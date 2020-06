Arlo: Essential Spotlight Camera macht Dein Zuhause extra sicher

Mit der Essential Spotlight Camera bringt Arlo ein einsteigerfreundliches Modell auf den Markt. Die kleine und unscheinbare Kamera ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.

Normalerweise sind Arlo-Sicherheitskameras keine Schnäppchen. Die Essential Spotlight Camera macht eine Ausnahme. Gerade einmal 130 Dollar, rund 115 Euro, kostet die dezente Linse. Besonders für Einsteiger, die sich ein Sicherheitssystem einrichten möchten, aber vor den relativ gesalzenen Preisen zurückschrecken, könnte das neue Modell interessant sein.

Kleiner Preis, große Leistung: Top-Features sind mit an Bord

Obwohl die Sicherheitskamera günstig ist, spart Arlo nicht an Funktionen. So nimmt das Modell stechend scharf in Full HD auf und verfügt auch über einen farbigen Nachtmodus. Zusätzlich integriert sind:

Ein Bewegungsmelder, der bei Bedarf auch Licht ausstrahlt.

Eine Sirene, die ungebetene Gäste laut von Deinem Grundstück vertreibt.

Eine Gegensprechanlage, die die Arlo Essential Spotlight Camera zur etwas anderen Klingel macht.

Natürlich kannst Du die Kamera auch mit Deinem Smartphone, einem Amazon-Lautsprecher oder dem smarten Speaker Google Home verknüpfen. So lässt sich das Gerät problemlos aus der Ferne steuern – sogar über Sprache.

Drei Monate gratis Arlo Smart testen

Arlo hat zudem ein kleines Extra auf Lager: Käufer der Essential Spotlight Camera dürfen den sonst kostenpflichtigen Onlinedienst Arlo Smart 90 Tage lang gratis nutzen. Damit hast Du die Möglichkeit, aufgezeichnete Videos bis zu 30 Tage lang in einer Cloud zu speichern und erneut anzusehen. Zudem kannst Du Deine Kamera genauer konfigurieren, damit sie nicht Alarm schlägt, wenn ein Auto vor Deiner Tür vorbeifährt oder eine Katze durch den Garten huscht.