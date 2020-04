Premiere: watchOS 7 bringt erstmals eine Tracking-Funktion für die Sauerstoffstättigung im Blut auf die Apple Watch. Und: Schlaf-Tracking made by Apple kommt auch auf ältere Modelle der Smartwatch.

PulseOx soll die neue Funktion heißen – ein Feature, das die Sauerstoffsättigung im Blut über Sensoren in Deiner Apple Watch misst. Das berichtet das israelische IT-Portal The Verifier. Aber: Das Feature lässt sich nicht mit jedem Modell der Smartwatch nutzen. Geräte der Series 1 und 2 haben keine Sensoren, die Deinen Blutsauerstoff messen könnten. Ob sich watchOS 7 überhaupt auf den alten Modellen installieren lässt, ist noch nicht sicher.

Ab der Series 3 könntest Du allerdings Glück haben. In den neueren Modellen sind entsprechende Sensoren verbaut, das Software-Update lässt sich vermutlich ohne Probleme auf die Smartwatches aufspielen.

Schlaf-Tracking: Endlich auch für ältere Apple Watches

Zusätzlich soll eine neue Schlaf-Tracking-Funktion auch für die Series 3 bis 5 kommen. Bisher konntest Du Deine Vitalfunktionen im Schlaf nur über Drittanbieter-Apps analysieren – mit watchOS 7 wird sich das ändern. Die Funktion ist dann über eine hauseigene Apple-App auf Deiner Smartwatch verfügbar. Die Daten kannst Du in Deiner Apple-Health-App auf dem iPhone sammeln, so bleibt die Anwendung die zentrale Sammelstelle für all Deine Fitness- und Gesundheits-Funktionen.

Bedenke aber: Die neuen Features von watchOS 7 sammeln über Deine Apple Watch lediglich Daten – Dein iPhone wertet diese über entsprechende Apps aus und bereitet sie in Apple Health für Dich auf. Mit der derzeit aktuellen Betriebssoftware ist das aber nicht möglich. Das heißt: Dein iPhone muss iOS 14 aufspielen, sobald die Aktualisierung verfügbar ist. Deswegen erscheinen watchOS 7 und iOS 14 vermutlich gleichzeitig. Happy Updating, wenn es so weit ist.