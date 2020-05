Wir casten die "Tiger King"-Serie: Wer sollte zu Nicolas Cage stoßen?

Die News war eine kleine Sensation: Niemand geringeres als Oscarpreisträger Nicolas Cage wird in einer geplanten "Tiger King"-Serie den schrägen Paradiesvogel Joe Exotic spielen. Ein schöner Anlass für uns alle, nun mal etwas zu fantasieren. Angenommen, Geld würde keine Rolle spielen und die Hollywoodstars stünden reihenweise zur Verfügung: Wen würdet Ihr in den anderen Rollen sehen wollen? Hier sind unsere Vorschläge:

Hinweis Wir haben auch die Vorschläge der echten "Tiger King"-Protagonisten berücksichtigt und sie teilweise übernommen, da sie mitunter unglaublich treffend sind.

Carole Baskin

©Netflix 2020 fullscreen Für Joe Exotic ist sie der "Endgegner": Tierschutzaktivistin Carole Baskin.

"Hey, all you cool cats and kittens!" Dieser Satz hat sich in unser Hirn gebrannt, denn Carole Baskin wiederholt ihn wieder und wieder, wenn sie ihre Webshow anmoderiert. Dazu kommt, dass sie am Ende fast jeden Satzes ein künstliches Lachen raushaut. Wer könnte sie wohl darstellen? Wir plädieren für "Friends"-Star Lisa Kudrow. Mit Baskins Vorliebe dafür, sich nach außen als Unschuldslamm und Opfer von Joe Exotic zu präsentieren, hätte Kudrow sicherlich keine Probleme. Und man stelle sich Kudrow mit Hippie-Haarband, Shirt und Schuhen mit Tigermuster vor. Besser geht's nicht, oder?

©REUTERS/MARIO ANZUONI - stock.adobe.com 2020 fullscreen Jeden Satz mit einem künstlichen Lachen beenden? Das macht Lisa Kudrow doch mit links.

Howard Baskin

©YouTube/Netflix 2020 fullscreen ... und wenn sie nicht gestorben sind, dann grinsen sie auch heute noch in die Kamera.

Howard Baskin ist Carole Baskins neuer (und dritter) Ehemann. Er unterstützt sie in allem und ist ihr fast schon unterwürfig ergeben. Prinz Charles wäre eigentlich die perfekte Besetzung, dürfte allerdings nicht zur Verfügung stehen. Wir werfen deshalb einen anderen Namen in die Runde: Steve Buscemi. Der "Boardwalk Empire"-Star hat schon so viele unterschiedliche Figuren gespielt, die von seriös und ernst bis hin zu schräg und quatschig reichen, sodass die Darstellung von Howard Baskin ein Leichtes für ihn sein dürfte.

©REUTERS/STEVE MARCUS - stock.adobe.com 2020 fullscreen Kann fast alles und jeden spielen: Steve Buscemi.

Jeff Lowe

©Netflix 2020 fullscreen Ein Herz für Tiger – und für Lederjacken: Jeff Lowe.

In einer gescripteten "Tiger King"-Serie darf natürlich Jeff Lowe nicht fehlen. Er zählt zu einer der Hauptfiguren in der True-Crime-Doku von Netflix. Einer, der optimal den unseriösen Zoobesitzer spielen könnte, wäre Michael Madsen. Mit der richtigen Lederjacke und einer entsprechenden Bandana-Cap-Kombination würde er problemlos als Jeff Lowe durchgehen. Eine Alternative wäre noch Sam Rockwell. Allerdings müsste er für die Rolle noch ein paar Kilogramm zunehmen.

©REUTERS/Fred Prouser - stock.adobe.com 2020 fullscreen Ob es jemand Passenderen als Michael Madsen gibt? ©REUTERS/MARIO ANZUONI - stock.adobe.com 2020 fullscreen Ein paar Kilos extra müsste sich Sam Rockwell allerdings noch anfuttern.

Erik Cowie

©YouTube/Netflix UK & Ireland 2020 fullscreen Die Tiger haben für Erik Cowie höchste Priorität.

