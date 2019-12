Bike-Tracking: See Sense Air ist wie "Mein iPhone suchen" fürs Fahrrad

Es gibt viele Fahrrad-Tracker auf dem Markt, die Dein Bike vor Diebstahl schützen und im Fall der Fälle wieder aufspüren sollen. Das Tracking-Device See Sense Air, das gerade auf Kickstarter finanziert wird, geht einen neuen Weg: Es setzt weder auf das Mobilfunknetz noch auf GPS.

See Sense Air nutzt den Funkstandard Narrowband Internet of Things (NB-IoT), um Dein Bike zu tracken. Der Vorteil: Diese Technik deckt bei geringem Akkuverbrauch ein großes Gebiet ab. Damit funktioniert See Sense Air ganz ähnlich wie Apples Feature "Mein iPhone suchen" – nur für Dein Fahrrad.

Tracker mit "Fight"- und "Flight"-Modus

Dank NB-IoT-Technologie soll der Akku von See Sense Air drei Monate lang durchhalten, bevor er aufgeladen werden muss. Der kompakte, 80 Gramm schwere Tracker wird unter dem Fahrradsattel montiert. Stellst Du Dein Rad ab und aktivierst das Device, befindet es sich im "Fight Mode": Bewegt jemand Dein Fahrrad, wird ein Alarm abgegeben und Du erhältst eine SMS-Benachrichtigung.

Deutet alles darauf hin, dass es sich um einen Diebstahl handelt, wechselt der Tracker in den "Flight"-Modus: See Sense Air sendet Dir Tracking-Signale und die Location Deines Bikes bis auf wenige Meter genau, die Informationen kannst Du dann an die Polizei weiterleiteten.

Funktionen von See Sense Air kosten ab zweitem Jahr extra

See Sense Air bietet zudem eine Notfallfunktion: Erkennt der Tracker einen Zusammenstoß, sendet er eine SMS inklusive Standortdaten an hinterlegte Kontakte.

Auf Kickstarter kannst Du Dir den Tracker derzeit für umgerechnet 105 Euro sichern. Ab dem zweiten Jahr fallen für die Nutzung der genannten Services pro Tag etwa vier Cent an. Im Juni 2020 sollen die Fahrrad-Tracker weltweit verschickt werden.