Amazfit Band 6: Erste Details und Bilder aufgetaucht

Geleakte Bilder des neuen Amazfit Band 6 verraten einige Details über den Fitness-Tracker. So soll das Wearable mit Alexa-Unterstützung, einem Herzfrequenz-Tracker und Stress-Erkennung ausgestattet sein. Es bietet noch weitere nützliche Funktionen.

Praktisch sind etwa die Erfassung der Sauerstoffsättigung des Blutes und das Menstruationstagebuch. Die Bilder zeigen eine fast identische Bauweise zum Mi Band 5 von Xiaomi. Dieses verzichtet jedoch auf Amazon Alexa und den SpO2-Sensor des Amazfit Band 6.

Das neue Amazfit-Wearable bietet zudem ein 1,1-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 126 x 294 Pixeln und eine Akkulaufzeit von etwa 15 Tagen. Das Band soll bis zu 50 Meter wasserdicht sein und 11 unterschiedliche Sport-Profile mitbringen. Der Tracker wird mit Android 5.0 und iOS 10.0 oder höher kompatibel sein.

Durchgesickert sind diese Informationen zunächst über einen Code, der online entdeckt wurde. Danach wurde eine Seite bei Aliexpress live geschaltet, die mittlerweile wieder offline ist. Die Bilder und Infos sind jetzt im Forum von Geekdoing einsehbar.

Auffällige Ähnlichkeiten zum Mi Band 5

Das Amazfit Band 6 bringt zahlreiche Features mit.

Die meisten Eigenschaften weist auch das Xiaomi Mi Band 5 auf und tatsächlich haben beide Tracker den gleichen Dach-Hersteller namens Huami. Die fünfte Generation des Mi Band wurde im Juni in Asien und im Juli in Europa eingeführt. Zusätzlich gab es Gerüchte, die ein Mi Band 5 in einer Pro-Variante mit Amazon Alexa und Blutsauerstoffüberwachung vermutet haben.

Fälschlicherweise hatte man angenommen, der Codename "York" in der Firmware würde für ein Mi Band Pro stehen. In Wirklichkeit war das Amazfit Band 6 gemeint, das nun in dieser Ausführung geleakt wurde.

Amazfits Tracker wird in den Farben Oliv, Orange und Schwarz erhältlich sein. Einen Preis sowie ein Launch-Termin stehen allerdings noch nicht fest.