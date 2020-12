Wunderkind aus Neuseeland: 10 Filme & Serien von und mit Taika Waititi

Spätestens seit seiner ersten Hollywood-Regie bei "Thor: Tag der Entscheidung" ist Taika Waititi in aller Munde. Aber was hat der Neuseeländer vorher alles gemacht? Und wie sehen die zukünftigen Projekte von Taika Waititi aus? Alle Highlights aus dem Schaffen des äußerst sympathischen Filmemachers – der zugleich auch Schauspieler, Drehbuchautor, Synchronsprecher und vieles mehr ist – findest Du in dieser Liste.

"Flight of the Conchords"

Eigentlich ist Taika Waititi bereits seit 2002 im Filmgeschäft tätig, dreht jedoch zunächst nur Kurzfilme. Dann folgt die in Neuseeland gefeierte Comedyserie "Flight of the Conchords", für die er bei zwei Folgen als Drehbuchautor verantwortlich zeichnet und für vier Episoden als Regisseur. Natürlich darf auch ein kleiner Cameo-Auftritt von Taika Waititi nicht fehlen.

In "Flight of the Concords" geht es um die beiden neuseeländischen Musiker Bret (Bret McKenzie) und Jemaine (Jemaine Clement), die nach New York City ziehen. Ihre Hoffnung: dort als Band ihren ganz großen Durchbruch zu feiern.

Waititis Funktion: Regisseur, Drehbuchautor, Cameo-Auftritt

Regisseur, Drehbuchautor, Cameo-Auftritt Erscheinungsjahr: 2007 - 2009

2007 - 2009 Genre: Comedyserie

Viele der Beteiligten würden "Green Lantern" gerne aus ihrem Gedächtnis streichen. Die DC-Comicverfilmung floppt an Kinokassen und auch Kritiker sind alles andere als begeistert. Selbst Hauptdarsteller Ryan Reynolds und Co-Star Taika Waititi tun alles, um ihre Zusammenarbeit zu verleugnen – wie zum Beispiel während der Comic-Con 2019.

Waititis Funktion: Schauspieler

Schauspieler Erscheinungsjahr: 2011

2011 Genre: Comicverfilmung

"Boy" ist bereits die zweite Regiearbeit von Taika Waititi bei einem Spielfilm, zu dem er auch das Drehbuch beisteuert. Der Titel ist der Name des Protagonisten, ein elfjähriger Junge, der mit seinem Bruder Rocky und seiner Oma auf einer neuseeländischen Farm lebt. Sein Vater hat sich schon seit vielen Jahren nicht mehr blicken lassen, weshalb Boy sich ein inzwischen äußerst heroisches Bild von ihm ausgemalt hat. Umso herber die Enttäuschung, als Papa Alamein (Waititi) plötzlich auf der Matte steht und sich als kompletter Versager entpuppt, der eigentlich nur einen Beutel voll Geld sucht, den er dort vor langer Zeit vergraben hat.

Waititis Funktion: Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler

Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler Erscheinungsjahr: 2010

2010 Genre: Komödie, Drama

Die Horrorkomödie aus dem Jahr 2014 spiegelt eindrucksvoll den Humor von Taika Waititi wider. Im Stil einer Mockumentary nimmt er den Zuschauer mit in die WG von drei Vampiren, die sich als genauso chaotisch und problematisch darstellt, wie die von drei Studenten. Es wird sich um den Putzplan gestritten, zum Feiern schick gemacht – und gemeinschaftlich entschieden, welcher Mensch als Nächstes ausgesaugt werden soll.

Die Story kommt so gut an, dass daraus sogar eine Serie konzipiert wird. Aber dazu später mehr.

Waititis Funktion: Drehbuchautor, Produzent, Regisseur, Schauspieler

Drehbuchautor, Produzent, Regisseur, Schauspieler Erscheinungsjahr: 2014

2014 Genre: Horrorkomödie

"Wo die wilden Menschen jagen"

2016 bringt Taika Waititi den Roman "Wild Pork and Watercress" (1986) von Barry Crump auf die Leinwand. Problemkind Ricky ist Dreh- und Angelpunkt des Films, der immer wieder straffällig wird und aus Mangel an Alternativen in einer Pflegefamilie landet. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten findet er aber Gefallen an seinem neuen Leben – bis Pflegemutter Bella stirbt. Da Ricky unter keinen Umständen zurück ins Heim will, täuscht er seinen Tod vor und taucht im neuseeländischen Dschungel unter.

