quält sich Daryl in der Gefangenschaft der neuen Feinde. Doch der Widerstand beginnt sich zu formieren.

Erscheinungsjahr: 2016

2016 Episodenzahl: 16

16 Rotten-Tomatoes-Wertung: 64 Prozent

"The Walking Dead"-Staffel 8

Die Vorbereitungen für den Krieg gegen Negan und die Saviors laufen auf Hochtouren und Rick sucht verzweifelt nach Verbündeten. Dabei wendet er sich sogar an einen gänzlich unwahrscheinlichen Kandidaten – mit dramatischen Folgen. Dann macht ein schwerer Verlust den anstehenden Kampf für Rick zum persönlichen Rachefeldzug, und auch die übrigen Figuren haben mit ihren ganz eigenen Dämonen zu kämpfen.

Erscheinungsjahr: 2017

2017 Episodenzahl: 16

16 Rotten-Tomatoes-Wertung: 64 Prozent

"The Walking Dead"-Staffel 9

18 Monate sind seit dem Krieg gegen die Saviors vergangen und die vereinten Communitys haben unter der Führung von Rick, Maggie und Ezekiel einen großen Schritt in Richtung Wiederaufbau getan. Doch die Beißer bedrohen nach wie vor das langsame Erstarken der neuen Zivilisation und auch Mutter Natur meint es nicht immer gut mit den Überlebenden. Dann erschüttert ein erneuter großer Verlust die Gemeinschaft und eine neue Bedrohung könnte alles in den Schatten stellen, mit dem es die Überlebenden bisher aufnehmen mussten.

Erscheinungsjahr: 2018

2018 Episodenzahl: 16

16 Rotten-Tomatoes-Wertung: 91 Prozent

"The Walking Dead"-Staffel 10

Seit dem Finale von Staffel 9 sind erneut mehrere Monate ins Land gezogen. Während die Überlebenden ihre Gemeinschaft weiter auf- und ausbauen, braut sich mit den Whisperern eine neue Gefahr zusammen. Unter der Schreckensherrschaft von Alpha mischt sich die Gruppe mit ihren Zombiemasken unter die schlurfenden Untoten und nähern sich so lautlos ihren Feinden. Unterdessen scheint es, als wechselt Negan die Seiten, nachdem er aus der Gefangenschaft in Alexandria befreit wurde. Oder ist alles nur ein ausgeklügelter Plan?