Dyson Lightcycle Morph: Gelenkige LED-Leuchte mit App-Steuerung

Staubsauger-Spezialist Dyson stellt mit der Lightcycle Morph eine smarte Stand- und Arbeitsplatzleuchte vor. Sie soll aufgrund ihrer intelligenten Anpassung an das lokale Tageslicht immer das "richtige Licht zur richtigen Zeit liefern" – und ein Leben lang strahlen.

Die neue Leuchte aus Aluminium erkennt automatisch die Intensität des Tageslichts in ihrer unmittelbaren Umgebung und passt ihre Lichtleistung, also Farbtemperatur und Helligkeit, dynamisch an. Dazu verwendet Dyson den selbstentwickelten "Daylight-Tracking-Algorithmus", wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Zur Auswahl stehen: starkes Leselicht, indirekte Beleuchtung, Akzentbeleuchtung und eine dezente, orangefarbene Umgebungsbeleuchtung.

Leistungssteigernd und langlebig

Empfehlungen des Autors: Smart Living Dyson Lightcycle: Smarte Lampe imitiert natürliches Sonnenlicht

"Unser Körper kann durch das sich ändernde Spektrum von Farbe und Helligkeit des Tageslichts beeinflusst werden, sagt Jake Dyson. Der Chief Engineer ergänzt: "Arbeiten wir bei optimalen Lichtverhältnissen, kann das die Leistungsfähigkeit steigern."

Laut Hersteller sollen die sechs LEDs im Lampenkopf, darunter drei warme und drei kalte, nicht nur das Arbeiten und Lesen erleichtern, sondern auch über 60 Jahre mit gleichbleibender Leuchtqualität strahlen. Dafür sorgt Dysons Heat-Pipe-Technologie, die durch einen Kühlzyklus verhindert, dass die Leuchtmittel überhitzen.

Die Technologie in der Lightcycle Morph ist nicht neu. Die vorgestellte Morph-Leuchte ist eine Weiterentwicklung der Lightcycle-Leuchte, die Dyson bereits vor einem Jahr vorstellte.

Vielseitig und über App individualisierbar

Der optische Lampenkopf ist um 360 Grad schwenkbar und lässt sich praktisch einklappen; dann leuchtet der Lampenkörper. Weiteres Highlight: Die Leuchte erkennt mit ihrem Infrarot-Bewegungssensor, wenn Du Dich in ihrer Nähe aufhältst. Gehst Du weg, schaltet sie sich nach fünf Minuten selbstständig aus.

©Dyson 2020 fullscreen Die Dyson Lightcycle Morph passt sich an die Lichtverhältnisse an.

Gesteuert wird die dimmbare Leuchte manuell oder über die Dyson-Link-App. Hierüber lassen sich verschiedene vorinstallierte Leuchtmodi wie "Study", "Relax", "Wake-up", "Sleep" und "Boost" einstellen. Außerdem ist die Personalisierung der Beleuchtung über Dein Smartphone möglich. Gibst Du Dein Alter an, berechnet die smarte Leuchte diesen Faktor zusätzlich mit in die Lichtanpassung ein. Vorteile bringt das insbesondere für ältere Menschen, deren Sehkraft mit dem Alter schwächer wird – sie benötigen mehr Licht als jüngere Nutzer.