Acht sind "gut": Stiftung Warentest testet Bodenstaubsauger

Der Frühjahrsputz kann kommen: Stiftung Warentest hat Bodenstaubsauger getestet. Ein "sehr gut" hat keines der Geräte geschafft, aber mehr als die Hälfte der Testkandidaten kann sich mit dem Prädikat "gut" schmücken.

Die Produkttester nahmen 15 Bodenstaubsauger mit und ohne Beutel unter die Lupe. Ein besonderes Augenmerk legten die Prüfer darauf, wie gut die Geräte Tierhaare beseitigen. Das Ergebnis: Acht Geräte saugen "gut".

Kobold VT300 ist bester Bodenstaubsauger mit Beutel

Testsieger bei den Staubsaugern mit Beutel ist Vorwerks Kobold VT300 mit Elektrobürste EB 400. Testnote: 2, 0. Mit mehr als neun Kilogramm Gewicht ist der Kobold VT300 eines der Schwergewichte unter den getesteten Staubsaugern. Die Tester loben die sehr gute Leistung beim Saugen von Teppichen und der Beseitigung von Tierhaaren. Sie bemängeln jedoch die hohe Lautstärke, wenn der VT300 auf Hartböden zum Einsatz kommt.

In den Kategorien "Haltbarkeit" und "Schadstoffe" schneidet der Kobold VT300 mit "sehr gut" ab. Die "Umwelteigenschaften" und "Sicherheit" werden dagegen nur als "befriedigend" eingestuft. Den zweiten Platz unter den Staubsaugern mit Beutel teilen sich der AEG VX7-2-IW-S und der Siemens VSC7AC342 iQ700 mit einer Note von jeweils 2,1.

Bodenstaubsauger ohne Beutel: Bosch und Miele sind gleichauf

Bei den Staubsaugern ohne Beutel teilen sich Boschs BGS5FMLY2 Relaxx'x und Mieles SKCG3 Blizzard CX1 Efficiency EcoLine den Sieg. Die Tester zeichnen beide Geräte mit der Testnote 2, 2 aus. Die Ergebnisse in den verschiedenen Kategorien sind identisch, das Bosch- und das Miele-Gerät überzeugen in den Sparten "Haltbarkeit", "Sicherheit" und "Schadstoffe" mit einem "sehr gut". Die "Saugleistung" stufen die Tester als "gut" ein. In der Handhabung kommen beide Geräte aber nur auf ein befriedigendes Ergebnis.

Beim Bosch-Staubsauger stellt Stiftung Warentest die geringe Lautstärke beim Saugen heraus. Er sei von allen 2020 mit "gut" bewerteten Geräten das leiseste und gehe auch effektiv gegen Tierhaare vor. Mieles SKCG3 Blizzard biete ein gutes Gesamtpaket und sauge sehr gut Grobes aus Ritzen und Polstern.

Die kompletten Testergebnisse sind auf der Website von Stiftung Warentest kostenpflichtig einsehbar.