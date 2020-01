CES 2020: LGs neue Waschmaschine erkennt Stoffart dank KI

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein großes Thema auf der CES 2020, auch für LG. Der südkoreanische Konzern präsentiert auf der Technikmesse eine smarte Waschmaschine namens ThinQ Washer, die die Stoffart der Kleidungsstücke erkennen kann – und noch mehr.

Die Waschmaschine gehört zur Sparte der ThinQ-Geräte von LG, die alle mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind. Im Fall der ThinQ-Waschmaschine bedeutet das, dass sie unter anderem erkennt, aus welchen Textilien die Wäsche in der Trommel besteht und das ideale Waschprogramm dazu ableitet.

Waschmaschine erkennt Art, Gewicht und Volumen der Wäsche

Neben der Art der Wäsche ermittelt die ThinQ-Waschmaschine zudem Gewicht und Volumen des Trommelinhalts. Auch die richtige Menge an Waschmittel kann das smarte Haushaltsgerät herausfinden. Geht es zur Neige, weist es den Nutzer darauf hin. Ist ein kompatibler Wäschetrockner von LG im Haushalt vorhanden, werden die Informationen zur Wäsche an diesen weitergeleitet. So soll der Trockner die Wäsche optimal trocknen können.

Steuern kannst Du die ThinQ-Waschmaschine über einen Sprachbefehl oder die ThinQ-App von LG. Mit der Zeit lernen die Geräte der ThinQ-Reihe die Vorlieben des Nutzers kennen. Die Waschmaschine gibt etwa Tipps zur Fleckenentfernung und soll mit der Zeit die Performance optimieren können.

ThinQ-Waschmaschine erinnert an TwinWash-Geräte

Aufgebaut ist das smarte Hausgerät wie LGs Waschmaschinen aus der TwinWash-Reihe. Das bedeutet, dass die Waschmaschine zwei Waschtrommeln besitzt: eine große Frontlader-Trommel für die Großwäsche und eine kleinere Toplader-Trommel, die im Sockel des Gerätes sitzt, und für kleinere Waschladungen bzw. Feinwäsche gedacht ist.

Der Preis für die ThinQ-Waschmaschine ist noch nicht bekannt. Sie soll laut CNET im ersten Halbjahr 2020 in den Handel kommen.