Er war einer der langjährigsten Mitarbeiter im Zoo von Joe Exotic und hätte für seine Tiger alles getan: Erik Cowie. In der Bonusfolge zur Netflix-Serie erklärte er, dass er komplett mit dem Kapitel Joe Exotic abgeschlossen habe und jetzt sein eigenes Ding macht. Für eine Serie mit Drehbuch würden wir am liebsten Woody Harrelson als Erik Cowie sehen. Dass ihm blonde lange Haare äußerst gut stehen, hat er schon im Katastrophenfilm "2012" bewiesen. Nur auf ein paar Zähne müsste er in der "Tiger King"-Adaption verzichten ...

©Joe Lederer/Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 2020 fullscreen Lange blonde Haare? Check! Bart? Check!

John Finlay

©YouTube/ScreenJunkies 2020 fullscreen John Finlay lebte in einer polygamen Ehe mit Joe Exotic.

Viele Jahre lang war John Finlay der Ehemann von Joe Exotic – und währenddessen schwer drogenabhängig. Sein von Chrystal Meth zerstörtes Gebiss hat er inzwischen richten lassen und lebt mit Frau und Kind fernab des Trubels. Im Netz wurde immer wieder Shia LaBeouf als perfektes Match für John Finlay erwähnt. Und was sollen wir sagen: Dem können wir uns nur anschließen.

©Priscilla Grant/Everett Collection - stock.adobe.com 2020 fullscreen Für schräge Auftritte hat Shia LaBeouf in der Vergangenheit immer mal wieder gesorgt.

John Reinke

©YouTube/Netflix 2020 fullscreen Seine Beinprothesen haben inzwischen Kultstatus.

John Reinke verliebte sich während eines Besuchs 2006 in die Tiere des Zoos und wurde ein Jahr später als Manager eingestellt. Er hat alles daran gesetzt, den Tieren alles zu geben, was sie benötigen, und war ein enger Freund von Joe Exotic. Was den perfekten Darsteller für John Reinke angeht, sind wir etwas zwiegespalten: Vom Alter und teilweise auch der Optik würde Bryan Cranston natürlich ziemlich gut passen. Die passende Redneck-Attitüde hingegen bringt zweifelsohne Matthew McConaughey mit. Schwierige Entscheidung ...

©REUTERS/Mike Blake - stock.adobe.com 2020 fullscreen Bryan Cranston hat auf jeden Fall das passende Alter. ©REUTERS/MARIO ANZUONI - stock.adobe.com 2020 fullscreen Matthew McConaughey die passende Redneck-Attitüde.

Saff Saffery

©YouTube/ScreenJunkies 2020 fullscreen Saff Saffery ist nicht nachtragend – auch nicht, nachdem ein Tiger ihm einen Arm abgerissen hat.

Auch Saff Saffery würde fast alles für die Tiere im Zoo geben. Dass er das ernst meint, hat er 2013 unter Beweis gestellt, als ein Tiger einen seiner Arme zu fassen bekam und ihn fast abriss. Saffery ließ sich den Arm amputieren – und kehrte so schnell es ging in den Zoo zurück. Groll gegen das Tier hegt er keinen. Ganz im Gegenteil: Er liebt die Tiere nach wie vor heiß und innig. In der Bonusfolge wurde er gefragt, wer ihn im Falle eines Films – oder eben einer Serie – spielen solle. Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: Brandon Baker. Der ist hierzulande zwar nicht allzu bekannt, war in den USA jedoch mal ein Star – und passt optisch wie die Faust aufs Auge.

©Disney 2020 fullscreen Als Johnny Tsunami ritt Brandon Baker eins die Wellen, jetzt ist es ruhig um ihn geworden.

Rick Kirkham

©Netflix 2020 fullscreen Rick Kirkman flüchtete ans andere Ende der Welt. Hauptsache weg von Joe Exotic.

