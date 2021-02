Der Sommer kann kommen: Jetzt werden auch die Weber-Gasgrills smart

Wenn alles um uns herum smarter wird, warum dann nicht auch der Grill? Demnächst bringt der Hersteller Weber gleich eine ganze Reihe neuer Modelle heraus, die über WLAN, Bluetooth und mehr verfügen.

Gleich vier neue Gasgrill-Modelle bringt Weber auf den Markt. Doch was sie von den meisten anderen Geräten unterscheidet: Sie fahren eine umfassende Riege an smarten Features auf. Im November 2019 hat Weber bereits mit dem SmokeFire gezeigt, in welche Richtung sich der Hersteller mit seinen Holzkohlegrill-Modellen entwickelt. Nun wird auch der Gasgrill von Weber smart.

Nur das Steak wenden musst Du noch selbst machen

Zwar konnten zuletzt die smarten Weber-Connect-Gadgets auch separat gekauft werden, in den neuen Modellen sind sie aber direkt integriert. Sobald der Weber-Grill mit dem Smartphone und der darauf installierten Weber-Connect-App gekoppelt ist, sendet er Push-Nachrichten, wenn beispielsweise das Fleisch den richtigen Garpunkt erreicht hat oder es an der Zeit ist, das Steak zu wenden.

Sowohl in der App als auch auf dem Grill selbst kann die Temperatur in Echtzeit abgelesen werden. Perfekt für Barbecue-Neulinge: In der App gibt es außerdem Schritt-für-Schritt-Anleitungen, damit am Ende keine Briketts oder noch rohen Steaks auf dem Teller landen. Und damit der Grillabend nicht verfrüht beendet wird, weil das Gas alle ist, kann in der App zusätzlich die Füllmenge eingesehen werden.

Weber-Modelle in unterschiedlichen Preisklassen

Die drei Modelle der Genesis-Reihe wird es laut Hersteller "demnächst" als smarte Version zu kaufen geben. Doch die neuen Features haben ihren Preis:

Genesis II EX-315 Smart Grill (Black) für 999 US-Dollar

(Black) für 999 US-Dollar Genesis II EX-335 Smart Grill (Black) für 1.199 US-Dollar

(Black) für 1.199 US-Dollar Genesis II SX-335 Smart Grill (Stainless Steel) für 1.299 US-Dollar

Auch ein Modell der preiswerteren Spirit-Reihe erhält ein smartes Upgrade:

Spirit SX-315 Smart Grill (Stainless Steel) für 799 US-Dollar

Ob Weber die Modelle weltweit auf den Markt bringt oder vorerst nur den US-amerikanischen Markt bedient, ist noch nicht bekannt.