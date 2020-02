Luftreiniger, Befeuchter und Ventilator in einem: Der Dyson Pure Humidify+Cool soll für ein angenehmes Raumklima sorgen und per UV-Strahlen gezielt Bakterien und Viren abtöten.

Trockene Heizungsluft im Winter, trockenes Klima im Sommer – der Dyson Pure Humidify+Cool soll automatisch für eine angenehme Luftfeuchtigkeit sorgen und die befeuchtete Luft gleichmäßig im Raum verteilen.

Das smarte 3-in-1-Gerät lässt zudem Bakterien und Viren dank UV-C-Licht und einem speziellen Verdampfer keine Chance, so Dyson. 99,9 Prozent der unerwünschten Keime in der Raumluft werden demnach abgetötet – und der Pure Humidify+Cool kann noch mehr.

Aktivkohlefilter ziehen gebundene Schadstoffe an und reinigen so die Raumluft aktiv.

Aktive Luftreinigung durch Sensoren und Filter

Laser tasten den Raum ab und geben Signale an Sensoren, die schädliche Verbindungen in der Luft wie Benzol, Formaldehyd und Stickstoffoxid erkennen. Der Pure Humidify+Cool übermittelt die erfassten Daten in Echtzeit an die dazugehörige Dyson-Link-App, Du kannst die Luftqualität im jeweiligen Raum also permanent und auch aus der Ferne per Smartphone einsehen und steuern.

Schadstoffe in der Raumluft bindet der Dyson Pure Humidify+Cool, indem er die Luft befeuchtet und die Partikel schwerer macht. Anschließend saugt das Gerät die Schadstoffe per Aktivkohlefilter auf, reinig die Raumluft so aktiv.

Abkühlung im Sommer: Ventilator und Brise-Modus

Die Luft ist rein, aber viel zu warm? Der Pure Humidify+Cool dient auch als Ventilator, kühlt einen Raum an heißen Sommertagen ab. Auf Wunsch sorgt das Gerät zudem im Brise-Modus mit einem kühlenden, erfrischenden Luftstrom für zusätzliche Abkühlung.

Zusätzliches Plus: Der Pure Humidify+Cool reinigt sich selbst, du musst ihn nicht selbst säubern. Eine Signalleuchte zeigt dir an, wenn es Zeit für den Reinigungsmodus ist – das ermittelt das Gerät selbsttätig.

Der Dyson Pure Humidify+Cool ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 699 Euro.