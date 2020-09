eufyCam 2 Pro: Kabellose Überwachungskamera mit 2K-Auflösung ist da

Sicher ist sicher: Pünktlich zum Herbst bringt Anker mit der eufyCam 2 Pro eine neue Überwachungskamera auf den Markt. Die kabellose Kamera für den Innen- und Außenbereich setzt auf eine verbesserte 2K-Auflösung und bietet eine lange Akkulaufzeit.

Die Auflösung der Kamera ist im Vergleich zur Vorgängerin von 1080p auf 2K gestiegen, die eufyCam 2 Pro liefert damit eine deutlich bessere Bildqualität. Der Akku soll mit einer Ladung ganze zwölf Monate durchhalten.

Volle Funktionalität ohne Zusatzgebühren

Die aufgezeichneten HD-Videos lassen sich auf Wunsch auf der Homebase 2 speichern. Sie ist im Lieferumfang inbegriffen und bietet einen Speicher von 16 Gigabyte. Ein Abo mit monatlich anfallenden Gebühren ist nicht notwendig. Die Base dient gleichzeitig als WLAN-Repeater und verstärkt das Signal der Pro-Kamera.

Die eufyCam 2 Pro besitzt zudem eine 2-Wege-Audiofunktion zur Kommunikation, Nachtsicht und smarte Bewegungs- und Personenerkennung. Der Nutzer kann Aktivitätszonen für Bereiche, in denen sich oft Personen aufhalten, erstellen. Das soll Fehlalarme vermeiden. Außerdem gibt es einen Antidiebstahlsalarm. Er schlägt an, wenn sich jemand an der Kamera zu schaffen macht.

eufyCam 2 Pro versteht sich mit Alexa

Nutzer können die wasserfeste Sicherheitskamera mit Amazon Alexa, Apple HomeKit oder dem Google Assistant verbinden und über Sprachbefehle steuern. Natürlich ist die Bedienung auch über die Hersteller-App möglich, die Live-Bilder und eine Historie abbildet und den User im Fall der Fälle benachrichtigt. Die App können mehrere Nutzer gleichzeitig auf ihren Smartphones verwenden, die aufgezeichneten Daten sollen sicher verschlüsselt sein.