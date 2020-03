Fitbit-App: JalapeNO verhindert, dass Du Dir ins Gesicht fasst

Menschen fassen sich unbewusst immer wieder ins Gesicht – und bringen so Bakterien und Viren in die Nähe von Mund, Nase und Augen. Eine neue Fitbit-App namens JalapeNO soll Dich nun davon abhalten.

Deine Hände kommen täglich mit zahlreichen Erregern in Kontakt. Regelmäßig fasst Du Viren- und Bakterien-Herde wie Bargeld, lange nicht gereinigte Tastaturen oder das Smartphone-Display an. Die Erreger vermehren sich auf Deinem Körper prächtig und können bei empfindlichen Gesichtshaut Reizungen, Entzündungen und Pickel verursachen – oder Krankheiten übertragen.

Die Fitbit-App JalapeNO soll vor Infektionen auf diesem Wege schützen: Über Sensoren in Deiner Fitbit-Smartwatch registriert die App, wenn sich Deine Hände Deinem Gesicht nähern. Kommst Du zu nah heran, ertönt ein schriller Alarm und erinnert Dich daran, die Finger vom Gesicht zu lassen.

JalapeNO: Stell Dir das Brennen vor

Der Nutzen der App ist klar: Du gibst Bakterien und Viren keine Chance, über Nase, Mund oder Augen in Deinen Körper einzudringen. Das kann Dich vor Krankheiten wie Grippe schützen. Das ist supernützlich, aber jede App benötigt auch einen gewissen Spaß-Faktor.

Den bekommt die App JalapeNO durch ihren kuriosen Namen. Du sollst Dir vorstellen, Du hättest gerade Jalapeños klein geschnitten, also knackige Chilischoten. Der scharfe Saft klebt noch an Deinen Fingern – fasst Du Dir ins Gesicht, brennt es höllisch. Die besonders sensiblen Schleimhäute in Mund und Augen schmerzen fürchterlich. Also besser: Finger weg vom Gesicht. Und wenn, dann erst gründlich die Hände waschen und bestenfalls desinfizieren.

Die App ist im Fitbit-Appstore erhältlich und mit aktuellen Fitbit-Smartwatches wie Fitbit Ionic und Fitbit Versa 2 kompatibel.