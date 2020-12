CES 2021: LG stellt Herd mit integriertem Vakuumgarer vor

Gute Nachrichten für Gourmets: LG präsentiert auf der CES 2021 einen Herd, mit dem Lebensmittel mit der Sous-Vide-Methode besonders schonend vakuumgegart werden können. Außerdem bringt das Haushaltsgerät des südkoreanischen Unternehmens viele smarte Funktionen mit.

Offiziell vorgestellt wird der LG-Herd mit integriertem Vakuumgarer erst Anfang Januar auf der CES 2021, der größten US-Fachmesse für Unterhaltungselektronik. Doch der Hersteller gewährt uns via Pressemitteilung einen ersten Vorgeschmack auf die Funktionen.

Schonendes Garen auf niedriger Temperatur

Vakuumverpacktes Fleisch, Fisch oder Gemüse wird im Herd bei niedriger Temperatur und einem kontrollierten Luftstrom unter Dampf gegart. Dabei sollen Geschmack und Aroma der Lebensmittel maximal erhalten werden. Wasser wie beim klassischen Vakuumgaren ist offenbar nicht notwendig. Der Herd kann konstant Temperaturen von 38 bis 96 Grad aufrechterhalten.

fullscreen LGs Sous-Vide-Herd ist smarter als er aussieht. Bild: © LG Electronics 2020

Außerdem bringt der Ofen LGs InstaView-Technologie mit. Ein zweimaliges Klopfen an die Glastür des Ofens beleuchtet das Innere des Ofens. Damit kannst Du nach dem Rechten sehen, ohne die Tür öffnen zu müssen und damit Hitze entweichen zu lassen. Außerdem ist Frittieren per Heißluft möglich.

Steuerung des LG-Herds via App möglich

Steuern kannst Du den Sous-Vide-Herd nicht nur direkt am Gerät, sondern auch via LGs ThinQ-App. Sie ist mit den intelligenten Assistenten Amazon Alexa und Goggle Assistant kompatibel. In der Anwendung gibt es zudem Rezepte von verschiedenen LG-Partnern wie SideChef oder Tovala. Wählst Du eines von ihnen aus, werden die Kochinstruktionen automatisch an den Herd geschickt, der den passenden Modus und die entsprechende Kochtemperatur einstellt. Wann und zu welchem Preis LGs Sous-Vide-Herd in den Handel kommt, ist derzeit nicht bekannt.