Filmemacher Rick Kirkman wollte Joe Exotic mit seiner Show groß rausbringen – geriet dann aber selbst ins Schussfeld des exzentrischen Zoobesitzers. Inzwischen lebt er in Norwegen, und hat eine klare Meinung darüber, wer ihn in einer Verfilmung spielen sollte: Billy Bob Thornton. Ein sehr guter Vorschlag, finden wir. Vielleicht sollte Thornton also schon mal den nasalen Slang von Kirkman üben, dann dürften seine Chancen hoch stehen.

©REUTERS/Mario Anzuoni - stock.adobe.com 2020 fullscreen Mit ein bisschen Stimmtraining klappt's auch als Rick Kirkman.

Joshua Dial

©YouTube/ScreenJunkies 2020 fullscreen Aufwachen Joshua, du bist im Fernsehen!

Joshua Dial wurde als Wahlkampfleiter von Joe Exotic eingestellt und während seiner Zeit im Zoo leider Zeuge eines ungewollten Selbstmordes. Auch er hat inzwischen jeglichen Kontakt zu Joe Exotic abgebrochen. Für uns steht fest: Quatschkopf Seth Rogen wäre die Idealbesetzung für Dial in einer "Tiger King"-Serie. Rogen spielt zwar auch quirlige Rollen, ist aber auch ein Meister im ruhige Kugel schieben – inklusive passendem Schlafzimmerblick.

©REUTERS/Mario Anzuoni - stock.adobe.com 2020 fullscreen Wenn jemand den Schlafzimmerblick perfektioniert hat, dann ja wohl Seth Rogen.

"Doc" Antle

©Netflix 2020 fullscreen "Sitz! Platz! Aus!"

Einen polygamen Lebensstil, der im Tiger-King-Zoo von mehreren Mitarbeitern – allen voran Joe Exotic – gelebt wurde, führte auch Mahamayavi Bhagavan "Doc" Antle. Er war als Tierarzt und Tiertrainer angestellt. Unsere Top-Kandidaten für die Rolle des umstrittenen Tierschützers: Tim Robbins oder Will Ferrell. Robbins kommt "Doc" Antle optisch schon ziemlich nahe, Will Ferrell dürfte aber das letzte Fünkchen Verrücktheit in die Figur bringen.

©REUTERS/MARIO ANZUONI - stock.adobe.com 2020 fullscreen Der Bart von Tim Robbins passt schon fast. Fehlen nur noch die langen Haare. ©REUTERS/EDUARDO MUNOZ - stock.adobe.com 2020 fullscreen Die Augenpartie ist sehr ähnlich. Allerdings bedarf es hier einer etwas größeren Vorstellungskraft: Will Ferrell sieht man selten mit Bart und schon gar nicht mit langen weißen Haaren.

Travis Maldonado

©YouTube/Netflix UK & Ireland 2020 fullscreen Wahnsinn, wie glücklich alle auf diesem Bild aussehen ....

Joe Exotic heiratete nicht nur John Finlay, sondern auch parallel dazu Travis Maldonado. Doch den jungen Lover ereilte ein tragisches Schicksal: Er erschoss sich versehentlich selbst, als er vor Joshua Dial mit einer Waffe spielte. In einer gescripteten Serie finden wir, dass "The Mandalorian"-Star Pedro Pascal die perfekte Besetzung wäre. Mit dem Alter könnte es etwas kritisch werden, immerhin ist Pascal schon über 40. Aber dafür gibt es schließlich Make-up-Artists.

©Jasin Boland/Universal Pictures 2017 fullscreen Hinsichtlich des Alters könnte es schwierig werden, aber wofür gibt's Make-up?

Dillon Passage

Nachdem Joe Exotic und John Finlay getrennte Wege gingen, angelte sich der Paradiesvogel einen neuen Partner. Fortan an seiner Seite ist Dillon Passage, der so ziemlich die einzige Person sein dürfte, die noch Kontakt zu Joe Exotic pflegt, während er im Gefängnis sitzt. Passage selbst wurde gefragt, wer ihn in einer möglichen Serie oder einem Film spielen sollte: Zac Efron. Jap, gehen wir mit!