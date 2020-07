Eufy bringt die RoboVac-G30-Serie auf den Markt

Neue Haushaltshelfer von Eufy: Die Smart-Home-Sparte von Anker bringt zwei neue Saugroboter aus seiner RoboVac-Reihe in den Handel. Der RoboVac G30 und G30 Edge sollen Böden dank eines verbesserten Navigationssystems besonders gründlich reinigen.

Beide Modelle navigieren mithilfe eines Gyroskops (Kreiselinstruments) und eines optischen Sensors durch die Wohnung. Das soll dafür sorgen, dass die Saugroboter Böden besonders effizient im Zickzackkurs reinigen – ohne dass sie immer wieder dieselben Stellen abfahren.

Neun integrierte Sensoren an Bord

Den Saugrobotern steht eine Saugleistung von 2.000 Pascal (Pa) zur Verfügung. Die Laufzeit beträgt maximal 100 Minuten. Bei niedrigem Akkustand rollen die Geräte von allein zur Ladestation und nehmen nach erfolgter Aufladung ihre Arbeit an derselben Stelle wieder auf, an der sie zuvor abgebrochen haben.

Neun Sensoren erfassen, in welche Richtung sich RoboVac G30 und G30 Edge bewegen und verhindern, dass es an Treppen und Kanten zu Stürzen und Kollisionen kommt. Während der Reinigung erstellen die Geräte eine Karte der Reinigungsroutine in Echtzeit. Nutzer können die Karte dann in der Hersteller-App einsehen und die Arbeit des Saugroboters überprüfen.

Beide RoboVac-Modelle sind fast identisch

©Anker 2020 fullscreen Der RoboVac G30 kommt ohne ... ©Anker 2020 fullscreen ... der RoboVac G30 Edge mit Begrenzungsstreifen.

Es gibt kaum Unterschiede zwischen dem RoboVac 30 und dem RoboVac 30 Edge. Die Spezifikationen sind identisch, einzig das Design fällt etwas unterschiedlich aus. Zudem gehören beim Edge-Modell vier Meter Abrenzungsstreifen zum Lieferumfang. Damit können Nutzer Bereiche abgrenzen, zu denen der Saugroboter keinen Zugang haben soll.