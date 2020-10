Die Xiaomi Mi Watch kommt endlich nach Deutschland

Zuwachs für die Xiaomi-Familie: Der chinesische Hersteller hat neben neuen Smartphones auch die Xiaomi Mi Watch für den europäischen Markt angekündigt. Die Smartwatch unterscheidet sich überraschenderweise optisch stark von dem chinesischen Modell mit gleichem Namen.

Xiaomi setzt bei der neuen Mi Watch auf ein rundes statt auf ein eckiges Display, wie es der Namensvetter aus Asien besitzt. Die Smartwatch punktet vor allem mit einer langen Akkulaufzeit und einem günstigen Preis, einige gängige Funktionen fehlen aber.

Smartwatch misst Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung

Auch interessant: Smart Living Xiaomi Mi Watch: Update bringt der Smartwatch neue Health-Features

Das AMOLED-Display der Mi Watch hat einen Durchmesser von 1,39 Zoll, die Auflösung beträgt 454 mal 454 Pixel. Damit lassen sich die angezeigten Informationen gut ablesen. Bedienen kannst Du das Wearable über zwei Knöpfe, die auf der rechten Seite des Gehäuses sitzen, und per Touchscreen. Die Xiaomi Mi Watch misst die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung im Blut. Aus den gesammelten Daten erstellt sie Statistiken zu Stress- oder Energielevel. Den Schlaf trackt die Uhr ebenfalls.

Maximal 16 Tage Akkulaufzeit

Kompass, Luftdruckmesser und GPS sind ebenfalls an Bord. Das Smartphone kann beim Training also zu Hause bleiben. Die Xiaomi Watch verfügt über 117 Trainingsmodi, dank einer Wasserdichte von fünf ATM darf sie auch mit ins Schwimmbad. Die Akkulaufzeit kann sich sehen lassen: Sie beträgt maximal 16 Tage, nach zwei Stunden an der Steckdose soll das Wearable komplett aufgeladen sein.

An smarten Funktionen bietet die Mi Watch Sprachsteuerung und das Empfangen von Nachrichten, bei denen auch Emojis angezeigt werden. Bezahl- und Musikfunktionen sowie die Möglichkeit, zu telefonieren, sind leider nicht vorhanden. Dafür ist der Preis der Smartwatch sehr moderat.