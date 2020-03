Du möchtest Dein Workout mit professioneller Unterstützung optimieren? Die App DeltaTrainer bringt einen persönlichen Trainer auf die Apple Watch. Die App verbindet Dich und einen echten, menschlichen Trainer digital miteinander und sorgt so für mehr Motivation sowie gezieltere Trainingseinheiten.

Der Elite-Trainer erstellt für Dich einen individuellen Trainingsplan und gibt live Feedback. Für Deinen Workout misst die App DeltaTrainer anhand der Sensoren in der Smartwatch:

Bewegungen,

Trainingseinheiten,

Wiederholungen

und Vitalzeichen.

Diese Daten sendet sie Deinem Trainer in Echtzeit zu. Der gibt Dir daraufhin Tipps und passt die Übungen bei Bedarf an. So holst Du immer das Maximum aus Dir heraus und bleibst dauerhaft motiviert – auch wenn Du privat auf dem Sportplatz trainierst und nicht im Fitnessstudio angemeldet bist.

Garantiert hohes Leistungsniveau und flexibles Training

Jeder Mensch reagiert anders auf ein Workout. Andere erzielen schneller Erfolge als Du, obwohl ihr dieselben Übungen macht? Dein Personal Trainer von DeltaTrainer kann durch die Daten der App individuell auf Dich und Dein Potenzial eingehen. Er erkennt, wo Deine Stärken liegen und wie Du Deine Schwächen am effektivsten angehst. So trainierst Du garantiert immer auf Deinem idealen Leistungsniveau.

Und was, wenn Du Dein Workout wegen einer Geschäftsreise oder Erkrankung verschieben musst? Dein DeltaTrainer weiß auch hier Rat und gibt Dir Tipps, wie Du Deinen Trainingsstand trotzdem hältst.

Personal Trainer für relativ kleines Geld

Grundsätzlich kannst Du die DeltaApp für Deine Apple Watch kostenlos herunterladen. Aber: Sobald Du am Personal-Trainer-Programm teilnehmen willst, fällt eine monatliche Gebühr von 100 US-Dollar an (rund 90 Euro, Stand März 2020). Das klingt zwar kostenintensiv, ist für einen qualifizierten Personal Trainer tatsächlich aber günstig. Für dieses Geld geht sonst kein Trainer so gezielt auf Dich ein. Andererseits steht er mit der App nur virtuell zur Verfügung.