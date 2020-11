Amazfit GTS 2 Mini: Eine günstige Version der Huami-Smartwatch kommt

Nachwuchs bei Huami: Die Smartwatch Amazfit GTS 2: bekommt eine Mini-Version zur Seite gestellt. Die Amazfit GTS 2 Mini hat deutlich breitere Displayränder, was darauf hinweist, dass es sich um eine günstige Alternative zur regulären GTS 2 handeln könnte.

Bislang liegen nur Designbilder der Amazfit GTS 2 Mini vor, die der Hersteller im Rahmen der Zertifizierung bei der FCC, der US-Zulassungsbehörde für Kommunikationsgeräte, vorgelegt hat. Damit ist sicher, dass die Smartwatch in den USA erscheint. Allerdings zeigen die Bilder auch eine CE-Zertifizierung, die den Weg für den europäischen Markt frei macht.

Mini-Smartwatch für Einsteiger?

Die Displayränder sind bei der Mini-Version größer, das Display selbst ist dadurch kleiner, wie die Bilder zeigen. Bei der Amazfit GTS 2 misst das Display 1,65 Zoll. Die Mini-Version erinnert optisch eher an die Amazfit-Bip-Reihe, die günstige Smartwatches für Einsteiger bietet. Wie bei vielen Huami-Watches gibt es einen Knopf an der Seite, über den sich das Wearable in Kombination mit einem Touchscreen steuern lässt.

fullscreen Die Amazfit GTS 2 Mini besitzt ein kleineres Display. Bild: © FCC 2020

Welche Funktionen die Amazfit GTS 2 Mini außer der Herzfrequenzmessung mit sich bringt, ist aus der Zertifizierung nicht ersichtlich. Das GTS-2-Modell verfügt über GPS, NFC und einen SpO2-Sensor. Damit kann sie Strecken ohne Smartphone tracken, zur Zahlung genutzt werden und den Blutsauerstoff messen. Ob auch das Mini-Modell diese Funktionen bietet, bleibt abzuwarten. Allerdings hat Huami bislang auch bei seinen günstigeren Amazfit-Modellen nicht mit Features gegeizt. Schlaf-Tracking und diverse Sportmodi dürften in jedem Fall vorhanden sein. Möglicherweise verzichtet Huami auf einen internen Musikspeicher, wie ihn die GTS 2 aufweist.

Wann die Amazfit GTS 2 Mini zu welchem Preis erscheint, ist noch nicht bekannt.

