Fitbit Charge 4: Erste Specs und Bilder zum neuen Tracker aufgetaucht

Die Fitness-Tracker-Familie von Fitbit bekommt Zuwachs: Es gibt konkrete Hinweise, dass der Hersteller bald den Fitbit Charge 4 auf den Markt bringt. Sogar erste Bilder kursieren bereits.

Die Neuigkeit folgt der Listung eines neuen Fitness-Trackers von Fitbit bei der Federal Communications Commission (FCC), der US-Zulassungsbehörde für Kommunikationsgeräte. Das berichtet 9to5Google.

NFC für alle Modelle

Was ist NFC? N ear F ield C ommunication ist ein Übertragungsstandard zum kontaktlosen Datenaustausch, beispielsweise zum Bezahlen per Smartphone oder Smartwatch.

Ein britischer Händler listet den Fitbit Charge 4 bereits auf seiner Webseite. Offenbar gibt es drei unterschiedliche Basic-Modelle in den Farben Schwarz, Rosewood und Storm Blue/Black. Der Preis liegt umgerechnet bei etwa 155 Euro. Die Special Edition in der Farbe Granit schlägt mit rund 175 Euro zu Buche.

Das neue Wearable soll auch in der Basisversion kontaktloses Bezahlen per NFC-Funk ermöglichen. Beim Vorgänger Fitbit Charge 3 stand das Feature nur in der Special Edition zur Verfügung.

Nahezu identisch mit dem Vorgänger

Inzwischen kursieren auch erste Fotos vom Fitbit Charge 4 im Netz. Optisch ist das neue Wearable demnach mit dem Charge 3 nahezu identisch. Die per Tweet verbreiteten Fotos zeigen den Tracker in den Farben Schwarz und Rosewood.

Bei den Sensoren scheint sich ebenfalls nichts geändert zu haben: Die Messfühler zur Ermittlung der Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung im Blut befinden sich an der gleichen Stelle auf der Rückseite des Trackers. Gleiches gilt für die Pins, über die der Fitbit Charge 4 geladen wird.

Welche neuen Features der Fitness-Tracker bietet und wann er erhältlich ist, gibt Fitbit hoffentlich in naher Zukunft bekannt.