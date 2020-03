Fitbit Charge 4: Neuer Tracker endlich mit integriertem GPS

Fitbit hat auf die Nutzer gehört und seinem Fitness-Tracker Fitbit Charge 4 offenbar ein GPS-Modul spendiert. Das lässt ein geleaktes Promo-Video vermuten, das im Netz kursiert.

Ein neues Design erhält der Fitbit Charge 4 nicht, dafür aber ein lang ersehntes Upgrade. Dank des integrierten GPS-Features ist mit dem Wearable endlich Tracking in Echtzeit möglich.

Genaues Tracking in Echtzeit

Das Video hat Roland Quandt vom Tech-Portal WinFuture auf seinem Twitter-Kanal geteilt. Es handelt sich um einen niederländischen Clip, in dem das Feature vorgestellt wird.

Durch den GPS-Sensor können Besitzer eines Fitbit Charge 4 beim Joggen oder Radfahren ihr Smartphone zu Hause lassen. Der Tracker zeichnet die zurückgelegte Strecke eigenständig auf und bereitet die Daten später in der Fitbit-App auf.

Bewährte Features bleiben beim Fitbit Charge 4 erhalten

Empfehlung des Autors: Smart Living Fitbit Charge 4: Erste Specs und Bilder zum neuen Tracker aufgetaucht

Wie WinFuture berichtet, soll der Akku der Fitbit Charge 4 bei konstanter GPS-Nutzung bis zu fünf Stunden durchhalten. Bleibt das Feature ausgeschaltet, beträgt die Laufzeit demnach bis zu sieben Tage.

Unverändert bleibt das OLED-Display, das die Informationen wie beim Fitbit Charge 3 in Schwarz-Weiß ausspielt. Das neue Wearable ist zudem wie sein Vorgänger bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht, Fitbit Pay soll ebenfalls integriert sein – und zwar in allen Modellen. Das Feature zum bargeldlosen Bezahlen bleibt nicht mehr nur der Special Edition vorbehalten. Wann der Fitbit Charge 4 in den Handel kommt, ist noch offen.