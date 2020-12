Amazfit GTS 2 Mini ist offiziell: Neue Konkurrenz für Fitbit

Huami hat eine neue Smartwatch vorgestellt: Die Amazfit GTS 2 Mini ist eine kleinere, leichtere und günstigere Version der Amazfit GTS 2, optisch erinnert die Mini an die Smartwatches von Fitbit. In China ist sie bereits in den Verkauf gestartet, der globale Release soll in Kürze folgen.

Die Amazfit GTS befindet sich bereits in ihrer zweiten Generation und bekommt jetzt einen weiteren Ableger. Am Dienstag hat Huami die Amazfit GTS 2 Mini in China enthüllt, berichtet Wearable. Die gute Nachricht gleich vorab: Die günstigere Version der Amazfit GTS 2 soll bald auch international erhältlich sein.

Amazfit GTS 2 wird kleiner, leichter & günstiger

Die neue Mini-Version hat ein rechteckiges Design mit deutlich abgerundeten Ecken. Damit erinnert sie stark an die Smartwatches von Fitbit, etwa die Sense oder die Versa-Modelle. Das Gehäuse aus Aluminium und Plastik sorgt dafür, dass die GTS 2 Mini gerade einmal 20 Gramm auf die Waage bringt. Auch das Display wurde für den kleinen Ableger geschrumpft: Statt 1,65 Zoll wie bei der GTS 2 misst es 1,55 Zoll. Die Auflösung beträgt 354 x 306 Pixel, das entspricht einer Pixeldichte von 301 ppi.

Empfehlung des Autors: Smart Living Neue Smartwatches von Huami: Amazfit GTR 2 und Amazfit GTS 2

Gleich geblieben ist die Zahl der Sensoren für die zahlreichen Gesundheits- und Fitnessfunktionen der Uhr. Die Amazfit GTS 2 Mini trackt Herzfrequenz, Schlaf und Stresslevel, ermittelt zudem per SpO2-Sensor den Sauerstoffgehalt des Bluts.

Preise & Verfügbarkeit

Die kleinere Bauweise bedingt allerdings den Einsatz eines kleineren Akkus. Der 220-mAh-Energiespeicher der Amazfit GTS 2 Mini hält laut Hersteller aber immerhin bis zu sieben Tage durch.

In China kostet die Amazfit GTS 2 Mini zum Start 699 Yuan (umgerechnet knapp 90 Euro), zum Vergleich: Die Amazfit GTS 2 ist seinerzeit für 999 Yuan (rund 125 Euro) in den Verkauf gegangen. Zur Auswahl stehen drei Farben: Piniengrün, Schwarz und Rosa. Wann und zu welchem Preis die Smartwatch in Deutschland verfügbar sind, ist noch nicht bekannt.

Amazfit-Smartwatches Jetzt kaufen bei