Pflegevater Hec gelingt es, Ricky zu finden, doch bei einem Streit bricht er sich mitten im Dickicht den Fuß. Die beiden sind gezwungen, für einige Zeit im Urwald miteinander klarzukommen und stellen dabei fest, dass ihre Umstände gar nicht so unterschiedlich sind.

Waititis Funktion: Produzent, Drehbuchautor, Regisseur, Schauspieler

Produzent, Drehbuchautor, Regisseur, Schauspieler Erscheinungsjahr: 2016

2016 Genre: Abenteuerkomödie

"Thor: Tag der Entscheidung"

Bis zu diesem Zeitpunkt dreht Taika Waititi vor allem neuseeländische Independent-Produktionen. Das ändert sich jedoch, als er für den Marvel-Blockbuster "Thor: Tag der Entscheidung" engagiert wird.

Er drückt dem Film seinen ganz eigenen Stempel auf, wodurch dieser über 850 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielt. Die besondere Art von Humor, die in so gut wie jedem Film von Taika Waititi zu finden ist, kommt in Hollywood an. Inzwischen kann er sich vor Anfragen kaum retten.

Waititis Funktion: Synchronsprecher, Regisseur

Synchronsprecher, Regisseur Erscheinungsjahr: 2017

2017 Genre: Comicverfilmung

"What We Do in the Shadows"

Wie bereits weiter oben erwähnt, gefällt das Konzept hinter "5 Zimmer, Küche, Sarg", weshalb es seit 2019 die Serie zum Film gibt. Neben Taika Waititi wieder mit dabei: Jemaine Clement aus der Filmversion und "Flight of the Conchords". Sie schlüpfen noch einmal in ihre Rollen als Viago und Vladimir.

Waititis Funktion: Drehbuchautor, Regisseur, ausführender Produzent, Schauspieler

Drehbuchautor, Regisseur, ausführender Produzent, Schauspieler Erscheinungsjahr: seit 2019

seit 2019 Genre: Comedyserie

Stell Dir einmal vor, es würde jemanden geben, der einen Film über einen Jungen dreht, dessen imaginärer Freund Adolf Hitler ist. Ein Film, in dem die nationalsozialistische Ideologie ad absurdum geführt wird und der regimetreue Junge plötzlich entdeckt, dass sich auf seinem Dachboden eine Jüdin versteckt. Klingt völlig irre? Ist es auch – und Taika Waititi hat es genau so gedreht.

Waititi selbst übernimmt neben der Regie und dem Schreiben des Drehbuchs die Rolle von Hitler. Das Ergebnis ist einer der besten Filme des Jahres 2019, der absolut verdient mit einem Oscar für das beste adaptierte Drehbuch ausgezeichnet wird.

Waititis Funktion: Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Schauspieler

Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Schauspieler Erscheinungsjahr: 2019

2019 Genre: Komödie, Drama

"The Mandalorian", Staffel 1

2019 taucht Taika Waititi nach Marvel in ein weiteres gigantisches Franchise ein: "Star Wars". In der gefeierten Serie auf Disney+, "The Mandalorian", synchronisiert er in drei Episoden den Droiden IG-11. Mehr noch: Das Staffelfinale verantwortet er sogar als Regisseur!

Den Verantwortlichen bei Disney und Lucasfilm scheint es zu gefallen, denn sie betrauten Waititi mit einem kompletten "Star Wars"-Film, bei dem er Regie führen und das Drehbuch schreiben soll. Möglicher Kinostart: 2025. Ein bisschen Waititi-Humor kann für die Saga nur von Vorteil sein ...

Waititis Funktion: Regisseur, Synchronsprecher

Regisseur, Synchronsprecher Erscheinungsjahr: 2019

2019 Genre: Action-Abenteuerserie

"James and the Giant Peach with Taika and Friends"

Cate Blanchett, Eddie Redmayne, Meryl Streep, Benedict Cumberbatch, Chris und Liam Hemsworth, Ryan Reynolds, ... die Liste geht noch viel weiter. Taika Waititi ist es gelungen, all diese Superstars aus Hollywood in heimischer Atmosphäre vor die Kamera zu locken. Gemeinsam lesen sie aus "James und der Riesenpfirsich" von Roald Dahl vor.

Waititi ruft allerdings nicht aus Spaß zur Lesestunde auf. Er bittet damit auch um Spendengelder, die im Kampf gegen die Corona-Pandemie eingesetzt werden sollen, um die "Partner im Gesundheitsbereich" zu unterstützen.

Waititis Funktion: Erzähler

Erzähler Erscheinungsjahr: 2020

2020 Genre: Märchen

Ausblick: Neue Filme von und mit Taika Waititi