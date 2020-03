Apple Watch: Neues Feature gibt Aufschluss über mögliche Grippe

Neues Feature für die App Cardiogram: Du kannst jetzt mit der Apple Watch Deine Herzfrequenz im Ruhezustand und im Schlaf messen. Die Daten geben Aufschluss über einen möglichen grippalen Infekt.

Kämpft Dein Körper mit einer Erkältung oder schlimmeren Infekten, merkst Du das anfangs oft gar nicht richtig. Aber: Der Organismus sendet eindeutige Signale aus, beispielsweise ist die Herzfrequenz im Schlaf erhöht. Ein neues Feature der App Cardiogram trackt die Herzfrequenz permanent über Deine Apple Watch – und liefert Dir täglich ein Diagramm zur Übersicht. Erhöhte Frequenzen sind orange markiert, normale blau.

Die Entwickler der App arbeiten schon länger zusammen mit der University of California an der "Health eHeart Study" – und haben ihre Erkenntnisse für die Entwicklung des neuen Features verwendet.

Cardiogram herunterladen Cardiogram ist eine Gratis-App für die Apple Watch. Die Daten der Apple Watch lassen sich auch per iPhone oder iPad auslesen und in die zentrale Sammelstelle Apple Health für alle Gesundheitsstatistiken einspeisen.

Entscheidend ist die Herzfrequenz im Schlaf

Du wirst am Anfang vielleicht etwas irritiert sein, weil der Großteil Deines Tages orange markiert ist. Aber keine Sorge, das ist völlig normal. Du bewegst Dich, arbeitest, machst Sport und bist im Stress – all das lässt Deine Herzfrequenz ansteigen. Wichtig ist, welche Farbe Dein Ruhepuls im Schlaf aufweist.

Ist er blau, hat Dein Körper keine Infektion zu bekämpfen. Ist er orange, arbeitet Dein Herz stärker, um Blut und wichtige Abwehrstoffe in infizierte Bereiche zu transportieren. Das merkst Du in der Anfangsphase einer Erkältung oder Grippe nicht, dabei ist der Kampf Deines Immunsystems schon in vollem Gang.

Die App-Entwickler wollen Nutzer mit dem neuen Feature dazu animieren, mehr Verständnis für die Reaktionen ihres Körpers zu entwickeln – und Symptome einer potenziellen Grippe frühestmöglich zu erkennen. Zusätzlich können die ermittelten Daten wichtige Informationen für Ärzte liefern.