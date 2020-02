Von Marvel bis 007: 11 Trailer, die beim Big Game 2020 enthüllt wurden

30 Sekunden Sendezeit kosteten 5,6 Millionen Dollar: Beim alljährlichen Endspiel der US-Football-Liga kommt es traditionell auch zum Schaulaufen der Werbeclips, in diesem Jahr feierten wieder zahlreiche Film- und Serientrailer Premiere. Die spannendsten Clips stellen wir in dieser Liste vor.

"Sonic the Hedgehog"

Bei einem sportlichen Großereignis darf ein sportlicher Held nicht fehlen, dachten sich offenbar die Filmemacher von Paramount Pictures: Im Big-Game-Clip zur kommenden Videospielverfilmung "Sonic" stimmen zahlreiche Profisportler eine Lobeshymne auf den blauen Renn-Igel an. Ob der Titelheld und sein Erzfeind Dr. Eggman (Jim Carrey) auch den Fans ein Lob entlocken können, bleibt abzuwarten. Wir erinnern an den Shitstorm nach dem ersten Trailer, der zu einer Generalüberholung des Films führte.

Kinostart: 13. Februar 2020

Im neuen Trailer zur Serie "Hunters" des Streamingdiensts Amazon Prime Video sammelt Al Pacino ("Der Pate") als knallharter Verfechter der Selbstjustiz eine Gruppe von Nazi-Jägern um sich. Das Ziel der "Hunters": Sie wollen ehemaligen NS-Größen den Garaus machen, die versteckt in den USA leben und an einem Vierten Reich arbeiten.

Start auf Amazon Prime Video: 21. Februar 2020

Die Neuverfilmung von H. G. Wells gleichnamiger Buchvorlage ist ein spannender Thriller. Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") spielt eine Frau namens Cecilia, die ihrem gewalttätigen Ehemann entfliehen will. Als der Wissenschaftler vermeintlich Selbstmord begeht, scheint die Freiheit zum Greifen nah. Doch Cecilia ahnt schnell, dass ihr Ex nur optisch von der Bildfläche verschwunden ist.

Kinostart: 27. Februar 2020

"A Quiet Place: Part II"

Das Sequel zu John Krasinskis Horror-Hit beginnt, wo der erste Teil aufhörte, enthüllt aber auch, wie die Monster-Invasion ihren Anfang nahm. Emily Blunts Evelyn Abbott muss mit ihren Kindern die Farm der Familie hinter sich lassen. Auf der Suche nach einem neuen sicheren Unterschlupf trifft die Familie auf andere Überlebende. Und weiterhin gilt: Jedes Geräusch kann tödlich enden.

Kinostart: 19. März 2020

"The Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision" und "Loki"

Empfehlungen des Autors: Primetime Marvel enthüllt ersten Teaser zu drei Superhelden-Serien bei Disney+

Marvel Studios hat gleich drei neue Serien angeteasert, der Clip bescherte den Fans einen Blick auf die neue Frisur des Winter Soldiers, einen schrägen Vorgeschmack auf eine "Sitcom" mit den Helden Wanda und Vision sowie eine Drohung von Tom Hiddlestons Loki höchstpersönlich.

Deutschland-Start von Disney+: 24. März 2020

Disney hat bei "Mulan" gleich doppelt zugeschlagen: Kurz nach der Big Game Sneak Peek veröffentlichte der Maus-Konzern den finalen Trailer zur kommenden Realverfilmung. Beide Clips verdeutlichen einmal mehr die Unterschiede zum Zeichentrickklassiker von 1998: Statt auf Comedy-Elemente wie den Drachen Mushu setzt die neue "Mulan"-Adaption auf Action im klassischen Wuxia-Stil. Heißt: Die Titelheldin und ihre Gegner gehen im wahrsten Sinne des Wortes die Wände hoch und segeln kämpfend durch die Luft.

Kinostart: 26. März 2020

"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"

"Keine Zeit zu sterben" ist der letzte Auftritt von Daniel Craig als James Bond. Das schreit geradezu nach einem explosiven Finale – mit mehr als einem Bösewicht. So taucht nicht nur Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") als ominöser Safin auf, auch Christoph Waltz ("Inglourious Basterds") kehrt als "Spectre"-Schurke Blofeld zurück.

Kinostart: 2. April 2020

Mit dem überfälligen Solofilm für "Avengers"-Heldin Natasha Romanoff läutet Marvel Studios 2020 Phase vier des Marvel Cinematic Universe ein. Das Prequel, das nach "The First Avenger: Civil War" und vor "Avengers: Infinity War" spielt, soll aber mehr als eine Hommage an die toughe Nahkampfexpertin sein. "Black Widow" werde nicht nur Ereignisse aus Natashas Vergangenheit ans Licht bringen, sondern auch grundlegende Aspekte der Phase 4 einführen, teaserte Marvel-Studios-Chef Kevin Feige im Interview mit AdoroCinema an.

Kinostart: 30. April 2020

"Fast & Furious 9"

Bereits im ersten Trailer zum neunten Film ließen die "F&F"-Macher die Bombe platzen: Han ist zurück, auferstanden von den Toten. Wie? Keine Ahnung. Die Fans haben den ersten Schock kaum verdaut, da spoilert der Big-Game-Spot schon die nächste dramatische Szene: Es sieht ganz so aus, als werde "Fast & Furious 9" den tödlichen Unfall von Mias und Doms Vater bei einem Stockcar-Rennen zeigen.

Kinostart: 21. Mai 2020

"Minions: The Rise of Gru"

"Bla, bla, bla" – oder: Illumination-Fans macht euch bereit, die Minions sind zurück! Die gelben Sidekicks aus den "Ich – Einfach unverbesserlich"-Filmen haben am Ende ihres ersten Spin-offs ihren Meister Gru gefunden. Im "Minions"-Sequel geht es um dessen Aufstieg zum ultimativen Superschurken. Beim Endspiel der US-Football-Liga hat Filmstudio Illumination Entertainment den ersten Teaser zu "The Rise of Gru" gezeigt, ein langer Trailer soll in Kürze folgen.

Kinostart: 9. Juli 2020

34 Jahre nach "Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel" landet Hollywoodstar Tom Cruise erneut als Fliegerass Pete "Maverick" Mitchell auf der Leinwand. Im Gegenzug für sein erneutes Mitwirken stellte Cruise eine Bedingung: Die Flieger-Action musste mit echten Flugzeugen gedreht werden. CGI? Kommt dem ehrgeizigen Schauspieler nicht in die Tüte! Und das ist den Trailern anzusehen. Top (Gun)!

Kinostart: 16. Juli 2020