CES 2020: Eufys neuer Saugroboter & Akkusauger kommen nach Deutschland

Bereits im vergangen Herbst präsentierte Anker-Tochter Eufy drei neue Staubsaugermodelle, erhältlich waren diese aber bislang nur für Käufer in den USA. Auf der Technikmesse CES 2020 stellte das Unternehmen den Saugroboter RoboVac G30 Edge sowie den Akkusauger HomeVac S11 erstmals für den deutschen Markt vor – Informationen zu Preisen und Verfügbarkeiten inklusive.

Ab März 2020 sollen beide Staubsauger-Modelle von Eufy endlich auch in Deutschland erhältlich sein.

Die Qual der Wahl beim Akkusauger

Der kabellose Handstaubsauger HomeVac S11 wird in zwei Varianten in den Handel kommen: Der S11 Go wird mit einer Einzelbatterie geliefert, die für eine Laufzeit von 40 Minuten ausreicht, und wird 239,99 Euro kosten. Das Modell S11 Infinity wiederum kommt mit einer Doppelbatterie auf eine Laufzeit von 80 Minuten, schlägt allerdings mit 299,99 Euro zu Buche.

Neuer Saugroboter mit Mapping-Funktion

Empfehlungen des Autors: Smart Living [Update] Drei auf einen Streich: Eufy stellt neue Staubsauger vor

Der neue Saugroboter Eufy RoboVac G30 Edge wiederum ist eine verbesserte Version des bereits bekannten Modells RoboVac 30C und wird in Deutschland mit 319,99 Euro bepreist. Der Nachfolger mit der 100-minütigen Laufzeit punktet vor allem mit der smarten Navigation sowie neuen Mapping-Funktion, mit der in Echtzeit Karten der Räume erstellt werden. So kann der Saugroboter strukturiert und effizient jeden Bereich reinigen.

Bislang hatten die Saugroboter von Eufy nach dem Chaos-Prinzip gearbeitet. Heißt: Sie fuhren ohne festen Plan geradeaus, bis sie gegen ein Hindernis stießen, dann wurde die Richtung gewechselt. Teilweise wurde so dieselbe Stelle mehrfach gesaugt. Die neuen Staubsauger gehen planvoller vor.