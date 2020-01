CES 2020: Samsung-Kühlschrank weiß dank KI, was in ihm steckt

Samsungs Kühlschränke der Family-Hub-Serie sollen zukünftig erkennen, welche Lebensmittel in sie hineinwandern und welche herausgenommen werden: Auf der CES 2020 stellt der Hersteller ein neues Modell vor, dessen Highlight ein von künstlicher Intelligenz unterstütztes Kamerasystem ist.

Der neue Family-Hub-Kühlschrank soll laut Pressemitteilung mithilfe von KI registrieren, welche Lebensmittel in seinem Inneren lagern: Das smarte Kamerasystem scannt die Produkte im Kühlschrank, identifiziert sie und informiert den Nutzer, wenn Lebensmittel hinzugefügt und entnommen werden. Bei den Vorgängermodellen klappte das so nicht. Der User konnte über die Kameras im Inneren lediglich von unterwegs aus einen Blick auf die Lebensmittel im Kühlschrank werfen.

Samsung-Kühlschrank liefert Speiseplan für die ganze Woche

Der neue Samsung-Kühlschrank soll darüber hinaus die Menüplanung vereinfachen: Mit nur einem Klick liefert er Rezeptvorschläge für eine ganze Woche und orientiert sich dabei auch an den vorhandenen Lebensmitteln.

Praktisch sind auch die smarten Einkaufslisten: Kommt eine Zutat in mehreren Rezepten vor, berechnet das System automatisch die benötigte Gesamtmenge und gibt sie in nur einem Posten auf dem Einkaufszettel an.

KI-Kameras liegen im Trend

Küchengeräte mit künstlicher Intelligenz scheinen ein Trend auf der diesjährigen CES zu sein: LG hat zwei neue Kühlschränke aus der InstaView-Serie mit KI-Kameras angekündigt. Sie sollen ebenfalls registrieren, welche Lebensmittel hinzugefügt und entnommen werden.

Wie der neue Samsung-Kühlschrank haben auch die beiden LG-Geräte ein großes Display, auf dem sich beispielsweise Kochvideos anschauen lassen. Bei Samsung kann der Nutzer aber offenbar nur Filme sehen, die er von einem Smartphone oder Tablet von Samsung überträgt.