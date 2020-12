CES 2021: LGs InstaView-Kühlschränke mit verbesserten Features

Bald ist es wieder soweit: Im Januar präsentieren Technikhersteller aus aller Welt auf der CES 2021 in Las Vegas ihre Neuheiten. LG kündigt für die US-Fachmesse für Unterhaltungselektronik verbesserte Geräte seiner InstaView-Kühlschränke an.

Eine größere Glasscheibe in der Kühlschranktür und noch bessere Hygiene für den Wasserspender sollen die smarten Kühlschränke noch benutzerfreundlicher machen. Das verspricht LG in einer Pressemitteilung.

Wesentlich größere Glasscheibe in der Kühlschranktür

Am Prinzip der InstaView-Kühlschränke ändert sich nichts. Wenn Du zweimal auf das transparente Glas in der Kühlschranktür klopfst, wird der Inhalt des Gerätes beleuchtet. Der Nutzer kann sich also einen Überblick verschaffen, ohne die Kühlschranktür zu öffnen und damit Kälte oder Energie zu verlieren. Und das noch besser als zuvor, denn die integrierte Glasscheibe ist um 23 Prozent größer als bei den bisherigen Geräten der Reihe.

Auch bei der Hygiene hat LG nachgebessert. Mithilfe seiner UV-Technologie sollen 99,99 Prozent der Bakterien und Keime aus dem Wasserspenderhahn des Kühlschranks eliminiert werden. Das passiert einmal in der Stunde automatisch, kann aber auch per Knopfdruck erfolgen.

InstaView-Kühlschränke auf CES 2021 vorab ausgezeichnet

Dank Wifi-Funktion ist der Kühlschrank via Smartphone steuerbar. So kannst Du etwa die Temperatur aus der Ferne einstellen. Außerdem verfügen die InstaView-Geräte über eine Sprachsteuerung. Der Kühlschrank öffnet sich auf Befehl, auch kannst Du den Status des Eiswürfel- und Wasserspenders abfragen. Bereits jetzt wurden LGs neue InstaView-Kühlschränke mit dem Innovations-Award der CES 2021 ausgezeichnet.

